2025-11-26 12:09:44

Το OPEN προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση ενίσχυσης του προγράμματός του, ενοικιάζοντας πέντε δημοφιλείς σειρές του Mega, οι οποίες πλέον εντάσσονται στη ζώνη προβολής των 20:00. Με αυτή τη στρατηγική συνεργασία, ο σταθμός αντικαθιστά την «Υπόσχεση» (La Promesa) και διαμορφώνει ένα νέο, δυναμικό lead–in για το «Real View».



Στο νέο καθημερινό πρόγραμμα του OPEN θα βλέπουμε τις σειρές «Αν Υπήρχες θα σε Χώριζα», «Καρέ της Ντάμας», «Αριστοτέλης ο Άριστος», «Αν Θυμηθείς τ’ Όνειρό μου» και «Απλή Μέθοδος των Τριών».



Οι σειρές αυτές θα προβάλλονται επτά ημέρες την εβδομάδα, κάθε βράδυ στις 20:00, προσφέροντας στο κοινό μια σταθερή και ανανεωμένη τηλεοπτική πρόταση.



Πηγή: tvnea.com



