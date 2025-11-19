2025-11-19 15:35:48
Οι αδερφές και αθλήτριες, Κλέλια και Άννη Πανταζή, αναλαμβάνουν το Σάββατο 22 Νοεμβρίου την παρουσίαση της εκπομπής «Μαμά-δες» και μοιράζονται μαζί μας το δικό τους ταξίδι μητρότητας.

Πρώτη καλεσμένη της Κλέλιας και της Άννης είναι η Ολυμπιονίκης Όλγα Βασδέκη. Μιλάει για την 12χρονη κόρη της, για το πώς είναι η ίδια ως μαμά αλλά και για τις εμπειρίες της στον πρωταθλητισμό του στίβου.

Στη συνέχεια, η Κλέλια και η Άννη συναντούν τον παιδίατρο Διαγόρα Ζαργάνη και μαζί μιλούν για τις παιδικές ιώσεις που κυκλοφορούν αυτήν την περίοδο, για το πώς τις προλαμβάνουμε και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Τέλος, οι αδελφές Πανταζή υποδέχονται την επαγγελματία ποδοσφαιρίστρια, Στέλλα Τζανή. Η καλεσμένη μιλάει για τον 8χρονο γιο της, για το πώς είναι η ίδια ως μητέρα και για το πώς καταφέρνει να συνδυάσει τον πρωταθλητισμό με τη μητρότητα. Αναφέρεται, επίσης, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε αλλά και στην πορεία της σε μεγάλους ομίλους του ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα τον Παναιτωλικό, όπου βρίσκεται τώρα.

Πηγή: tvnea.com
