2025-11-17 17:12:21
Το τελεφερίκ Stoosbahn στην Ελβετία σκαρφαλώνει με κλίση ρεκόρ 110% χρησιμοποιώντας κεκλιμένες καμπίνες. Ο σιδηρόδρομος Pilatus χρησιμοποιεί γρανάζια για να χειρίζεται κλίσεις 48%, ενώ ο σιδηρόδρομος Scenic στην Αυστραλία σκαρφαλώνει σχεδόν κάθετα. Εδώ είναι μερικοί από τους πιο απότομους σιδηροδρόμους στον κόσμο, από τελεφερίκ μέχρι συστήματα οδοντωτών σιδηροδρόμων.wionews.comΤο Stoosbahn είναι
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ1885: σιδηροδρομική τραγωδία στο Μέιμπλετον
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ