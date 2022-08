tinanantsou.blogspot.gr

Μια από τις αρχικές του ανακαλύψεις ήταν ένας γαλαξίας ηλικίας 13,5 δισ. ετών που είναι ο αρχαιότερος που γνωρίζουμε. Σε δημοσίευση με τίτλο ‘A lensed protocluster candidate at z=7.66 identified in JWST observations of the galaxy cluster SMACS0723-7327‘ οι ερευνητές Laporte et al παρουσιάζουν τα ευρήματά τους από την μελέτη των εικόνων που έχει καταγράψει το James Webb.Οι ερευνητές εντόπισαν ένα «γαλαξιακό πρωτοσύμπλεγμα» όρο που χρησιμοποιούν οι αστρονόμοι για να περιγράψουν τις πρώτες ομάδες, τα πρώτα σμήνη, γαλαξιών στο πρώιμο Σύμπαν. Το Σύμπαν σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία γεννήθηκε πριν από 13,8 δισ. έτηπηγές: https://www.naftemporiki.gr/story/1897416/to-James-webb-anakalupse-tin-arxaioteri-galaksiaki-koinotita-sto-sumpan – https://www.sci.news/astronomy/webb-galaxy-protocluster-11120.html