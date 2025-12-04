Γιώργος Λιάγκας για το χθεσινοβραδινό γεύμα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Εγώ δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν, πόσο μάλλον με τον Γρηγόρη»

Για την συνάντηση του με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά τους, μίλησε ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό» την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Αφορμή στάθηκε μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε, στην οποία βλέπουμε τους δύο παρουσιαστές να τρώνε μαζί με τον Γιώργο Λεβέντη και τον Νίκο Χριστοφόρου.

«Θέλω να πω κάτι. Ακούστε λίγο τώρα γιατί… Εγώ δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν. Με κανέναν. Πόσο μάλλον με τον Γρηγόρη. Εγώ θέλω πραγματικά να πάει καλά ο Γρηγόρης. Και ο Γρηγόρης θεωρώ ότι θα έπρεπε να θέλει να πάω καλά και εγώ. Είμαστε μετά την Ελένη Μενεγάκη… Να πούμε μερικές αλήθειες. Από τη στιγμή που αποχώρησε η Ελένη Μενεγάκη από τη τηλεόραση, καλώς ή κακώς από τις παλιές καραβάνες, ο Γρηγόρης και εγώ έχουμε μείνει.

Και επειδή βλέπουμε και τα παιδιά, τα νεότερα από εμάς, να κάνουν προσπάθειες και μακάρι, θα βγουν κάποια παιδιά, αλλά δεν έχω δει κανένα τεράστιο ταλέντο να πω ότι υπάρχει κάποιος, άσε με εμένα, να ξεπεράσει τον Γρηγόρη. Δεν έχω δει εγώ στο μυαλό μου κάποιον να πω, ρε παιδί μου, αυτός θα γίνει καλύτερος από τον Αρναούτογλου. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής. Τώρα, αν θα γίνει κάποιος καλύτερος από εμένα δεν θα το πω, θα το πούνε άλλοι.

Λοιπόν, εγώ πραγματικά θέλω, γιατί ο Γρηγόρης έχει μοναδική λαϊκότητα, ένα μοναδικό επικοινωνιακό χάρισμα, και θέλω να πάει καλά. Κοιτάξτε, όταν κάνουμε μία δουλειά πρωταθλητισμού και οι δύο, το πρόβλημα κυρίως δεν είναι των δυο μας. Γιατί όταν βρισκόμαστε οι δυο μας, πάντα τα έχουμε βρει. Ποτέ δεν έχουμε διαφωνήσει όταν βρεθούμε. Συνήθως το πρόβλημα το δημιουργούν οι άνθρωποι γύρω που μιλάνε. Και καλώς ή κακώς εγώ ποτέ δεν είχα αυλή στη ζωή μου και ο Γρηγόρης δεν ξέρω αν έχει αυλή, όμως μοιραία έχεις ανθρώπους που σου λένε. Εχθές λοιπόν, ο Γρηγόρης στο τραπέζι λέει «Ξέρεις, μου είπε ο Τάδε για μένα ότι είπες». Τον τάδε τον έχω δει δύο φορές στη ζωή μου. Και θα πω μετά και ποιος είναι. Μετά του είπα «Και εγώ ξέρεις, ο τάδε μου έχει πει ότι έχεις πει για μένα». Και μου λέει «Μα ποτέ δεν το έχω πει» και τον πιστεύω.

Άρα λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι δύο ανθρώπων. Είναι αυτά που οι άλλοι, θεωρώντας ότι προσφέρουν υπηρεσίες, θα έρθει κάποιος και θα πει «Πω πω, ξέρεις τι είπε ο Αρναούτογλου για σένα». Ε, και εγώ άνθρωπος είμαι, θα πω «Μα είναι δυνατόν να μου το πει αυτό;». Το θέμα λοιπόν ποιο είναι τώρα. Ότι έγινε μια παρεξήγηση με μια πρόσκληση, η οποία μου έγινε το ρημάδι το καλοκαίρι να πάω. Είπα ναι, για κάποιους δικούς μου λόγους μετά το ακύρωσα. Δεν ακύρωσα στον Γρηγόρη, αλλά ακύρωσα μέσω στελεχών. Εκείνος παρεξηγήθηκε, να πούμε την αλήθεια. Και εγώ μπορώ να παρεξηγηθώ όμως στη θέση του.







Και μου λέει «Γιατί δεν με πήρες εσύ όντως στο τηλέφωνο;» και λέω «Εντάξει, γιατί μπορεί και να ντράπηκα» και το πήγα μέσω των διευθυντικών στελεχών. Παρεξηγήθηκε, βγήκε μετά, είπε «Δεν είχα καμία σκορδοκαΐλα να πάω εγώ» και έγινε όλο αυτό το θέμα.







Λοιπόν, εχθές τώρα, επειδή βλέπετε και το Λεβέντη και το Χριστοφόρου, γίνεται ένας τηλεμαραθώνιος στον ΑΝΤ1. Δεν θα τα πω εγώ, θα τα πει το γραφείο Τύπου. Και φωνάξαν δύο από τους βασικούς παρουσιαστές του σταθμού να δούμε πώς θα συμβάλλουμε. Θα κάνει το μεγάλο κομμάτι το οποίο θα το κάνει ο Γρηγόρης, το μεγάλο κομμάτι το οποίο θα το κάνω εγώ και θα κάνουμε και κοινά κομμάτια.







Λοιπόν, και πήγαμε εκεί, μας φωνάξαν να πούμε και οι δύο τη γνώμη μας για πέντε ιδέες για το πώς θα γίνει ωραίο τώρα αυτό το πράγμα. Δεν έχω, δηλαδή, πραγματικά, τον εκτιμώ. Και εκείνος φαντάζομαι το ίδιο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Εμένα με συμφέρει να υπάρχει ο Γρηγόρης στην τηλεόραση. Και τον Γρηγόρη θεωρητικά τον συμφέρει να υπάρχω εγώ. Τώρα κοιτάξτε, είναι λίγο αστείο να πάω καλεσμένος στην εκπομπή του τώρα. Τώρα είναι και σαν να το κάνουμε ψεύτικο, αν το κάνουμε τώρα. Κατάλαβες; Δηλαδή μετά το χθεσινό. Το θέμα είναι οι σχέσεις να είναι ειλικρινείς.







Το infotainment δεν το σιχαίνεται. Άκου, ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει πειραχτεί από κάτι μπορεί να λέει και πράγματα που δεν τα πιστεύει. Κατάλαβες; Και με από μένα συμβαίνει. Δεν είναι μόνο με τον Γρηγόρη» είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Πηγή: tvnea.com