 Η απογευματινή ζώνη της τηλεόρασης συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, με ενημερωτικές εκπομπές, τηλεπαιχνίδια και σειρές να κονταροχτυπιούνται για την πρωτιά στο δυναμικό κοινό.

Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκε το «Live News» του Mega, το οποίο σημείωσε 19,6% μέσο όρο, ενώ σε τέταρτο έφτασε μέχρι και το εντυπωσιακό 21,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως η πιο δημοφιλής απογευματινή ενημερωτική εκπομπή.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «The Chase» της με 18%, συνεχίζοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία. Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι «Ιστορίες» του Alpha, που συγκέντρωσαν 14,8%, ενώ το «Deal» του ίδιου καναλιού σημείωσε 13,2%, διατηρώντας υψηλές επιδόσεις.

Το κλασικό τηλεπαιχνίδι του Star, ο «Τροχός της Τύχης», κατέγραψε 11,1%, ενώ το «Cash or Trash» και το «Ρουκ Ζουκ» κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα με 8,3%. Πολύ κοντά τους βρέθηκε και το «5x5» του ANT1 με 8,2%.

Από τις υπόλοιπες εκπομπές, το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» του Mega σημείωσε 7,5%, ενώ η ελληνική ταινία που πρόβαλε ο ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 6,9%.

Πιο χαμηλά στον πίνακα βρέθηκαν το «Στούντιο 4» με 4,7%, οι «Καθαρές Κουβέντες» του Open με 4,1%, ενώ η εκπομπή «Το Έχουμε» περιορίστηκε στο 3%.



Η «μάχη» της απογευματινής ζώνης φαίνεται πως παραμένει έντονη, με τους τηλεθεατές να εναλλάσσουν τις προτιμήσεις τους ανάμεσα στην ενημέρωση και τη ψυχαγωγία, ενώ η πρωτιά του Live News δείχνει πως το κοινό εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ενημέρωση και στις απογευματινές ώρες.



