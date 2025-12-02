2025-12-02 13:04:42
Η Χριστίνα Τσάφου ρωτήθηκε για τα επεισόδια της σειράς VIΠ Καλά Γεράματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη προβληθεί από τον ΑΝΤ1. Η ηθοποιός, που συμμετείχε στο περσινό καστ της κωμωδίας, μίλησε στην κάμερα του Happy Day κατά την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Ταρτούφος.

«Για ρωτήστε τον ΑΝΤ1, σας παρακαλώ, γιατί έχουν μείνει επεισόδια τα οποία περιμένουμε κι εμείς να τα δούμε. Μου στέλνουν μηνύματα διαδικτυακοί φίλοι και δεν γνωρίζω».

«Υπάρχει υλικό που πρέπει να παιχτεί κάποια στιγμή. Εμείς τα έχουμε πληρωθεί κανονικά, έχουμε τελειώσει», σημείωσε η Χριστίνα Τσάφου.

