2025-09-25 09:32:03
Φωτογραφία για Αφροδίτη Γραμμέλη : Νιώθω πολύ καλά που δουλεύω με την Ελένη Τσολάκη, έχουμε ...



«Νιώθω πολύ καλά που δουλεύω με την Ελένη Τσολάκη, έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Δεν με ενδιαφέρει η τηλεοπτική αναμέτρηση, δεν είναι προτεραιότητα τα νούμερα» είπε αρχικά στο Breakfast@star η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στο on air «σκάσε» του Πέτρου Κωστόπουλου στον Νίκο Μισίρη, τονίζοντας πως επρόκειτο για χιούμορ.

«Ήταν χιούμορ, δεν υπάρχει παρεξήγηση». Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Επαγγελματικά ποτέ δεν έχω κάνει κάτι, χωρίς να είμαι σίγουρη ότι το θέλω».

Τέλος, έκανε αναφορά στην Ελίνα Παπίλα: «Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Τηλεοπτικά θεωρώ ότι η Ελίνα δεν έχει βρει το ρόλο της μέχρι τώρα. Ότι έχει κάνει, δεν της πήγε όπως θα της άξιζε», δήλωσε η γνωστή δημοσιογράφος.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Μαμά-δες»: Ποια αναλαμβάνει παρουσιάστρια αυτή την εβδομάδα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Μαμά-δες»: Ποια αναλαμβάνει παρουσιάστρια αυτή την εβδομάδα;
Πέμπτη, 25/9/2025: Εργασίες ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πέμπτη, 25/9/2025: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Λιάγκας για Παπανώτα: «Οι άλλοι δίπλα συμφωνούσαν ότι έχουμε παραποιήσει τις δηλώσεις του, αυτό είναι το χειρότερο για εμένα»
Λιάγκας για Παπανώτα: «Οι άλλοι δίπλα συμφωνούσαν ότι έχουμε παραποιήσει τις δηλώσεις του, αυτό είναι το χειρότερο για εμένα»
Άρειος Πάγος για Π. Ρούτσι: Δεν έχουμε το δικαίωμα παρέμβασης για εκταφή νεκρών
Άρειος Πάγος για Π. Ρούτσι: Δεν έχουμε το δικαίωμα παρέμβασης για εκταφή νεκρών
Πρωινό Σαββατοκύριακο: Η διαβασμένη Τσολάκη η έκπληξη και ο νευρικός Κωστόπουλος...
Πρωινό Σαββατοκύριακο: Η διαβασμένη Τσολάκη η έκπληξη και ο νευρικός Κωστόπουλος...
Μάχη τηλεθέασης στα πρωινά του Σαββατοκύριακου : Πρωτιά για Τσολάκη - Χρηστίδου...
Μάχη τηλεθέασης στα πρωινά του Σαββατοκύριακου : Πρωτιά για Τσολάκη - Χρηστίδου...
Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1: «Για μένα φέτος είναι μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή, πρεμιέρα»
Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1: «Για μένα φέτος είναι μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή, πρεμιέρα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/9/2025)
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Στην πρώτη θέση το Κοινωνία ώρα MEGA - Ανεβαίνει το Καλημέρα Ελλάδα
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Στην πρώτη θέση το Κοινωνία ώρα MEGA - Ανεβαίνει το Καλημέρα Ελλάδα
Τηλεθέαση: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Τηλεθέαση: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Σφαίρα πάει η Καινούργιου - Στην 2η θέση ο Λιάγκας
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Σφαίρα πάει η Καινούργιου - Στην 2η θέση ο Λιάγκας
Η Ε.Ε.Ε ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΕΝΟΛΗΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ...ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ COOKIES
Η Ε.Ε.Ε ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΕΝΟΛΗΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ...ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ COOKIES