«Νιώθω πολύ καλά που δουλεύω με την Ελένη Τσολάκη, έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Δεν με ενδιαφέρει η τηλεοπτική αναμέτρηση, δεν είναι προτεραιότητα τα νούμερα» είπε αρχικά στο Breakfast@star η Αφροδίτη Γραμμέλη.
Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στο on air «σκάσε» του Πέτρου Κωστόπουλου στον Νίκο Μισίρη, τονίζοντας πως επρόκειτο για χιούμορ.
«Ήταν χιούμορ, δεν υπάρχει παρεξήγηση». Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Επαγγελματικά ποτέ δεν έχω κάνει κάτι, χωρίς να είμαι σίγουρη ότι το θέλω».
Τέλος, έκανε αναφορά στην Ελίνα Παπίλα: «Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Τηλεοπτικά θεωρώ ότι η Ελίνα δεν έχει βρει το ρόλο της μέχρι τώρα. Ότι έχει κάνει, δεν της πήγε όπως θα της άξιζε», δήλωσε η γνωστή δημοσιογράφος.
