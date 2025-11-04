Ένα νέο κεφάλαιο για τον ρόλο των φαρμακείων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ανοίγει από το 2026, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο 9ο Συνέδριο «Το Φαρμακείο του Αύριο» που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο με τη συμμετοχή 1.600 συνέδρων.Το φιλόδοξο πρόγραμμα προβλέπει την αξιοποίηση του πανελλαδικού δικτύου φαρμακείων για την παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας, με τη στήριξη της τεχνολογίας και σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.Ο υπουργός υπογράμμισε πως το 2026 θα είναι χρονιά «γόνιμης συνεργασίας» με τον φαρμακευτικό κόσμο, επισημαίνοντας ότι τα φαρμακεία της περιφέρειας θα αποκτήσουν κρίσιμο ρόλο στη φροντίδα των πολιτών, ειδικά σε περιοχές όπου απουσιάζουν άλλες δομές υγείας. «Ο φαρμακοποιός δεν αντικαθιστά τον γιατρό, αλλά γίνεται σύμμαχος μέσω της τεχνολογίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Διατηρούμε άριστη επικοινωνία τόσο με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και συγκεκριμένα με τον κ. Βαλτά και την ομάδα του όσο και με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και τον νέο πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μανωλόπουλο» πρόσθεσε.Την περαιτέρω αξιοποίηση των φαρμακείων ανακοίνωσε και ο .... Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας πως το να δώσουμε παραπάνω δυνατότητες στα φαρμακεία, με μέτρο αλλά με εμπιστοσύνη, θα ωφελήσει και τα νοσοκομεία και το συνολικό σύστημα υγείας. «Ο φαρμακοποιός αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς πυλώνες του ΕΣΥ και σύμβολο κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, αλλά και σημείο αναφοράς και ασφάλειας για την κοινωνία», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ στην ομιλία της η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη χαρακτήρισε τα φαρμακεία ως «ΚΕΠ της Υγείας» και τον βασικό παράγοντα της επιτυχίας ή της αποτυχίας των κυβερνητικών ρυθμίσεων που γίνονται.Το φάρμακο ως κοινωνικό αγαθό«Το φάρμακο δεν είναι απλώς ένα εμπόρευμα, δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι κοινωνικό αγαθό δια χειρός φαρμακοποιού και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε», σημείωσε στον χαιρετισμό του ο Ηλίας Γουζούασης, Αντιπρόεδρος Β’ ΕΟΦ.Κατά την έναρξη του Συνεδρίου χαιρετισμό απηύθυναν οι: Κωνσταντίνος Πάνος Πρόεδρος ΔΣ Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ, Τάσος Τερζής Πρόεδρος ΔΣ ΣΥΦΑ Θράκης, Παύλος Μπουζιάνης Πρόεδρος ΔΣ ΣΥΦΑΝΟΠΠΕ, Ηλίας Γουζούασης Αντιπρόεδρος Β’ ΕΟΦ, Απόστολος Βαλτάς Πρόεδρος ΔΣ ΠΦΣ και Βασίλης Μπιρλιράκης Πρόεδρος ΔΣ ΟΣΦΕ.Το μέλλον της υγείας στην ΕλλάδαΣκιαγραφώντας το αύριο της Υγείας ο Άδ. Γεωργιάδης ανέφερε πως το 2026 θα είναι μια χρονιά πολύ γόνιμης συνεργασίας με τον ΠΦΣ και ανακοίνωσε την περαιτέρω επέκταση δράσεων, στις οποίες θα εμπλακούν όλα τα φαρμακεία της Περιφέρειας αποκτώντας κρίσιμο ρόλο στη φροντίδα υγείας των πολιτών, ιδιαίτερα εκεί όπου δεν υπάρχουν ή υπολειτουργούν άλλες δομές υγείας.«Θα εμπλακεί ο φαρμακοποιός μέσω της τεχνολογίας σε σημαντικές δράσεις χωρίς να αντικατασταθεί ο γιατρός» όπως ανέφερε.«Στη συνείδηση πολλών ο φαρμακοποιός είναι διανομέας φαρμάκου, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολλά παραπάνω», σημείωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας πως αν θέλουμε πραγματικά να πάμε στην επόμενη πίστα θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η υγεία δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, είναι και η ΠΦΥ, η πρόληψη, τα φαρμακεία, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις αλλά και η νοοτροπία μας.Κατά τη διάρκεια της πρώτης ενότητας του Συνεδρίου με τη συμμετοχή της Ειρήνης Αγαπηδάκη, Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, του Νίκου Ιωσήφ, Ιδρυτή & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Brains Innovative Consulting Services & Προέδρου του Human Health Intelligence, του Απόστολου Καραμπίνη, Mindful Leader Fortune Greece Network και Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου της Karabinis Medical και με συντονιστή τον Παύλο Ευθυμίου, Γεν. Διευθυντή ΕΕΝΕ, Partner Fortune Greece έγινε μια μεγάλη συζήτηση για τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το φαρμακείο και τη συμβολή αυτών στα δημοσιονομικά της υγείας.Η Ειρήνη Αγαπηδάκη κάλεσε τους φαρμακοποιούς να υπενθυμίζουν σε κάθε άνθρωπο που μπαίνει στο φαρμακείο τους να κάνει τις προληπτικές εξετάσεις του «Προλαμβάνω» καθώς έως σήμερα 100 χιλιάδες άνθρωποι έχουν σωθεί. Ωστόσο ανέφερε πως «οι φαρμακοποιοί πρέπει να αναβαθμιστούν, να συστηματοποιηθεί η εκπαίδευσή τους, ώστε όλα τα φαρμακεία να προσφέρουν τις ίδιες παροχές και να μπορεί ακολούθως και το Υπουργείο Υγείας να τα αποζημιώσει για τις υπηρεσίες τους».«Το φαρμακείο πρέπει να αδράξει την ευκαιρία και να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες υγείας, συνεισφέροντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Σε αυτό χρειάζονται όμως τη συνδρομή των εταιρειών, οι οποίες καλούνται να αναπτύξουν συστηματοποιημένες υπηρεσίες υγείας», σημείωσε ο Απόστολος Καραμπίνης, ο οποίος ανακοίνωσε πως η εταιρεία του έχει ετοι μάσει καινούριες λύσεις για τη δημιουργία ιδιωτικών χώρων που θα τις παρουσιάσει από 01-01-2026.Ο Νίκος Ιωσήφ ανέφερε πως ο φαρμακοποιός θα μπορούσε να έχει ρόλο εκπαιδευτή στην αλλαγή της συμπεριφοράς και στη χρήση της τεχνολογίας, θα πρέπει όμως να οικοδομήσει ο ίδιος αυτόν τον ρόλο και να αποκτήσει τόσο τεχνολογικές όσο και επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές δεξιότητες.Συμμαχία Υγείας προς όφελος του ασθενήΜε συντονίστρια τη δημοσιογράφο-παρουσιάστρια Κατερίνα Παπακωστοπούλου, ο Άρης Αγγελής, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και η Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, εστίασαν στις ελλείψεις φαρμάκων και πώς βελτιώθηκε η επάρκεια της αγοράς μέσω της καινοτόμας πλατφόρμας παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων αλλά και πως εν μέσω των νέων τεχνολογιών (predictive analytics) θα μπορούμε να προνοήσουμε τυχόν μελλοντικές ελλείψεις σκευασμάτων. Οι δύο ομιλητές συμφώνησαν πως οι φαρμακοποιοί είναι βασικός stakeholder του συστήματος υγείας, ενώ πρότειναν την ιδέα της δημιουργίας ψηφιακού βοηθού στα φαρμακεία, ανάλογο με αυτόν που δημιουργήθηκε για τους γιατρούς.Προκλήσεις και ευκαιρίες των φαρμακείωνΤα επόμενα 3-4 χρόνια το φαρμακείο θα βασίζεται στο point of care testing, με την χορήγηση τεστ λιπιδίων και αρτηριακής πίεσης, φαρυγγίτιδας και στρεπτόκοκκου, ενώ αποτελεί κοινή λογική ότι οι συνεργασίες φαρμακοποιών – γιατρών – φαρμακοβιομηχανίας είναι διακριτοί με στόχο το όφελος των πολιτών.Τα παραπάνω αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Απόστολου Βαλτά, Προέδρου ΔΣ του ΠΦΣ, του Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου του ΣΦΕΕ και του Κωνσταντίνου Τσιούφη, Καθηγητή Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, ο οποίος σημείωσε αναφερόμενος στον κομβικό ρόλο του φαρμακοποιού πώς το όφελος από τη σωστή χρήση των φαρμάκων μπορεί να υπερβαίνει αυτό μιας νέας θεραπείας.Ακολούθως, τον λόγο πήρε η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, η οποία σημείωσε πως το φαρμακείο έχει μια βαθιά κοινωνική διάσταση: «Είναι ο ανθρώπινος σύμβουλος και σύμμαχος της οικογένειας. Η συμβουλή του φαρμακοποιού μπορεί ακόμα και να ηρεμήσει εντάσεις εντός της οικογένειας, π.χ. αναφορικά με έναν γονιό με άνοια», τόνισε, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στην επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία προσφέρει ενεργητική ενδυνάμωση σε ευάλωτους πληθυσμούς.Το μέλλον των φαρμακείων και η επίδραση των ψηφιακών μέσωνΜε συντονιστή τον Θανάση Μουχτή, Γεν. Διευθυντή Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ και με τη συμμετοχή του Μπάμπη Καραθάνου, Φαρμακοποιού, Ειδικού Συμβούλου Φαρμακευτικής Πολιτικής, του Βασίλη Μπιρλιράκη, Προέδρου της ΟΣΦΕ, του Παναγιώτη Γκεζερλή, CEO της Convert Group και της Τζένης Μαυρίδη, Γεν. Γραμματέα ΔΣ Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις νέες τεχνολογίες και πώς αυτές επιδρούν στην καθημερινότητα των επαγγελματιών υγείας. Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι σε καμία περίπτωση η τεχνολογία δεν θα μπορέσει να υποκαταστήσει τη «φροντίδα» που προσφέρει το φυσικό κατάστημα μέσω της ανθρώπινης επαφής με τον φαρμακοποιό, ενώ τα ψηφιακά μέσα που αναπτύσσονται θα πρέπει να συνεπικουρούν τον ανθρωπο κεντρικό ρόλο του φαρμακείου. Αξίζει δε να σημειωθεί πως ο Μπ. Καραθάνος αναφερόμενος στη διακίνηση των ΦΥΚ προέβλεψε πως το 80% αυτών των σκευασμάτων που προορίζονται σε περιπατητικούς ασθενείς θα διακινείται από φαρμακεία.Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανθρώπινη Αναβάθμιση:Τι σημαίνει να ζούμε στην Κοινωνία 4.0;Στην άκρως ενδιαφέρουσα one to one συζήτηση του Θανάση Μουχτή με τον Θεοφάνη Τάση, Λέκτορα Σύγχρονης Φιλοσοφίας στο Alpen-Adria Universität, οι ομιλητές εμβάθυναν στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στις σύγχρονες και μελλοντικές κοινωνίες καθώς και στις προκλήσεις που αυτή δημιουργεί στη διαρκή βελτίωση της ύπαρξής μας.Τιμητική ΒράβευσηΚατά τη διάρκεια του 9ου Συνεδρίου «Το Φαρμακείο του Αύριο» ο υπουργός Υγείας Άδ. Γεωργιά δης βράβευσε τη φαρμακευτική εταιρεία ELPEN με το βραβείο να παραλαμβάνει ο Θεόδωρος Τρύφων, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Συνδιευθύνων Σύμβουλος ELPEN και Πρόεδρος της ΠΕΦ.Πηγή:healthpharma.gr