Παραγωγές ριάλιτι στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια σχεδιάζει η εταιρεία Get Me Out Productions, με έδρα τις ΗΠΑ, ξεκινώντας συνεργασία με τη Film Fixers Balkans (η οποία δραστηριοποιείται σε 19 χώρες στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη) για τη δημιουργία ενός κοινού γραφείου στην Αθήνα, αξιοποιώντας τα επενδυτικά κίνητρα του ν. 4487/2017.



Η εταιρεία Get Me Out ιδρύθηκε από τον Ακίμ Αναστόπουλο και την κόρη του και συνέταιρό του Χάλι Αναστοπούλου, η οποία είναι η δημιουργός της σειράς ριάλιτι «Men of West Hollywood».



Η Film Fixers Balkans υποστηρίζει παραγωγές και γυρίσματα στα Βαλκάνια για εκπομπές όπως οι «WWE Total Divas», «90-Day Fiance: Happily Ever After», «Naked & Afraid» και «Running Wild with Bear Grylls».



