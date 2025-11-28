2025-11-28 09:25:06
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Στην κορυφή η «Κοινωνία Ώρα Mega» - Απίστευτο μονοψήφιο ποσοστό για το Καλημέρα Ελλάδα

  



Μεγάλη πρωταγωνίστρια της πρωινής ενημερωτικής ζώνης αναδείχθηκε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας 24%. Το πρόγραμμα του Mega επιβεβαιώνει σταθερά την ανοδική του πορεία, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» του Alpha, το οποίο κατέγραψε 19%, συνεχίζοντας την παράδοση ισχυρής παρουσίας στο συγκεκριμένο κοινό.

Ακολούθησε η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open με 8%, ενώ οριακά πιο κάτω κινήθηκε το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, το οποίο συγκέντρωσε 7,9%.

Πιο χαμηλές πτήσεις για το «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1, το οποίο περιορίστηκε στο 3,8%, σημειώνοντας μάλιστα ακόμη και 0,5% σε ένα από τα τέταρτα της εκπομπής.

Στην τελευταία θέση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1, η οποία κατέγραψε 1,2%.

Η «μάχη» της πρωινής ενημέρωσης δείχνει να διαμορφώνει πλέον ξεκάθαρες αποστάσεις, με το Mega να κρατά την πρωτοκαθεδρία και τους υπόλοιπους σταθμούς να προσπαθούν να ανακτήσουν έδαφος στον απαιτητικό ανταγωνισμό της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό
Η Κατερίνα Γκαγκάκη μιλά για την απώλεια, την αντοχή και 690 μέρες χωρίς βουλιμικό επεισόδιο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Κατερίνα Γκαγκάκη μιλά για την απώλεια, την αντοχή και 690 μέρες χωρίς βουλιμικό επεισόδιο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό – Μεγάλο προβάδισμα για τον ΑΝΤ1
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό – Μεγάλο προβάδισμα για τον ΑΝΤ1
H Άννα Χατζησοφιά για την λογοκρισία που υπέστηκαν στο MEGA με την σειρά ο «Κακός Βεζύρης»
H Άννα Χατζησοφιά για την λογοκρισία που υπέστηκαν στο MEGA με την σειρά ο «Κακός Βεζύρης»
Σαρωτικός ο Ολυμπιακός – Ρεάλ στο prime time - Δυναμική πρεμιέρα για το «VINYLIO» - Στην κορυφή η «Νύχτα Αποκαλύψεων»
Σαρωτικός ο Ολυμπιακός – Ρεάλ στο prime time - Δυναμική πρεμιέρα για το «VINYLIO» - Στην κορυφή η «Νύχτα Αποκαλύψεων»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό – Μεγάλο προβάδισμα για τον ΑΝΤ1
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό – Μεγάλο προβάδισμα για τον ΑΝΤ1
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/11/2025)
Φιάσκο με το πολλαπλό βιβλίο;
Φιάσκο με το πολλαπλό βιβλίο;
TA WINDOWS 11 ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ BUGS ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ Η MICROSOFT- ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ
TA WINDOWS 11 ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ BUGS ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ Η MICROSOFT- ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ
Το μετρό του Ριάντ σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως το μεγαλύτερο δίκτυο τρένων χωρίς οδηγό
Το μετρό του Ριάντ σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως το μεγαλύτερο δίκτυο τρένων χωρίς οδηγό