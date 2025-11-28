Μεγάλη πρωταγωνίστρια της πρωινής ενημερωτικής ζώνης αναδείχθηκε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας 24%. Το πρόγραμμα του Mega επιβεβαιώνει σταθερά την ανοδική του πορεία, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» του Alpha, το οποίο κατέγραψε 19%, συνεχίζοντας την παράδοση ισχυρής παρουσίας στο συγκεκριμένο κοινό.

Ακολούθησε η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open με 8%, ενώ οριακά πιο κάτω κινήθηκε το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, το οποίο συγκέντρωσε 7,9%.

Πιο χαμηλές πτήσεις για το «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1, το οποίο περιορίστηκε στο 3,8%, σημειώνοντας μάλιστα ακόμη και 0,5% σε ένα από τα τέταρτα της εκπομπής.

Στην τελευταία θέση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1, η οποία κατέγραψε 1,2%.

Η «μάχη» της πρωινής ενημέρωσης δείχνει να διαμορφώνει πλέον ξεκάθαρες αποστάσεις, με το Mega να κρατά την πρωτοκαθεδρία και τους υπόλοιπους σταθμούς να προσπαθούν να ανακτήσουν έδαφος στον απαιτητικό ανταγωνισμό της ζώνης.

