Φοίτηση χωρίς προστατευτικές μάσκες και καθολικό testing μόνο στην περίπτωση που εμφανίζεται στην τάξη συρροή κρουσμάτων κορονοϊού, ενδέχεται να είναι κάποια από τα νέα δεδομένα της καθημερινότητας των μαθητών στα σχολεία από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά.Τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας καλούνται τα αποφασίσουν σήμερα Τρίτη (30/8) το απόγευμα, για τα νέα πρωτόκολλα στα σχολεία.Στους νέους κανόνες που θα εφαρμοστούν για την προστασία των μαθητών και της κοινότητας από τη νόσο Covid κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, θα καταλήξουν σε τηλεδιάσκεψη οι επιστήμονες τις Επιτροπής των ειδικών, ενδεχομένως ακόμη και σήμερα.Δεν αποκλείεται μάλιστα να συνεδριάσουν παρουσία της ίδιας της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως.Οι παιδίατροι είθισται να έχουν τον πρώτο λόγο στις συνεδριάσεις αυτές, καθώς είναι επιφορτισμένοι να μεταφέρουν στην Επιτροπή τα πιο πρόσφατα στοιχεία και μελέτες που αποδεικνύουν την επίπτωση των νέων παραλλαγών του κορονοϊού, στον παιδικό και εφηβικό πληθυσμό.Τι αναμένεται να πέσει στο τραπέζιΈτσι, με την επικράτηση των ηπιότερων -σε επίπτωση σοβαρής νόσου- παραλλαγών της Όμικρον, δεν αποκλείεται να εισηγηθούν προς την κυβέρνηση ένα ηπιότερο πρωτόκολλο, το οποίο θα θυμίζει περισσότερο τη σχολική πραγματικότητα προ κορονοϊού.Πιο συγκεκριμένα, μερίδα των ειδικών, σύμφωνα με το iatropedia.gr, ενδέχεται να εισηγηθεί την κατάργηση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας από τους μαθητές και την εφαρμογή «ισχυρής σύστασης» ως προέκταση της κανονικότητας που ίσχυε το τελευταίο διάστημα και για την υπόλοιπη κοινωνία.Επίσης, θα ζητηθεί η πιθανότητα παύσης του υποχρεωτικού προληπτικού ελέγχου με τα self test στο σύνολο των μαθητών και να παραμείνει μόνο στις περιπτώσεις συρροής κρουσμάτων στις σχολικές μονάδες.ΠροβληματισμοίΩστόσο, ορισμένοι επιστήμονες προβληματίζονται ενόψει της πιθανής κυριαρχίας νέων μεταλλάξεων του ιού SARS-CoV-2 από το φθινόπωρο και μετά. Και κρίνουν πως η σχολική καθημερινότητα δεν πρέπει να είναι απαλλαγμένη από μέτρα.Έχει αποδειχθεί, ήδη, από τις υποπαραλλαγές της παραλλαγής Όμικρον, όπως λένε, πως η όταν ένας ιός έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα -ακόμη και με λιγότερη νοσηρότητα- αυξάνει τα περιστατικά σοβαρών εκβάσεων σε άτομα που πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα.Το σίγουρο είναι πάντως, πως όλοι οι μαθητές θα επιστρέψουν στο σχολείο με ένα self test πριν τον αγιασμό, ώστε να απομονωθούν οι θετικοί στην νόσο Covid-19 με την έναρξη του σχολείου.Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως δεν θα ισχύσουν: τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για τους εκπαιδευτικούς, ο διαχωρισμός σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους μαθητές, αλλά και το πρωτόκολλο που ίσχυε πέρυσι, όταν νοσεί μαθητής να μπαίνουν σε καραντίνα όσοι συμμαθητές του κάθονται σε κοντινά θρανία.Το στίγμα των προθέσεων του υπουργείου Παιδείας για λιγότερα μέτρα στα σχολεία, έδωσε τις προηγούμενες ημέρες η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.«Η τάση είναι για τα ηπιότερα δυνατά μέτρα, γιατί πλέον έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Θάνο Πλεύρη, τον ΕΟΔΥ και τους ειδικούς επιστήμονες.“Γενικότερα είμαστε σε μία φάση συνύπαρξης με την πανδημία. Γενικώς η τάση είναι για τα ηπιότερα δυνατά μέτρα. Το ηπιότερο δυνατόν πρωτόκολλο διότι πλέον έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα”, είπε η κ. Κεραμέως.Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε με τις δηλώσεις του και ο Θάνος Πλεύρης. «Θέλουμε τα σχολεία να είναι πολύ κοντά στην κανονικότητα», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.«Η λογική που έχουμε είναι ότι προσπαθούμε να μην έχουμε μέτρα τα οποία δεν χρειάζονται ή μέτρα υποχρεωτικότητας, αυτό να είναι και το μοντέλο στα σχολεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.Σε ότι αφορά τα τεστ δήλωσε πως πρέπει να είναι στοχευμένα στα σχολεία, καθώς “δεν έχουνε το νόημα, το οποίο είχανε την προηγούμενη περίοδο”.Όσον αφορά στη μάσκα, “περισσότερο θέλουμε να έχει μία κατεύθυνση σύστασης, εκτός από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα νοσοκομεία που έχουμε πει ξεκάθαρα ότι εκεί πέρα υπάρχει υποχρεωτικότητα”, τόνισε.Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, αν και φάνηκε επιφυλακτική λέγοντας πως ο χειμώνας είναι μπροστά και ο κορονοϊός “μας έβγαλε πολλές φορές ψεύτες”, επισήμανε πως τα πράγματα από δω και πέρα φαίνεται να είναι ήπια, προσθέτοντας πως τα σχολεία θα ξεκινήσουν «λίγο πιο χαλαρά» και «μάλλον» χωρίς μάσκες.Τι λένε οι επιστήμονες για τα σχολείαΣτην κατεύθυνση της κατάργησης της χρήσης μάσκας στα σχολεία κινούνται και οι απόψεις ορισμένων έγκριτων επιστημόνων στη χώρα μας.Μιλώντας τις προηγούμενες μέρες στο iatropedia.gr, o Καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, υποστήριξε ότι τα μέτρα στα σχολεία πρέπει να είναι στοχευμένα στις περιοχές που θα υπάρχει έξαρση της πανδημίας τον χειμώνα, και όχι οριζόντια.“Νομίζω ότι δεν πρέπει να επανέλθει η μάσκα στα σχολεία. Αντί αυτού πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι στοχευμένα τα μέτρα. Τώρα αν μια περιοχή, π.χ. το Ηράκλειο της Κρήτης, έχει κάποια στιγμή πολύ υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, τότε πιθανώς να σκεφτούμε σε αυτή την περιοχή να εφαρμοστούν κάποια μέτρα σε δομημένες κοινωνικές λειτουργίες, όπως είναι η εκπαίδευση”, ανέφερε.Αυτό που είναι περισσότερο κρίσιμο, σύμφωνα με τον ειδικό, είναι οι ίδιοι οι γονείς να μην στέλνουν στο σχολεία τα παιδιά τους, όταν έχουν συμπτώματα, όπως λέει.Μετά από μελέτη των επιδημιολογικών μαθηματικών μοντέλων, ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, τονίζει στο iatropedia.gr, πως η διασπορά στην κοινότητα μπορεί να μειωθεί κατά 1/3, ακόμη και στην περίπτωση της επικράτησης της παραλλαγής “Κένταυρος”, εάν εφαρμοστούν στα σχολεία τα τρία παρακάτω μέτρα:-ένα υποχρεωτικό self test την εβδομάδα ανά μαθητή,-ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας (και υποχρεωτικότητα σε μεγάλη διασπορά),-μηχανήματα καθαρισμού του αέρα σε “προβληματικές” σχολικές αίθουσες στις οποίες δεν μπορεί να τηρηθεί το μέτρο του επαρκούς αερισμού.“Με 300 χιλιάδες τεστ θα μπορούσαμε να μειώσουμε την αύξηση της διασποράς κατά 1/3. Ακόμη και με την παραλλαγή “Κένταυρος”, εάν αυτή επικρατήσει. Η σχετική μείωση της διασποράς από το 100% στο 65% (γιατί τόσο είναι η μείωση κατά 1/3), μειώνει πολλαπλασιαστικά τον αριθμό των θανάτων”, ανέφερε ο κ. Σαρηγιάννης.Αντίθετη με το άνοιγμα των σχολείων χωρίς μάσκες και περιοριστικά μέτρα, δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), καθώς ήδη, νοσηλεύονται αρκετά παιδιά με κορονοϊό στα νοσοκομεία όλης της χώρας, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της, Μιχάλης Γιαννάκος.“Με τέτοιο υψηλό αριθμό – ρεκόρ νοσηλευόμενων παιδιών το καλοκαίρι στα νοσοκομεία είναι μεγάλο το ρίσκο να συζητάμε για το άνοιγμα των σχολείων χωρίς τεστ και μάσκες”, επισήμανε και πρόσθεσε πως θα πρέπει να προστατευθούν πιο αποτελεσματικά τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα:“Κάποιος με υποκείμενα νοσήματα που πεθαίνει από κορονοϊό, δεν θα πέθαινε εάν δεν κόλλαγε κορονοϊό. Ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εν όψει φθινοπώρου και χειμώνα”, κατέληξε ο πρόεδρος των εργαζομένων.Της Γιάννας Σουλάκη/iatropedia.gr