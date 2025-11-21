Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική των cookies με στόχο να τερματιστεί η ενοχλητική εμπειρία των συνεχών αναδυόμενων (pop-up) παραθύρων συγκατάθεσης.

