Η Barking Well Media προμηθεύει με πρόγραμμα τρεις τηλεοπτικούς σταθμούς.



Με το Mega έχει συμφωνήσει για τις εκπομπές «Χαμογέλα και πάλι» και «Celebrity Game Night».



Στο ALPHA με την «Σούπερ Κατερίνα» ενώ για το ίδιο κανάλι προετοιμάζονται τα σόου «Just The 2 of Us» «All Together Now» και «Chart Show» με τη Δέσποινα Βανδή.



Υπάρχουν επαφές για την παραγωγή μίας ή δύο σειρών για το Star αλλά και για ένα τηλεπαιχνίδι που θα μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1.



