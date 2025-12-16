





Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία το ενδεχόμενο εξαγοράς ιστορικών Μέσων Ενημέρωσης από τον ελληνικό Όμιλο ANT1. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο ANT1 φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση της εφημερίδας La Repubblica, της La Stampa καθώς και τεσσάρων ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών.







Όπως αναφέρει η Corriere della Sera, η οικονομική προσφορά του ελληνικού ομίλου φτάνει περίπου τα 140 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το θέμα αποτελεί ήδη βασικό σημείο της ιταλικής επικαιρότητας. Την είδηση μεταδίδει και η Deutsche Welle, επισημαίνοντας ότι η πιθανή πώληση συνδέεται με την απόφαση του Τζον Έλκαν, εγγονού του Τζιάνι Ανιέλι και ιδιοκτήτη των Μέσων, να αποχωρήσει από τον χώρο της έντυπης δημοσιογραφίας και της ραδιοφωνίας.







Σε πολιτικό επίπεδο, σύμφωνα με αναλυτές, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική αυτή, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση. Από την πλευρά της, η Forza Italia, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σημειώνει ότι «θα ήταν προτιμότερο τα έντυπα να παραμείνουν σε ιταλικά χέρια, ωστόσο αποφασίζει η ελεύθερη αγορά».

Αντιδράσεις καταγράφονται και από τον χώρο της Κεντροαριστεράς, στον οποίο πολιτικά εντάσσονται οι δύο εφημερίδες, με βασικό αίτημα τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και του πλουραλισμού στην ενημέρωση. Ήδη, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στις La Repubblica και La Stampa έχουν προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις, κατηγορώντας την υπάρχουσα ιδιοκτησία για αποδυνάμωση του ιστορικού ομίλου.







Πηγές που πρόσκεινται στον Όμιλο ANT1, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, επισημαίνουν ότι η Ιταλία αποτελεί χώρα στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο, διαβεβαιώνοντας ότι θα διατηρηθεί ο πλουραλισμός, η δημοσιογραφική αυτονομία και η ιστορική φυσιογνωμία των δύο εφημερίδων.







Πηγή: Ναυτεμπορική / Corriere della Sera / Deutsche Welle

Πηγή: tvnea.com