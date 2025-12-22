





Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έδωσε το «παρών» στον Τηλεμαραθώνιο του ANT1, στηρίζοντας τη βραδιά που ήταν αφιερωμένη στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου μίλησαν για τις δυσκολίες που έχει βιώσει η κοινωνία τα τελευταία χρόνια και τόνισαν τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και της αλληλεγγύης, επισημαίνοντας πως ακόμη και η πιο μικρή προσφορά μπορεί να έχει μεγάλη δύναμη.

«Ο Έλληνας έχει έναν “διάολο” μέσα του, έχει το “εμείς”»

«Το τι έχουμε τραβήξει που από τη μια έχει εξελιχθεί το πράγμα και από την άλλη κάνει μπρος πίσω. Αν ήταν ένα τοξικό άτομο να είναι σε αυτή την εκπομπή και να καλεί τον κόσμο, θα ήταν μικρότερη η συμμετοχή. Όταν εσύ δίνεις την ψυχούλα σου, είσαι ένα με τον κόσμο. Εκεί είναι η μεγάλη σου επιτυχία. Δεν είσαι καβαλημένο καλάμι, στημένη πόζα.

Είναι επιτακτικό να γίνονται τέτοιες εκπομπές, τέτοιες διαδικασίες γιατί όλα αυτά τα χρόνια περάσαμε δύσκολα

. Δεν αναπτύχθηκε ένα κράτος δικαίου. Οι διάφορες κυβερνήσεις δημιούργησαν μια παθογένεια γύρω από την έννοια πρόβλημα. Ο κόσμος θέλει βοήθεια! Το βλέπουμε και σήμερα που μια τάξη αγρότες είναι στα μπλόκα. Όταν ένα κανάλι αποφασίζει να κάνει κάτι τέτοιο, είναι επιτακτικό. Αυτόν τον καιρό είχα πρόβλημα με τα πνευμόνια μου, μόλις μου το είπες είμαι εδώ στρατιωτάκι γιατί πρέπει να βοηθάμε. Το 1 ευρώ ξέρεις πόσο σημαντικό είναι; Το 1 ευρώ του απλού Έλληνα που έχει τραβήξει τόσα, σημαίνει πως ό,τι κι αν γίνει, έχουμε ο ένας τον άλλον. Στοιχειοθετείται το μεγαλείο του εμείς.

Για κάποιους που τους πίστεψαν προδόθηκαν. Για αυτό ακριβώς είπα για το πρόβλημα του τοξικού προσώπου. Δεν ξεπλένει τις αμαρτίες της η τηλεόραση με τον Γρηγόρη, με τον απλό κόσμο. Το 1 ευρώ είναι το πιο σημαντικό! Αλλά αυτό, η πλειονότητα, θα είναι το 1 ευρώ του εμείς. Ότι εδώ ό,τι και αν συμβεί, ο ένας θα συμπαρίσταται στον άλλον. Ο Έλληνας έχει έναν “διάολο”, έχει το “εμείς”.

Έχω περάσει δύσκολα, κάνω τα σέρβις στο σπίτι αλλά έχω τον διάολο μέσα μου. Με κάνει να ενεργοποιούμαι, με τη σημαία στο χέρι. Υπάρχουν πολλά ρεκόρ στην τηλεόραση, θα βγει κι άλλο ένα ρεκόρ, σε πόσους τηλεμαραθώνιους συμμετείχες! Οφείλει η τηλεόραση να είναι εκεί».

Πηγή: tvnea.com