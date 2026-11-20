Νέοι επαγγελματίες, των οποίων οι δουλειές κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη, αποφασίζουν να επανεκπαιδευτούν σε κλάδους που δεν έχει ακόμη επηρεάσει η τεχνολογία

Ενα πρωινό του Σεπτεμβρίου, μέσα στη ζεστή ατμόσφαιρα ενός ζαχαροπλαστείου στο Πιτό, δυτικό προάστιο του Παρισιού, η 24χρονη Απολίν Ζιντ τοποθετούσε προσεκτικά κρέμα Σεντ Ονορέ πάνω σε μικρές τάρτες με λεμόνι και βασιλικό. Είναι μια δουλειά που απαιτεί δεξιοτεχνία και υπομονή, κάτι που καμία μηχανή, με την ψυχρή μηχανική της λειτουργία, δεν μπορεί – προς το παρόν – συναγωνιστεί.

Τα κρουασάν έβγαιναν από τον φούρνο κάθε μέρα διαφορετικά, με ακανόνιστα μεγέθη και τη δική τους ξεχωριστή όψη. Αυτή η ατέλεια ενθουσιάζει τη νεαρή γυναίκα, η οποία είχε αρχικά σπουδάσει Νομική και Επικοινωνία.

«Οταν έκανα πρακτική άσκηση σε μια δικηγορική εταιρεία στο Παρίσι και μου ζήτησαν να γράφω άρθρα χρησιμοποιώντας το ChatGPT, τρελάθηκα. Είπα στον εαυτό μου ότι δεν θέλω να γίνω τέτοιου είδους άνθρωπος», αφηγήθηκε η Ζιντ σε αφιέρωμα της Le Monde. «Το να εργάζομαι χωρίς υπολογιστή και να ξέρω ότι δεν απειλούμαστε από την τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν να βρίσκομαι μέσα σε μια μικρή προστατευτική φούσκα…».

Την προηγούμενη ημέρα είχε υπογράψει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στο συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο, όπου τον Ιούνιο είχε ολοκληρώσει την επαγγελματική της κατάρτιση στη ζαχαροπλαστική, μέσω ενός προγράμματος που συνδύαζε εκπαίδευση και εργασία.

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