2022-10-05 15:14:42
Ο ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ και Η ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ συνδιοργανώνουν Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α Αφιερωμένη στην ΕΠΕΤΕΙΟ των 100 ΧΡΟΝΩΝ από τη ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 ώρα 19:00 στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
Την χορωδία του Ψ.Ο.Σ. διευθύνει ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
sidirodromikanea.blogspot.com
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