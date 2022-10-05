2022-10-05 15:14:42
Φωτογραφία για Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών: Συναυλία την Κυριακή στη Θήβα
Ο ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ και Η ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ συνδιοργανώνουν Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α Αφιερωμένη στην ΕΠΕΤΕΙΟ των 100 ΧΡΟΝΩΝ από τη ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 ώρα 19:00 στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Την χορωδία του Ψ.Ο.Σ. διευθύνει ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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