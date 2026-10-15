2026-10-15 12:58:37

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί έθεσε στον Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης, κ. Διαμαντή Γκολιδάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ», κ. Νίκος Τζήκας, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα.Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν οι συντάξεις χηρείας, η χορήγηση σιδηροδρομικής ταυτότητας στους sidirodromikanea

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