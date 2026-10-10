2026-10-10 16:24:24

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η προσωρινή τροποποίηση ωραρίου γίνεται ώστε να ολοκληρωθούν οι δοκιμές για τους τελευταίους δύο συρμούς, προκειμένου να να ενταχθούν στο δίκτυο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται:«Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι, κατ' εξαίρεση του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, η λειτουργία της Γραμμής θα ξεκινήσει στις 12:00 το sidirodromikanea

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