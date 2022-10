Η Ινδονησία ετοιμάζεται να ξεκινήσει την πρώτη σιδηροδρομική υπηρεσία υψηλής ταχύτητας της Νοτιοανατολικής Ασίας που θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ δύο πόλεων από τις τρέχουσες τρεις ώρες σε περίπου 40 λεπτά.Η σιδηροδρομική γραμμή, που συνδέει την πρωτεύουσα της Ινδονησίας Τζακάρτα και το Μπαντούνγκ, την πυκνοκατοικημένη πρωτεύουσα της επαρχίας της Δυτικής Ιάβας, αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας υποδομής Belt and Road της Κίνας.Καθώς το τμήμα Jakarta-Bandung του σιδηροδρομικού έργου πλησίαζε στο 90% της ολοκλήρωσης, ο Πρόεδρος της Ινδονησίας Joko Widodo επισκέφθηκε την Πέμπτη τον σταθμό Tegalluar του Bandung - έναν από τους τέσσερις σταθμούς του σιδηροδρόμου - όπου ήταν σταθμευμένα οκτώ βαγόνια τρένου και ένα τρένο επιθεώρησης που έφτασε από την Κίνα στις αρχές Σεπτεμβρίου. .«Ελπίζουμε με το τρένο υψηλής ταχύτητας Τζακάρτα-Μπαντούνγκ, η κινητικότητα των αγαθών και των ανθρώπων να μπορεί να είναι ταχύτερη και βελτιωμένη και η ανταγωνιστικότητά μας θα είναι επίσης ισχυρότερη», είπε ο Widodo στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.Προηγούμενες αναφορές ανέφεραν ότι ο Widodo θα προσκαλούσε τον Κινέζο ομόλογό του Xi Jinping να επιβιβαστεί στο τρένο που κατασκευάστηκε από την Κίνα μετά τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 20 μεγαλύτερων οικονομιών στο Μπαλί τον επόμενο μήνα. Ωστόσο, είπε ο Widodo στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, ότι το σχέδιο εξακολουθεί να συζητείται με τον Xi και «δεν είναι ακόμη οριστικό».Τα βαγόνια του τρένου σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από την κινεζική σιδηροδρομική εταιρεία CRRC Qingdao Sifang. Η παράδοση του Σεπτεμβρίου ήταν η πρώτη εξαγωγή τρένων υψηλής ταχύτητας της CRRC στο συμβόλαιό της με 11 τρένα για τρένα με οκτώ βαγόνια KCIC400AF και ένα τρένο επιθεώρησης KCIC400AF-CIT. Η σύμβαση, αξίας 364,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ανατέθηκε στο CRRC τον Απρίλιο του 2017.Η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής που ξεκίνησε το 2016 αναμενόταν αρχικά να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2019 αλλά καθυστέρησε μέχρι τον Ιούνιο του 2023 λόγω διαφωνιών που αφορούσαν αγορές γης και περιβαλλοντικά ζητήματα.Ο σιδηρόδρομος μήκους 142,3 χιλιομέτρων (88,4 μιλίων) αξίας 7,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατασκευάζεται από την PT Kereta Cepat Indonesia-China, ή PT KCIC, μια κοινοπραξία μεταξύ μιας ινδονησιακής κοινοπραξίας τεσσάρων κρατικών εταιρειών και της China Railway International Co. Ltd. Η κοινή επιχείρηση είπε ότι τα τρένα θα είναι τα ταχύτερα στη Νοτιοανατολική Ασία.Το CRRC ισχυρίστηκε ότι το τρένο KCIC400AF μπορεί να φτάσει ταχύτητες έως και 350 χιλιόμετρα (217 μίλια) την ώρα, να περάσει καμπύλες με ελάχιστη ακτίνα 150 μέτρων (492 πόδια) και είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρικούς κινητήρες, ο καθένας με ισχύ 625.000 Watt. Τα αυτοκίνητα θα χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: VIP, πρώτη και δεύτερη, και πολλά αυτοκίνητα με μεγάλες θέσεις μεταξύ των θέσεων θα διατεθούν για επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα.Ο κατασκευαστής είπε ότι τα τρένα έχουν τροποποιηθεί ειδικά για να προσαρμόζονται στο τροπικό κλίμα της Ινδονησίας και είναι εξοπλισμένα με ένα βελτιωμένο σύστημα ασφαλείας που έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σεισμούς, πλημμύρες και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το μήκος του τρένου με οκτώ βαγόνια είναι 208,9 μέτρα (685,3 πόδια).Η σιδηροδρομική συμφωνία υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2015 αφού η Ινδονησία επέλεξε την Κίνα έναντι της Ιαπωνίας σε ανταγωνιστική προσφορά και χρηματοδοτήθηκε με δάνειο από την China Development Bank για 75%. Το υπόλοιπο 25% είναι ίδια κεφάλαια της κοινοπραξίας.apnews.comsidirodromikanea.blogspot.com