Ελληνικές και ξένες ταινίες στην ΕΡΤ

Αγαπημένες ταινίες από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο μεταδίδει η ΕΡΤ από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022.Καθημερινά, στις 14:00 η ΕΡΤ2 μεταδίδει μια ταινία από τον ελληνικό κινηματογράφο, ενώ στις 22:00 οι τηλεθεατές μπορούν να απολαύσουν εξαιρετικές ταινίες – ορισμένες σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση – από τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Αλλά και το Σαββατοκύριακο, η ΕΡΤ2 μεταδίδει αγαπημένες ελληνικές ταινίες.Το απόγευμα του Σαββάτου, στις 19:00, μεταδίδεται η περιπέτεια κινούμενων σχεδίων «Ο μύθος της Σαρίλα» για τους μικρούς σινεφίλ.Την Πέμπτη στις 22:00, η ΕΡΤ1 μεταδίδει την κωμική περιπέτεια «Η επιστροφή του Φαντομά» η οποία μεταδίδεται και σε επανάληψη το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, στις 17:00.ΕΡΤ2Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Μπετόβεν και μπουζούκι»Κωμωδία, παραγωγής 1965.Σκηνοθεσία: Ορέστης ΛάσκοςΣενάριο: Γιώργος ΑσημακόπουλοςΠαίζουν: Μίμης Φωτόπουλος, Νίκος Σταυρίδης, Σταύρος Παράβας, Γιάννης Γκιωνάκης, Μπεάτα Ασημακοπούλου, Σωτήρης Μουστάκας, Χάρης Παναγιώτου, Αγγελική Μπαρούτσου, Αλέκα Στρατηγού, Μαρία Ιωαννίδου, Σπύρος Κωνσταντόπουλος, Τάκης Μηλιάδης, Σπύρος Ολύμπιος, Νίκος Τσουκαλάς, Μάκης ΠανώριοςΥπόθεση: Σε μια λαϊκή αυλή, κάπου στην Αθήνα, συγκατοικούν δύο φτωχοί μουσικοί, ένας μπουζουκτσής και ένας του ωδείου, που συγκρούονται λόγω των διαφορετικών τους μουσικών αντιλήψεων αλλά τους ενώνει η αγάπη των παιδιών τους.Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Ακρότητες»(First Reformed)Δραματικό θρίλερ, παραγωγής ΗΠΑ 2017.Σκηνοθεσία-σενάριο: Πολ ΣρέιντερΠρωταγωνιστούν: Ίθαν Χοκ, Αμάντα Σέιφριντ, Φίλιπ Έτινγκερ, Σέντρικ δε Εντερτέινερ, Βικτόρια ΧιλΥπόθεση: Ο αιδεσιμότατος Ερνστ Τόλερ είναι ένας μοναχικός πρώην στρατιωτικός, που τώρα είναι πάστορας μιας μικρής εκκλησίας στη Νέα Υόρκη.Η εκκλησία του είναι πλέον ένα τουριστικό αξιοθέατο που επισκιάζεται από μία άλλη κοντινή εκκλησία, την Άφθονη Ζωή, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και πλήθος πιστών.Όταν μία έγκυος πιστή παρακαλεί τον αιδεσιμότατο να συμβουλεύσει τον ακτιβιστή σύζυγό της, ο κληρικός νιώθει να βυθίζεται στο δικό του οδυνηρό παρελθόν αλλά και στο εξίσου δυσοίωνο μέλλον του, ενώ η πίστη του δοκιμάζεται σοβαρά.Ο Ο Ίθαν Χοκ πρωταγωνιστεί, στον ρόλο της καριέρας του.Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου το 2019, ενώ απέσπασε 60 βραβεία σε 108 παγκόσμιες υποψηφιότητες.Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Γλέντι, λεφτά κι αγάπη»Κωμωδία, παραγωγής 1955.Σκηνοθεσία-σενάριο: Νίκος ΤσιφόροςΠαίζουν: Βασίλης Αυλωνίτης, Γιώργος Καμπανέλης, Σπεράντζα Βρανά, Ντίνος Ηλιόπουλος, Νίκος Ρίζος, Σμαρούλα Γιούλη, Θανάσης Τζενεράλης, Λαυρέντης Διανέλλος, Σταύρος Ξενίδης, Αρτέμης Μάτσας, Ράλλης Αγγελίδης, Χρυσάνθη Λιάππη, Χάρις Λουκέα, Ανδρέας Μιτάκης, Μαίρη ΘωκταρίδουΥπόθεση: Ο Άγγελος μαζί με τους φίλους του περιμένει τον πλούσιο θείο του Λαυρέντη από την Αμερική, με την ελπίδα να αλλάξει η τύχη τους. Ο θείος έρχεται αλλά είναι πολύ άρρωστος και η Βιβή αντί για φάρμακα και ησυχία που του προτείνουν οι γιατροί, προσφέρει γλέντια και χορούς, με σκοπό να τα «τινάξει» ο θείος. Πράγματι η θεραπεία αρχίζει, όμως αντί ο θείος να χειροτερεύει, καλυτερεύει, ενώ οι τρεις φίλοι έχουν ξεθεωθεί στα γλέντια.Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Το κορίτσι στην ομίχλη»(La Ragazza Nella Nebbia / The Girl in the Fog)Αστυνομικό θρίλερ, συμπαραγωγής Ιταλίας-Γαλλίας-Γερμανίας 2017.Σκηνοθεσία-σενάριο: Ντονάτο ΚαρίσιΠρωταγωνιστούν: Τόνι Σερβίλο, Ζαν Ρενό, Αλέσιο Μπόνι, Λορέντζο Ρικέλμι, Γκαλάτεα Ράντζι, Μικέλα Σεσκόν, Λουκρέτζια Γκουιντόνε, Γκρέτα ΣκάκιΥπόθεση: Βασισμένη στο πολυμεταφρασμένο ομότιτλο βιβλίο του Ντονάτο Καρίσι, που κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, η ταινία ακολουθεί την εξαφάνιση μιας δεκαεξάχρονης κοπέλας, της Άννα Λου, από ένα μικρό χωριό στις Ιταλικές Άλπεις.Ο αινιγματικός αστυνομικός ερευνητής Βόγκελ καλείται να εξιχνιάσει το μυστήριο και σύντομα συνειδητοποιεί ότι δεν πρόκειται για κάτι απλό.Δουλεύοντας με εχθρό τον χρόνο και έχοντας να αντιμετωπίσει τα ξέφρενα ΜΜΕ, o Βόγκελ πρέπει να χρησιμοποιήσει ανορθόδοξες μεθόδους για να αποκαλύψει την αλήθεια, σε μία πόλη που τα κίνητρα είναι δυσδιάκριτα, τα γεγονότα διαστρεβλώνονται και όλοι είναι πιθανοί ύποπτοι.Τα βιβλία του Ντονάτο Καρίσι έχουν πουλήσει πάνω από 3 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως με το «La Ragazza Nella Nebbia» (Το κορίτσι στην ομίχλη) να έχει «κυκλοφορήσει» σε 26 χώρες (πάνω από 1 εκατ. αντίτυπα), ενώ χαρακτηρίστηκε ως το αστυνομικό βιβλίο του μήνα Νοεμβρίου 2017 από τη «Sunday Times».Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Τζιπ, περίπτερο κι αγάπη»Κωμωδία, παραγωγής 1957.Σκηνοθεσία: Μαρία ΠλυτάΣενάριο: Νίκος ΦώσκολοςΠαίζουν: Νίκος Σταυρίδης, Σοφία Ματθιουδάκη, Νίκος Ρίζος, Γιάννης Γκιωνάκης, Βίλμα Κύρου, Κώστας Χατζηχρήστος, Μαρίκα Νέζερ, Δήμος Σταρένιος, Φραγκίσκος Μανέλλης, Κούλα Αγαγιώτου, Διονυσία Ρώη, Κωνσταντίνος Πυρπασόπουλος, Σούλα Εμμανουήλ, Τίνο Μάτο, Κώστας ΠομώνηςΥπόθεση: Ο Τάσος (Νίκος Σταυρίδης) είναι ένας βιοπαλαιστής περιπτεράς, ερωτευμένος με τη Φούλα (Σοφία Ματθιουδάκη). Μόνιμος φόβος του είναι τα τροχοφόρα, που περνούν με ταχύτητα δίπλα από το περίπτερό του.Ο φίλος του Βαγγέλης (Νίκος Ρίζος), θέλει να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τον φόβο του.Μια σειρά από περίεργα γεγονότα, παρεξηγήσεις και ανομολόγητους έρωτες, θα φέρει τον Τάσο στη θέση του σωτήρα της Φούλας και θα οδηγήσει στον γάμο τους.Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Ο ένοχος»(The Guilty / Den Skyldige)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΑστυνομικό δραματικό θρίλερ, παραγωγής Δανίας 2018.Σκηνοθεσία: Γκούσταβ ΜέλερΣενάριο: Γκούσταβ Μέλερ, Εμίλ Νίγκααρντ ΆλμπερτσενΠρωταγωνιστούν: Γιάκομπ Σέντεργκρεν, Τζέσικα Ντίναντζε, Ομάρ Σαργκάουι, Γιόχαν ΌλσενΥπόθεση: Ο Άσγκερ Χολμ, αστυνομικός, τηλεφωνητής στα επείγοντα περιστατικά της Άμεσης Δράσης, απαντάει το ένα μετά το άλλο τηλεφωνήματα ρουτίνας και κλήσεις σε βοήθεια σε μια βάρδια που μοιάζει τυπική. Μέχρι που η κλήση μιας γυναίκας που πιθανά έχει απαχθεί θα δώσει στη βραδιά μια αναπάντεχη τροπή, αποκαλύπτοντας ένα έγκλημα πολύ μεγαλύτερο απ’ αυτό που νόμιζε αρχικά. Μαζί θα φέρει στην επιφάνεια τα δικά του τραύματα.Γυρισμένο αποκλειστικά στους χώρους ενός κέντρου της Άμεσης Δράσης και με όπλο ένα ευφυές σενάριο και μια μοναδική σε σύλληψη ιδέα, «Ο ένοχος» συνιστά μια ξεχωριστή, γεμάτη ανατροπές και σασπένς καθηλωτική δημιουργία που απέσπασε 38 βραβεία σε 43 συνολικά συμμετοχές, μεταξύ αυτών το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Σάντανς, το Βραβείο Κοινού και το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας (Γιάκομπ Σέντεργκρεν) στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Ξύπνα κορόιδο»Κωμωδία, παραγωγής 1969.Σκηνοθεσία: Ερρίκος ΘαλασσινόςΣενάριο: Γιώργος ΛαζαρίδηςΠαίζουν: Ελένη Ανουσάκη, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Αλέκος Τζανετάκος, Μαρίκα Κρεββατά, Σωτήρης Μουστάκας, Μαρία Μπονέλου, Τάκης Μηλιάδης, Ρία Δελούτση, Νίκος Φέρμας, Σωτήρης Τζεβελέκος, Μανώλης Δεστούνης, Θόδωρος Κατσαδράμης, Γιώργος Τζιφός, Γιώργος Βρασιβανόπουλος, Γιάννης Μπουρνέλης, Πόπη Δεληγιάννη, Γιώργος Ζαϊφίδης, Ρένα Πασχαλίδου, Φιλιώ Κουλαξή, Χάρης ΖωίδηςΥπόθεση: Η Τασία, μια φτωχή αλλά δυναμική επαρχιωτοπούλα, φτάνει στην Αθήνα για να εντοπίσει έναν απατεώνα, ο οποίος της έκλεψε την περιουσία. Εργάζεται ως υπηρέτρια στο σπίτι ενός επιχειρηματία, τον οποίο περιτριγυρίζουν απατεώνες και κομπιναδόροι. Η Τασία θα βοηθήσει τον εργοδότη της να τακτοποιήσει τα πράγματα γύρω του, ενώ η ίδια θα ερωτευτεί έναν νεαρό κιθαρίστα.Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Μελτέμ»(Meltem)Κοινωνική ταινία, συμπαραγωγής Γαλλίας-Ελλάδας 2019.Σκηνοθεσία: Βασίλης ΔογάνηςΣενάριο: Βασίλης Δογάνης, Fadette DrouardΠαίζουν: Δάφνη Πατακιά, Rabah Naït Oufella, Lamine Cissokho, Karam Al Kafri, Άκης Σακελλαρίου, Feodor Atkine, Μαρία Καλλιμάνη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Πολύδωρος ΒογιατζήςΥπόθεση: Η Έλενα, μια νεαρή Γαλλίδα ελληνικής καταγωγής, επιστρέφει στη Λέσβο για διακοπές έναν χρόνο έπειτα από τον θάνατο της μητέρας της. Τη συνοδεύουν δύο φίλοι από τα παρισινά προάστια, ο Νασίμ και ο Σεκού, που δείχνουν ενθουσιασμένοι με τις ομορφιές του νησιού.Το πρόγραμμα των διακοπών ανατρέπεται, όταν η παρέα συναντά τον Σύρο πρόσφυγα Ελιά Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, στις 23:30«Φυγή»Ταινία μικρού μήκους, παραγωγής 2018.Σκηνοθεσία: Λάουρα ΝέρηΠαίζουν: Μαρία Καλλιμάνη, Ορέστης Τζιόβας, Άγγελος Καραμηνάς, Έλια Βεργανελάκη, Ευγενία Αποστόλου, Χριστίνα Μητροπούλου, Αγησίλαος Μικελάτος, Νεφέλη ΓούσηΥπόθεση: Μια απροσδόκητη σχέση αναπτύσσεται σε ένα νοσοκομείο, μεταξύ μιας γυναίκας, βυθισμένης στη στεναχώρια της, και ενός μικρού αγοριού που επισκέπτεται τη μητέρα του στο απέναντι δωμάτιο.Και οι δύο θα αποκομίσουν κάτι ανακουφιστικό και ελπιδοφόρο απ’ αυτή τη σχέση.Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, στις 23:50«Ακαδημία Πλάτωνος»Κοινωνική δραματική κομεντί, συμπαραγωγής Ελλάδας-Γερμανίας 2009.Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτος.Σενάριο: Αλέξης Καρδαράς, Φίλιππος Τσίτος.Παίζουν: Αντώνης Καφετζόπουλος, Μαρία Ζορμπά, Τιτίκα Σαριγκούλη, Αναστάσης Κόζντινε, Γιώργος Σουξές, Κωνσταντίνος Κορωναίος, Παναγιώτης Σταματάκης.Υπόθεση: Ο Σταύρος, ιδιοκτήτης ενός συνοικιακού ψιλικατζίδικου, σηκώνει κάθε πρωί τα ρολά, κρεμάει τις αθλητικές εφημερίδες και τακτοποιεί μερικές καρέκλες, στις οποίες θα περάσει το υπόλοιπο της ημέρας μαζί με τους φίλους του.Την περιφρούρηση αυτής της ρουτίνας αναλαμβάνει ο Πατριώτης, ο σκύλος ενός φίλου, πρόθυμος να γαυγίσει όποιον Αλβανό πλησιάσει, ενόσω η μητέρα του Σταύρου λαγοκοιμάται ήσυχα στην πολυθρόνα της.Ώσπου, η γηραιά κυρία, που βρίσκεται στα πρόθυρα του Αλτσχάιμερ, πέφτει στην αγκαλιά ενός Αλβανού εργάτη αποκαλώντας τον «Γιε μου» στα αλβανικά!Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Έκλεψα τη γυναίκα μου»Κωμωδία, παραγωγής 1964.Σκηνοθεσία: Κώστας ΣτράντζαληςΣενάριο: Γιώργος ΟλύμπιοςΠαίζουν: Σταύρος Παράβας, Σιμόνη Κυριακίδου, Λαυρέντης Διανέλλος, Κώστας Ρηγόπουλος, Κώστας Μποζώνης, Χρόνης Εξαρχάκος, Πόπη Δεληγιάννη, Χριστόφορος Ζήκας, Γιάννης Μωραΐτης, Γεράσιμος Λειβαδάς, Ζωή Βουδούρη, Λίλιαν Σουρτζή, Λέλα Δερλίκου, Μικαέλα Βαγενοπούλου, Νενέλα Κακαλέτρη, Ασπασία Αναγνωστοπούλου, Θόδωρος Χατζής, Κική Λογαρά, Γεράσιμος Μαλιώρης, Λεωνίδας ΚαρβέλαςΥπόθεση: Ο νεόπλουτος Πέτρος, που πιστεύει ότι τα πάντα αγοράζονται, ακόμα και η ανθρώπινη συνείδηση, τα «σπάει» καθημερινά στα μπουζούκια με διάφορες κοπέλες, μέχρι που γνωρίζει τη Λένα, μια νέα που αδιαφορεί για τα χρήματά του και τον αποκρούει.Για να κάμψει την αντίστασή της, την προσλαμβάνει στο γραφείο του, αλλά εκείνη εξακολουθεί να τον αγνοεί.Ακολουθώντας την προτροπή του δικηγόρου του, την παντρεύεται για να νομιμοποιήσει τις ορέξεις του και μετά να τη χωρίσει, εκείνη όμως το σκάει την πρώτη νύχτα του γάμου κι έτσι ο Πέτρος αναγκάζεται να την κλέψει.Μετά ταύτα, αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι στον κόσμο δεν υπάρχει μόνο το χρήμα, αλλά και άλλες αξίες, πιο ανθρώπινες και άκρως απαραίτητες για τη ζωή όλων μας.Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Ο συγγραφέας»(Un homme idéal / A perfect man)Δραματικό θρίλερ, παραγωγής Γαλλίας 2015.Σκηνοθεσία: Γιαν ΓκοζλάνΣενάριο: Γιαν Γκοζλάν, Γκιγιόμ Λεμάν, Γκρεγκουάρ ΒινιερόνΦωτογραφία: Αντουάν ΡοκΜουσική: Σιρίλ ΟφόρΜοντάζ: Γκρεγκουάρ ΣιβάνΠρωταγωνιστούν: Πιέρ Νινέ, Αν Ζιραρντό, Αντρέ Μαρκόν, Βαλέρια Καβάλι, Τιμπό ΒενσόνΔιάρκεια: 98΄Υπόθεση: Ο Ματιέ (Πιέρ Νινέ) είναι ένας νεαρός επίδοξος συγγραφέας, που όσο αναζητεί την έμπνευση κάνει περιστασιακές δουλειές. Καθώς οι ιδέες του έχουν στερέψει, όταν θα βρει μια ενδιαφέρουσα ιστορία που κάποιος άλλος έχει γράψει, την οικειοποιείται αμέσως, τη δημοσιεύει σαν δική του και κατακτά την κορυφή της συγγραφικής διασημότητας.Ο Ματιέ παντρεύεται τη γοητευτική Αλίς (Αν Ζιραρντό) και περνάει τον περισσότερο χρόνο στην παραθαλάσσια βίλα των γονιών της στην Κυανή Ακτή, ψάχνοντας το θέμα του επόμενου βιβλίου του. Όμως, κάποιος γνωρίζει τι έχει συμβεί.Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Να πεθερός, να μάλαμα!»Κωμωδία, παραγωγής 1959.Σκηνοθεσία: Μάριος ΝούσιαςΠαίζουν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Βασίλης Διαμαντόπουλος, Κάκια Αναλυτή, Άννα Κυριακού, Τζόλυ Γαρμπή, Δημήτρης Νικολαΐδης, Ράλλης Αγγελίδης, Αμαλία Λαχανά, Δήμητρα Ζέζα, Γιώργος Αλεξίου, Μανώλης Κομνηνός, Ανθή Φυσκίλη, Νίκος Ξύδης, Γεωργία Κουμούτση, Σύλβιος ΛαχανάςΥπόθεση: Λίγο πριν ζητήσει το κορίτσι του σε γάμο, ο Αριστείδης βρίσκεται συμπωματικά στην γκαρσονιέρα ενός ζευγαριού.Αργότερα, αγνοώντας ότι ο άντρας με τον οποίο λογομάχησε στην παράνομη ερωτική φωλιά ήταν ο πατέρας της αγαπημένης του, περιγράφει το περιστατικό στη μέλλουσα πεθερά του.Όταν εκείνη καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, ζητά εξηγήσεις από τον άντρα της που, αρνούμενος τα πάντα, προσπαθεί να βγάλει τρελό τον Αριστείδη και να τον διώξει… Τελικά, όμως, για λόγους προσωπικού συμφέροντος θα δεχτεί να του δώσει την κόρη του.Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022, στις 19:00«Ο μύθος της Σαρίλα»(The Legend of Sarila)Περιπέτεια κινούμενων σχεδίων, παραγωγής Καναδά 2013.Υπόθεση: Σε μια βόρεια παγωμένη γη, στα όρια του Αρκτικού Κύκλου, μια φυλή Ινουίτ, κινδυνεύει με αφανισμό.Κανένα θηλαστικό δεν υπάρχει, ακόμα και τα ψάρια έχουν εξαφανιστεί.Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, καθώς μέρα με τη μέρα οι κυνηγοί επιστρέφουν με άδεια χέρια και η κοινότητα λιμοκτονεί.Μια σοφή γυναίκα, η Σάγια, υπενθυμίζει τον μύθο της Σαρίλα, έναν ευλογημένο τόπο με άφθονα θηράματα.Τρεις νεαροί Ινουίτ αποφασίζουν να βρουν αυτό το μέρος και να σώσουν την κοινότητά τους από την απειλή του λιμού.Όμως, ένας απρόσμενος εχθρός, ο σαμάνος της φυλής θα κάνει τα πάντα για να τους σταματήσει.Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Φουσκοθαλασσιές»Ηθογραφική, αισθηματική κομεντί, παραγωγής 1966.Σκηνοθεσία: Ορέστης ΛάσκοςΣενάριο: Γιώργος ΛαζαρίδηςΠαίζουν: Μαίρη Αρώνη, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Ανδρέας Ντούζος, Γιώργος Γαβριηλίδης, Ρία Δελούτση, Μαίρη Χαλκιά, Ρίτα Άντλερ, Νίκος Τσουκαλάς, Νίκος Πασχαλίδης, Βάσω Βενιέρη, Γιώργος Παπαδημητράκης, Αγγελική Μαλτέζου, Μαξ ΡόμανΥπόθεση: Η Αλκμήνη αγαπάει τον ναυτικό Αυγουστή, αλλά η μητέρα της, η καπετάνισσα Χρυσούλα, θέλει να την παντρέψει με στεριανό, για να μη δυστυχήσει, όπως συνέβη με την ίδια.Στο μεταξύ, ο καπετάν-Νικόλας Σφακιανός, ο πατέρας της Αλκμήνης, αφήνει το καράβι του και επιστρέφει, ύστερα από τέσσερα χρόνια απουσίας, για να ζήσει μόνιμα στην Άνδρο.Όμως, τα προβλήματα δεν τον αφήνουν να ησυχάσει. Αυτή τη φορά ο καπετάνιος πρέπει να αντιμετωπίσει τις φουρτούνες και τις αισθηματικές καταιγίδες που ταλαιπωρούν τις κόρες του…ΕΡΤ1Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Η επιστροφή του φαντομά»(Fantomas se dechane)Κωμική περιπέτεια, παραγωγή Γαλλίας 1965.Σκηνοθεσία: Αντρέ ΥνεμπέλΠρωταγωνιστούν: Λουί ντε Φινές, Ζαν Μαρέ ,Μιλέν Ντεμονζό, Ζακ ΝτινάμΥπόθεση: Στη δεύτερη συνέχεια της κωμικής σειράς του Φαντομά, ο γνωστός κακοποιός και ειδικός στις μεταμφιέσεις, απάγει τον διακεκριμένο επιστήμονα, καθηγητή Μαρσάντ, προκειμένου να αναπτύξει ένα νέο ισχυρό όπλο και να απειλήσει τον κόσμο. Ο Φαντομάς προγραμματίζει, επίσης, να απάγει και άλλον έναν επιστήμονα, τον καθηγητή Λεφέβρ. Ο δημοσιογράφος Φαντόρ αποφασίζει να στήσει μια παγίδα για τον ασύλληπτο κακοποιό. Μεταμφιέζεται σε Λεφέβρ και παρευρίσκεται σε ένα επιστημονικό συνέδριο στη Ρώμη περιμένοντας ότι ο Φαντομάς θα τον απαγάγει.Πηγή: TVNEA.COM