





Με σταθερά υψηλές επιδόσεις συνεχίζει η Ναταλία Γερμανού και η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha, η οποία το Σάββατο κατέγραψε 14,7% τηλεθέαση, διατηρώντας την πρωτιά στη μεσημεριανή ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ελληνική ταινία «Ο Μπακαλόγατος» στον ΑΝΤ1 με 14%, ενώ ακολούθησε στο Mega η ταινία «Τι 30, τι 40, τι 50», που σημείωσε 8,7%.

Στα ενημερωτικά προγράμματα, η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» συγκέντρωσε 7,2%, ενώ το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 6,2%.

Η μεσημεριανή ζώνη του Σαββάτου αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τη Γερμανού να παραμένει σταθερά η πρώτη επιλογή του κοινού, ενώ οι ελληνικές ταινίες εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρό χαρτί για τα μεγάλα κανάλια.

Πηγή: tvnea.com