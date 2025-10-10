2025-10-10 20:37:38
Φωτογραφία για Ελληνικές τηλεοπτικές σειρές: Όταν τα νούμερα δεν φταίνε στα… κανάλια
Τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές τηλεοπτικές σειρές δείχνουν να έχουν χάσει τη λάμψη και τη δύναμή τους. Εκεί που άλλοτε κάθε βράδυ η μισή Ελλάδα καθόταν μπροστά στην οθόνη για να δει το επόμενο επεισόδιο μιας επιτυχημένης σειράς, σήμερα τα νούμερα τηλεθέασης μετά βίας ξεπερνούν το 10%–15%. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί προσπαθούν να δικαιολογήσουν αυτή την πτώση λέγοντας πως «υπάρχουν πλέον πολλά κανάλια» ή πως «το κοινό έχει διασπαστεί». Όμως αυτή η δικαιολογία είναι απλοϊκή και –κυρίως– λανθασμένη.

Το πρόβλημα δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Δεν είναι ότι υπάρχουν πολλά κανάλια∙ είναι ότι σε όλα σχεδόν βλέπουμε τις ίδιες συνταγές, τα ίδια πρόσωπα και τα ίδια σενάρια που ανακυκλώνονται χωρίς φαντασία. Παράλληλα, η αυξανόμενη προσήλωση σε πολιτικά ορθές φόρμουλες περιορίζει τη δημιουργική ελευθερία των σεναριογράφων, με αποτέλεσμα οι ιστορίες να γίνονται επιτηδευμένα ουδέτερες, χωρίς ένταση ή αυθεντικότητα. Το κοινό δεν έφυγε από την ελληνική τηλεόραση∙ απλώς σταμάτησε να βρίσκει κάτι που να το κρατά. Στην εποχή του streaming και της άμεσης πρόσβασης σε διεθνείς παραγωγές υψηλών προδιαγραφών, το ελληνικό σενάριο που βασίζεται ακόμα σε στερεότυπα και επιφανειακές ιστορίες δεν μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά.


Η τηλεόραση δεν χάνει από τον αριθμό των καναλιών — χάνει από την έλλειψη τόλμης. Οι δημιουργοί φοβούνται να ρισκάρουν, οι σταθμοί επενδύουν σε σίγουρες (και συνήθως ξεπερασμένες) φόρμουλες, ενώ το κοινό ζητά κάτι νέο, κάτι αυθεντικό. 

Η ελληνική τηλεόραση δεν χρειάζεται περισσότερα κανάλια – χρειάζεται περισσότερες ιδέες. Και κυρίως, χρειάζεται πίστη ότι το κοινό δεν είναι τόσο «εύκολο» όσο νομίζουν οι υπεύθυνοι προγράμματος. Γιατί όταν μια σειρά έχει κάτι να πει, ο θεατής θα το ακούσει – είτε από ένα κανάλι, είτε από εκατό.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ το νέο βιβλίο του ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ''Ανάσες της γης''
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ το νέο βιβλίο του ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ''Ανάσες της γης''
Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου στον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης. Είκονες.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου στον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης. Είκονες.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιατί τα κανάλια προτιμούν νέες εκπομπές αντί για επαναλήψεις σειρών
Γιατί τα κανάλια προτιμούν νέες εκπομπές αντί για επαναλήψεις σειρών
ΑΝΤ1: Σοβαρές σκέψεις για αλλαγές στην prime time – Τι θα γίνει με τις σειρές;
ΑΝΤ1: Σοβαρές σκέψεις για αλλαγές στην prime time – Τι θα γίνει με τις σειρές;
ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΗΔΗ DOWNLOAD ΤΟ 2024
ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΗΔΗ DOWNLOAD ΤΟ 2024
Οι δημιουργοί του «Άγιος Παΐσιος» ετοιμάζουν δύο νέες τηλεοπτικές σειρές
Οι δημιουργοί του «Άγιος Παΐσιος» ετοιμάζουν δύο νέες τηλεοπτικές σειρές
Μεσημεριανή μάχη τηλεθέασης: Γερμανού και ελληνικές ταινίες στο προσκήνιο
Μεσημεριανή μάχη τηλεθέασης: Γερμανού και ελληνικές ταινίες στο προσκήνιο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Εντυπωσιακή άνοδος επισκεψιμότητας για το Tvnea.com τον Σεπτέμβριο
Εντυπωσιακή άνοδος επισκεψιμότητας για το Tvnea.com τον Σεπτέμβριο
Γιατί καθυστερεί η διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς
Γιατί καθυστερεί η διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς
Μ. Πλειώνης: Ανθρωπόκαινος και Μέλλον της Ανθρωπότητας: Τέλος του Homo sapiens ή μετάβαση στον Homo stellaris;
Μ. Πλειώνης: Ανθρωπόκαινος και Μέλλον της Ανθρωπότητας: Τέλος του Homo sapiens ή μετάβαση στον Homo stellaris;
ΠΦΣ: Ξεκινούν οι εγγραφές για την δωρεάν εκπαίδευση των φαρμακοποιών στα πιστοποιημένα σεμινάρια του Health Hub
ΠΦΣ: Ξεκινούν οι εγγραφές για την δωρεάν εκπαίδευση των φαρμακοποιών στα πιστοποιημένα σεμινάρια του Health Hub
Δελτίο τύπου ΦΣΘ: Ξεκινά το PharmaPoint 2025 με επίσημη προσκεκλημένη την Sophia the Robot!
Δελτίο τύπου ΦΣΘ: Ξεκινά το PharmaPoint 2025 με επίσημη προσκεκλημένη την Sophia the Robot!