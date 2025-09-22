Με μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης έκανε πρεμιέρα χθες το βράδυ ο πέμπτος κύκλος της επιτυχημένης σειράς του Mega «Η Γη της Ελιάς». Συγκεκριμένα, η σειρά σημείωσε μέσο όρο 8,4%, παρά το γεγονός ότι είχε να ανταγωνιστεί κυρίως επαναλήψεις και άλλες ελληνικές σειρές στην prime time ζώνη.







Αντίθετα, η κλασική ελληνική κωμωδία «Ο Μπακαλόγατος» στον ΑΝΤ1 κέρδισε την πρωτιά με 15% τηλεθέαση, αποδεικνύοντας τη δυναμική που έχουν ακόμη οι αγαπημένες επαναλήψεις του παρελθόντος. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η σειρά «Το Σόι Σου» στον Alpha με 13,4%, ενώ η ελληνική σειρά του Star κινήθηκε επίσης υψηλότερα από την πρεμιέρα του Mega, φτάνοντας το 9,1%.







Η πρεμιέρα του Mega δείχνει ότι ο ανταγωνισμός στην prime time ζώνη παραμένει σκληρός, με το κοινό να επιλέγει ακόμα σε μεγάλο βαθμό κλασικές ελληνικές παραγωγές. Το αν η «Γη της Ελιάς» θα καταφέρει να ανακάμψει στις επόμενες προβολές της μένει να φανεί.

Πηγή: tvnea.com