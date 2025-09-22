2025-09-22 09:37:49
Φωτογραφία για Οι ελληνικές ταινίες εφαγαν την πρεμιέρα της Ελιάς των mega

 Με μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης έκανε πρεμιέρα χθες το βράδυ ο πέμπτος κύκλος της επιτυχημένης σειράς του Mega «Η Γη της Ελιάς». Συγκεκριμένα, η σειρά σημείωσε μέσο όρο 8,4%, παρά το γεγονός ότι είχε να ανταγωνιστεί κυρίως επαναλήψεις και άλλες ελληνικές σειρές στην prime time ζώνη.



Αντίθετα, η κλασική ελληνική κωμωδία «Ο Μπακαλόγατος» στον ΑΝΤ1 κέρδισε την πρωτιά με 15% τηλεθέαση, αποδεικνύοντας τη δυναμική που έχουν ακόμη οι αγαπημένες επαναλήψεις του παρελθόντος. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η σειρά «Το Σόι Σου» στον Alpha με 13,4%, ενώ η ελληνική σειρά του Star κινήθηκε επίσης υψηλότερα από την πρεμιέρα του Mega, φτάνοντας το 9,1%.



Η πρεμιέρα του Mega δείχνει ότι ο ανταγωνισμός στην prime time ζώνη παραμένει σκληρός, με το κοινό να επιλέγει ακόμα σε μεγάλο βαθμό κλασικές ελληνικές παραγωγές. Το αν η «Γη της Ελιάς» θα καταφέρει να ανακάμψει στις επόμενες προβολές της μένει να φανεί.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤ- ΤΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΘΕΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤ- ΤΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΘΕΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ανατροπή στην πρώτη θεση στα πρωινά της Κυριακής – Τα νούμερα τηλεθέασης αναλυτικά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανατροπή στην πρώτη θεση στα πρωινά της Κυριακής – Τα νούμερα τηλεθέασης αναλυτικά
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για τη νέα δραματική σειρά του...
Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για τη νέα δραματική σειρά του...
Don’t forget the lyrics: Ποια μέρα και ώρα θα παίζει του νέο show-τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1; - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Don’t forget the lyrics: Ποια μέρα και ώρα θα παίζει του νέο show-τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1; - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Με διπλό επεισόδιο η πρεμιέρα
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Με διπλό επεισόδιο η πρεμιέρα
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 22:30 - Τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο;
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 22:30 - Τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο;
«Εξελίξεις Τώρα»: Χαμηλές επιδόσεις στην απογευματινή ζώνη του Mega
«Εξελίξεις Τώρα»: Χαμηλές επιδόσεις στην απογευματινή ζώνη του Mega
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΦΣΘ: Φωταγωγείται με πράσινο χρώμα ο Λευκός Πύργος την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Φαρμακοποιού
ΦΣΘ: Φωταγωγείται με πράσινο χρώμα ο Λευκός Πύργος την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Φαρμακοποιού
Φ.Σ. Αττικής: Ετοιμάζει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα ΦΥΚ
Φ.Σ. Αττικής: Ετοιμάζει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα ΦΥΚ
Πολυκόμπι – Ένα ισχυρότατο διουρητικό και αντιφλεγμονώδες βότανο
Πολυκόμπι – Ένα ισχυρότατο διουρητικό και αντιφλεγμονώδες βότανο
Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμο του Αστακού.
Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμο του Αστακού.
Με μεγάλη επιτυχία και με πολλές συμμετοχές σήμερα η επίδειξη αλόγων και στην συνέχεια Αγώνες πλαγιοτροχασμου Ελληνικών και Εισαγόμενων αλόγων στον Αστακό
Με μεγάλη επιτυχία και με πολλές συμμετοχές σήμερα η επίδειξη αλόγων και στην συνέχεια Αγώνες πλαγιοτροχασμου Ελληνικών και Εισαγόμενων αλόγων στον Αστακό