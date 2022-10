Ελληνικές και ξένες ταινίες στην ΕΡΤ

tvnea

Ταινίες που αγαπήθηκαν από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο περιλαμβάνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της ΕΡΤ από τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022.Καθημερινά, στις 14:00 η ΕΡΤ2 μεταδίδει μια ταινία από τον ελληνικό κινηματογράφο, ενώ στις 22:00 οι τηλεθεατές μπορούν να απολαύσουν εξαιρετικές ταινίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Αλλά και το Σαββατοκύριακο, η ΕΡΤ2 μεταδίδει αγαπημένες ελληνικές ταινίες.Το απόγευμα του Σαββάτου, στις 19:00, μεταδίδεται για τους μικρούς σινεφίλ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση η μεταγλωττισμένη ταινία κινούμενων σχεδίων «Λέο Ντα Βίντσι: Αποστολή Μόνα Λίζα» η οποία δημιουργήθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 500 χρόνων από τον θάνατο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι (1452-1519) και γνώρισε πρωτόγνωρη εισπρακτική επιτυχία, όπου κι αν προβλήθηκε.Την Κυριακή, δεκαπέντε λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, η ΕΡΤ2 μεταδίδει σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, την ταινία μυστηρίου «Το μυστικό της ασημένιας λίμνης».Την Πέμπτη στις 22:00, η ΕΡΤ1 μεταδίδει την κωμική περιπέτεια «Η επιστροφή του Φαντομά» η οποία μεταδίδεται και σε επανάληψη το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, στις 17:00.ΕΡΤ2Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Τζο ο τρομερός»Αστυνομική κομεντί, παραγωγής 1955.Σκηνοθεσία-σενάριο: Ντίνος ΔημόπουλοςΠαίζουν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Νίκος Ρίζος, Χρήστος Τσαγανέας, Νίνα Σγουρίδου, Παντελής Ζερβός, Γιάννης Αργύρης, Γιώργος Δαμασιώτης, Γιώργος Νέζος, Θόδωρος Ανδριακόπουλος, Παναγιώτης ΚαραβουσάνοςΥπόθεση: Ο Τζο σχεδιάζει μαζί με τον φίλο του Γαρδέλη να ληστέψουν ένα χρηματοκιβώτιο. Ανοίγοντάς το βλέπει ότι έχουν κλαπεί όλα τα πολύτιμα αντικείμενα, εκτός από τη διαθήκη που κάνει πλούσια μια φτωχή υπηρέτρια.Ο Τζο θα μπει και θα βγει στη φυλακή, θα τον εκβιάσουν συμμορίες, τελικά θα βρει τον αληθινό ληστή του χρηματοκιβωτίου και θα κερδίσει την καρδιά της υπηρέτριας.Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Δύση ηλίου»(Sunset / Napszallta)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΙστορικό δράμα εποχής, συμπαραγωγής Ουγγαρίας-Γαλλίας 2018.Σκηνοθεσία: Λάζλο ΝέμεςΣενάριο: Λάζλο Νέμες, Κλάρα Ρόγιερ, Ματιέ ΤαπονιέρΠαίζουν: Γιούλι Γιάκαμπ, Βλαντ Ιβάνοφ, Έβελιν Ντόμπος, Σουζάνε Γουέστ, Ουρς Ρεχν, Τζούντιτ Μπάρντος, Μόνικα Μπαλσάι, Λεβέντ ΜόλναρΥπόθεση: Βουδαπέστη 1913, λίγο πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η πόλη αποτελούσε το κέντρο της αριστοκρατίας, των τεχνών, του εμπορίου, της εξέλιξης της Ευρώπης. Η νεαρή Ίρις Λέιτερ (Γιούλι Γιάκαμπ) φτάνει στην ουγγρική πρωτεύουσα, ελπίζοντας να εργαστεί στο θρυλικό πιλοποιείο (καπελάδικο) που κάποτε ανήκε στους γονείς της.Παρ’ όλα αυτά, ο νέος ιδιοκτήτης Όσκαρ Μπριλ (Βλαντ Ιβάνοφ) δεν δέχεται να την προσλάβει. Τη στιγμή της άφιξής της στο κατάστημα, γίνονται προετοιμασίες για την υποδοχή σημαντικών καλεσμένων και ένας άνδρας προσεγγίζει την Ίρις αναζητώντας κάποιον Κάλμαν Λέιτερ, για τον οποίο -και παρόλο που φέρει το ίδιο επώνυμο με εκείνη- η Ίρις δεν έχει ακούσει ποτέ τίποτε.Αρνούμενη να φύγει από την πόλη, η Ίρις αρχίζει να αναζητεί τον Κάλμαν Λέιτερ, τον μοναδικό συνδετικό κρίκο με το χαμένο της παρελθόν. Αυτή η αναζήτηση την οδηγεί μακριά από τα λαμπερά φώτα του καταστήματος Λάιτερ, στους σκοτεινούς δρόμους μιας Βουδαπέστης που αρχίζει να αντανακλά την αναστάτωση ενός πολιτισμού που ετοιμάζεται να βυθιστεί στο χάος.Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Οι μνηστήρες της Πηνελόπης»Κωμωδία, παραγωγής 1968.Σκηνοθεσία: Χρήστος ΚυριακόπουλοςΣενάριο: Γιώργος ΛαζαρίδηςΠαίζουν: Σταύρος Παράβας, Σωτήρης Μουστάκας, Σάσα Καστούρα, Φίλιος Φιλιππίδης, Ρία Δελούτση, Γιώργος Γαβριηλίδης, Ζαννίνο, Λάζος Τερζάς, Κώστας Μεντής, Γιάννης Αλεξανδρίδης, Ντόρα Δούμα, Γιάννης Κωστής, Κώστας Παπαχρήστος, Βύρων Σεραϊδάρης, Γιώργος ΤσαούσηςΥπόθεση: Προσπαθώντας να παντρέψει την αδελφή του Πηνελόπη για να μπορέσει κι εκείνος να παντρευτεί επιτέλους την αγαπημένη του, ο Οδυσσέας μπλέκει κατά λάθος με μια συμμορία.Παράλληλα, ο αγαπημένος της αδερφής του, που έρχεται για χάρη της από την Αμερική και τη γνωρίζει μόνο μέσα από την αλληλογραφία τους, συναντά τον Οδυσσέα ντυμένο γυναίκα και τον μπερδεύει με την αδερφή του.Όταν λυθούν οι παρεξηγήσεις, τα δύο αδέρφια θα καταφέρουν να παντρευτούν τους ανθρώπους που αγαπάνε.Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Διασχίζοντας το Παρίσι»(La Traversée de Paris / The Crossing of Paris)Δραματική μαύρη κωμωδία, συμπαραγωγής Γαλλίας-Ιταλίας 1956.Σκηνοθεσία: Κλοντ Οτάν-ΛαράΠαίζουν: Ζαν Γκαμπέν, Μπουρβίλ, Λουί ντε Φινές, Ζανέτ Μπατί, Ζορζέτ Ανίς, Ρομπέρ Αρνού, Ζακ Μαρίν, Λοράνς ΜπαντιέΥπόθεση: Στο Παρίσι το 1942, κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, ο Μαρτέν, ένας αξιοπρεπής άντρας, είναι άνεργος και δέχεται να κουβαλήσει τέσσερις βαλίτσες γεμάτες με χοιρινό κρέας στο Παρίσι. Δεδομένου ότι ο συνέταιρός του έχει συλληφθεί, ζητά από έναν άγνωστο που ονομάζεται Γκραντζίλ να τον βοηθήσει. Εκείνος, όμως, είναι εκτός ελέγχου και η διαδρομή τους είναι γεμάτη κινδύνους, όπως Γάλλους αστυνομικούς προσκείμενους στο καθεστώς, μία περίπολο των Ναζί και μερικά… σκυλιά που θα μυρίσουν το κρέας και θα προκαλέσουν σαματά. Καθώς το ταξίδι φτάνει στο τέλος του, ο Μαρτέν μαθαίνει ότι ο Γκραντζίλ είναι ένας διάσημος ζωγράφος που απλώς αναζητούσε λίγη περιπέτεια. Και οι δύο συλλαμβάνονται, αλλά ο Μαρτέν είναι ο μόνος που πληρώνει ακριβά την περιπέτειά τους.Στην υπέροχη αυτή ταινία, που βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Μαρσέλ Αιμέ, πρωταγωνιστούν τρία διάσημα ονόματα του γαλλικού κινηματογράφου: Ζαν Γκαμπέν, Μπουρβίλ και Λουί ντε Φινές.Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Διακοπές στην Αίγινα»Αισθηματική κομεντί, παραγωγής 1958.Σκηνοθεσία-σενάριο: Ανδρέας ΛαμπρινόςΠαίζουν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Ανδρέας Μπάρκουλης, Ελένη Χαλκούση, Μιχάλης Καλογιάννης, Σταύρος Ιατρίδης, Αλέκα Στρατηγού, Τασσώ Καββαδία, Θανάσης Βέγγος, Γιώργος Βρασιβανόπουλος, Κώστας Στράντζαλης, Μίλτος Τσίρκας, Νίκος Δρυμαίος, Γιώργος Μοσχίδης, Μαρία Στράντζαλη, Πάρις Ποταμιάνος, Γιάννης ΧατζήςΥπόθεση: Ένας χήρος δημοσιογράφος και δεινός γυναικοθήρας, ο Τζώνης, και η παραχαϊδεμένη κόρη του Αλίκη πηγαίνουν για παραθερισμό στην Αίγινα. Στο λιμάνι, η Αλίκη νομίζει πως ο Ζαν –ένας γοητευτικός νεαρός, γόνος αρχοντικής οικογένειας του νησιού– είναι αχθοφόρος και το λάθος αυτό στέκεται αφορμή να ανοίξει μια απρόσμενη παρτίδα ερωτικών παιχνιδιών. Ο Ζαν παίζει μαζί της ένα αλλόκοτο παιχνιδάκι, παριστάνοντας τον μπεκρή του νησιού. Αλλά και ο Τζώνης ξετρελαίνεται με την τροφαντή Νένε, η οποία επίσης παραθερίζει με τον σύζυγό της Θόδωρο. Για να ξεμοναχιάσει τη Νένε, ο Τζώνης τηλεγραφεί στον Θόδωρο και του λέει ότι αρρώστησε ο αδελφός του Ανάργυρος. Πρέπει λοιπόν να επιστρέψει τάχιστα στην Αθήνα. Ο Ανάργυρος, όμως, φτάνει ξαφνικά στο νησί και τα δύο αδέλφια, μαζί μ’ έναν νησιώτη, συλλαμβάνουν επ’ αυτοφώρω τον Τζώνη με τη Νένε, ενώ απιστούν. Το σκάνδαλο αναγκάζει πατέρα και κόρη να επισπεύσουν την αναχώρησή τους, αλλά ο έρωτας του Ζαν και της Αλίκης τούς κρατά για πάντα στο νησί. Ο Τζώνης από την αλλή πλευρά, θα συνεχίσει τα τσιλημπουρδίσματά του.Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Η εξαίρεση / Το τελευταίο φιλί του Κάιζερ»(The Exception)Πολεμικό, ρομαντικό δράμα, συμπαραγωγής Αγγλίας – ΗΠΑ 2016.Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ ΛεβόΠρωταγωνιστούν: Τζάι Κόρτνεϊ, Λίλι Τζέιμς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Τζάνετ ΜακΤίρΥπόθεση: Ένας Γερμανός λοχαγός, ο Στεφάν, αναλαμβάνει την αποστολή να ερευνήσει τον Γερμανό εξόριστο μονάρχη Κάιζερ.Ο Κάιζερ διαμένει σε μια απομονωμένη έπαυλη στην Ολλανδία και καθώς η Γερμανία καταλαμβάνει τις Κάτω Χώρες, οι αρχές τις χώρας ανησυχούν ότι Ολλανδοί κατάσκοποι ίσως παρακολουθούν τον Κάιζερ.Καθώς ο Στεφάν αρχίζει να εμβαθύνει στη ζωή του Κάιζερ ψάχνοντας για στοιχεία, βρίσκει τον εαυτό του παγιδευμένο σε μια αναπάντεχη και παθιασμένη σχέση με τη Μίκι, μία από τις καμαριέρες του Κάιζερ, για την οποία σύντομα ο Στεφάν ανακαλύπτει ότι είναι Εβραία.Όταν ο Χίμλερ, ως επικεφαλής των Ναζί, αποφασίζει να κάνει μία απροειδοποίητη επίσκεψη, μία αντίστροφη μέτρηση αρχίζει, καθώς μυστικά αποκαλύπτονται, η πίστη δοκιμάζεται και ο Στεφάν καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην πατρίδα και την καρδιά του.Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Το νησί των γενναίων»Πολεμικό δράμα, παραγωγής 1959.Σκηνοθεσία: Ντίμης ΔαδήραςΣενάριο: Γιάννης Β. ΙωαννίδηςΠαίζουν: Αλέκος Αλεξανδράκης, Τζένη Καρέζη, Αλίκη Γεωργούλη, Λυκούργος Καλλέργης, Γκίκας Μπινιάρης, Ανδρέας Ζησιμάτος, Τάκης Χριστοφορίδης, Γρηγόρης Βαφιάς, Αρτέμης Μάτσας, Μιχάλης Νικολόπουλος, Τώνης Δημητράς, Δημήτρης Κάλλας κ.ά.Υπόθεση: Ένας αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, ο Μανώλης (Αλέκος Αλεξανδράκης), φτάνει στην Κρήτη, αμέσως μετά την πτώση της στα χέρια των Γερμανών. Σε συνεργασία με αντάρτες και συμμάχους Άγγλους σαμποτέρ, υπό την ηγεσία του λοχαγού Τζον (Τάκης Χριστοφορίδης) συμμετέχει σε σαμποτάζ εγκαταστάσεων των Γερμανών. Τότε γνωρίζει και τη Μαρία (Αλίκη Γεωργούλη), που βοηθάει στην Αντίσταση. Η παλιά του αγαπημένη Ντόνα (Τζένη Καρέζη) θα του εξασφαλίσει κάποια μυστικά έγγραφα, τα οποία θα κλέψει από τον Γερμανό διοικητή (Λυκούργος Καλλέργης), ο οποίος θέλει να την παντρευτεί. Κατόπιν προδοσίας από έναν Έλληνα χαφιέ (Αρτέμης Μάτσας), η κοπέλα θα αποκαλυφθεί και θα οδηγηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα με άλλον έναν πατριώτη, τον Νικόλα (Γκίκας Μπινιάρης), που ήταν μπάρμαν στο καμπαρέ όπου δούλευε η Ντόνα. Τελικά, ο νεαρός αξιωματικός θα τιμωρήσει τον προδότη και θα καταφέρει να διαφύγει στο Κάιρο μαζί με τη νέα του αγαπημένη.Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Πολιορκία στην Οδό Λιπέρτη»(Siege on Liperti Street)Δράμα, συμπαραγωγής Ελλάδας-Κύπρου-Αγγλίας 2019.Σκηνοθεσία-σενάριο: Σταύρος Παμπαλλής.Παίζουν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δάφνη Αλεξάντερ, Νιόβη Χαραλάμπους, Ακύλλας Καραζήσης, Ανδρέας Μασούρης.Υπόθεση: Ένας άνεργος πατέρας δύο παιδιών κρύβει στο γκαράζ του σπιτιού του (μαζί με το στρατιωτικό του όπλο) τις προειδοποιητικές επιστολές εκποίησης που λαμβάνει από την τράπεζα.Μολονότι η σύζυγός του ξενοπλένει, ώστε να εξασφαλιστούν χρήματα για βασικές ανάγκες, οι δεσμοί παραμένουν άρρηκτοι στο οικογενειακό σπίτι. Πολύ σύντομα, ακόμα και αυτή η ασφαλής εστία κινδυνεύει να χαθεί. Οι ιδιοκτήτες της συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν πλέον τίποτε άλλο να χάσουν. Κι έτσι αποφασίζουν να αντισταθούν Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022, στις 23:30«Αμυγδαλή»(Amygdala)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΤαινία μικρού μήκους, παραγωγής 2021. – Πρόγραμμα Microfilm.Σκηνοθεσία-σενάριο: Μαρία ΧατζάκουΠρωταγωνιστούν: Παναγιώτα Γιαγλή, Εύα Σαμιώτη, Ντόνα ΠετροπούλουΥπόθεση: Δύο αδερφές, η Άννα και η Μελίνα, περνούν τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού στο εξοχικό τους στη Νέα Μάκρη. Η Άννα κάνει πάρτι για την ενηλικίωσή της και το μόνο που θέλει είναι να περάσει τη μέρα της με τη Μαρία, το καλοκαιρινό της φλερτ. Η Μελίνα αγαπά εμμονικά την Άννα και δεν καταλαβαίνει γιατί δεν είναι καλεσμένη στο πάρτι. Ξέρει όμως ότι, ως «εισβολέας», μπορεί να κάνει αυτό το βράδυ αξέχαστο για τη μεγάλη της αδερφή.Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022, στις 24:00«Ακροβάτες του κήπου»Δραματική κομεντί, παραγωγής 2001.Σκηνοθεσία-σενάριο: Χρήστος ΔήμαςΠαίζουν: Θέμις Μπαζάκα, Χρήστος Νομικός, Έρση Μαλικένζου, Βάνα Ραμπότα, Γιώτα Φέστα, Γιώργος Μαρίνος, Νένα Μεντή, Αθηνά Παππά, Μηνάς Χατζησάββας, Παττής Κουτσάφτης, Γιώργος Σουξές, Νίκος Ζωιόπουλος, Δώρα ΜασκλαβάνουΑκροβάτες: Μιχάλης Ευριπιώτης, Χάρης Κωστόπουλος, Στάθης Βραχάς, Θέμης Μητρόπουλος, Δημήτρης Θωμάς, Γιώργος Παππάς, Μίλτος ΣωτηριάδηςΥπόθεση: Καλοκαίρι του 1974 στην Ελευσίνα. Ο Ααρών, ο Στέλιος, ο Άκης, ο Γαλανός και ο Βέροιος είναι μια παρέα παιδιών γύρω στα 11. Είναι οι «Ακροβάτες του κήπου». Τα σχολεία είναι κλειστά. Τα παιδιά περνούν τον χρόνο τους με παιχνίδια, μικροδουλειές, βόλτες με τα ποδήλατα. Το παιχνίδι είναι η ίδια τους η ζωή. Σ’ αυτό διοχετεύουν τη σωματική τους ενέργεια και όλη τη φαντασία. Η παρέα παίζει και εξασκείται σε μια μεγάλη δεξαμενή ύδρευσης. Σ’ αυτή την πόλη, σ’ αυτή τη γειτονιά, ο Ααρών ζει το σημαντικότερο καλοκαίρι της ζωής του. Το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην εφηβεία.Στα μάτια των «Ακροβατών του κήπου» τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη φαντασία συγχέονται δραματικά αλλά και κωμικά. Οι αισθήσεις δεν έχουν χαλιναγωγηθεί από τη λογική. Τα παιδιά είναι παιδιά. Μεγαλώνουν, μαθαίνουν τη ζωή, προσπαθούν ν’ ανακαλύψουν τον εαυτό τους λίγο πριν μπουν στον κόσμο των μεγάλων. Δεν υποψιάζονται ότι ο κόσμος των μεγάλων, με τους έρωτες, τα πάθη, τις προκαταλήψεις και τις «κατάρες» του, θα σφράγιζε την ίδια τους τη μοίρα.Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Ψηλά τα χέρια… Χίτλερ»(Hands Up, Hitler)Δραματική κωμωδία, παραγωγής 1962.Σκηνοθεσία: Ροβήρος ΜανθούληςΣενάριο: Διονύσης ΜήλαςΠαίζουν: Θανάσης Βέγγος, Βασίλης Διαμαντόπουλος, Μίρκα Καλατζοπούλου, Σπύρος Καλογήρου, Βασίλης Ανδρεόπουλος, Ελένη Καρπέτα, Γιάννης Καλατζόπουλος, Νάσος Κεδράκας, Γιώργος ΡώηςΥπόθεση: Δύο πολύ καλοί φίλοι, ο Παναγής και ο Ανέστης, έπειτα από χρόνια συναντιούνται εντελώς τυχαία και θυμούνται τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής όταν συγκατοικούσαν.Ξαναζούν με τη μνήμη τους τον αγώνα τότε για την επιβίωση, τον συνεχή φόβο από τους Γερμανούς, το επικίνδυνο παιχνίδι με τις ομάδες Αντίστασης.Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022, στις 18:10«Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά»Πολεμικό, αισθηματικό δράμα, παραγωγής 1969.Σκηνοθεσία: Ντίνος ΔημόπουλοςΣενάριο: Λάκης Μιχαηλίδης, Ανθή ΔημοπούλουΠαίζουν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Άγγελος Αντωνόπουλος, Παντελής Ζερβός, Σπύρος Καλογήρου, Νότης Περγιάλης, Λάμπρος Κοτσίρης, Φοίβος Ταξιάρχης, Θάνος Γραμμένος, Νίκος Πασχαλίδης, Αγγέλα Καζακίδου, Βάσω Βουλγαράκη, Ελένη Μαρίνου, Γιάννης Τότσικας, Νικηφόρος Χαλκιάς, Χρήστος Πότσης, Μαρίκα Μαυροπούλου, Μάγδα Λέκκα, Βιολέττα Σούλη, Γιάννης Κουνάδης, Ανδρέας Συρογιάννης, Τζέην Μαρίνου, Θανάσης ΓκιόκαςΥπόθεση: Η Μυρτώ, μια νεαρή δασκάλα, φθάνει στο χωριό για να αντικαταστήσει τον απερχόμενο δάσκαλο που συνταξιοδοτείται. Οι μοντέρνες εκπαιδευτικές μέθοδοί της προκαλούν τη δυσαρέσκεια των κατοίκων, αλλά η κατακραυγή κορυφώνεται όταν συνδέεται ερωτικά με τον Στέφανο, τον γιο του προέδρου της κοινότητας.Αμέσως μετά τον γάμο του ζευγαριού ξεσπά ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος και ο Στέφανος φεύγει για το μέτωπο, όπου και σκοτώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες.Η Μυρτώ συνεχίζει τη δουλειά της στο σχολείο, έχοντας την ηθική υποστήριξη του παλιού της φίλου και συναδέλφου, Άγγελου. Όταν ο Άγγελος της εκφράζει τα συναισθήματά του, δέχεται να τον παντρευτεί. Ωστόσο, μια μεγάλη έκπληξη τους περιμένει την ημέρα του γάμου τους…Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Τζάνγκο, ο βασιλιάς του σουίνγκ»(Django)Μουσικό βιογραφικό δράμα, παραγωγής Γαλλίας 2017.Σκηνοθεσία: Ετιέν ΚομάρΣενάριο: Ετιέν Κομάρ, Αλέξις ΣαλάτκοΠαίζουν: Ρεντά Κατέμπ, Σεσίλ Ντε Φρανς, Μπεά Παλιά, Τζόνι Μοντρέιλ, Πάτρικ Μίλι, Γκαμπριέλ Μιρετέ, Ξαβιέ ΜποβουάΥπόθεση: Παρίσι, 1943. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, ο Τσιγγάνος Τζάνγκο Ράινχαρτ, μία μοναδική προσωπικότητα της εποχής και βιρτουόζος της κιθάρας, βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του.Κάθε βράδυ το Παρίσι χορεύει με τη σουίνγκ μουσική του, ενώ την ίδια στιγμή οι Τσιγγάνοι της Ευρώπης καταδιώκονται από τους ναζί.Όταν η γερμανική προπαγάνδα του ζητάει να πάει στο Βερολίνο για συναυλίες, συναισθάνεται τον κίνδυνο και αποφασίζει να διαφύγει στην Ελβετία μαζί με τη σύζυγο και τη μητέρα του, με τη βοήθεια της Γαλλίδας φίλης του, Λουίζ ντε Κλερκ.Αλλά η απόδρασή τους είναι πιο πολύπλοκη απ’ ό,τι περίμενε.Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Ένας ήρως με παντούφλες»Δραματική κωμωδία, παραγωγής 1958.Σκηνοθεσία-σενάριο: Αλέκος ΣακελλάριοςΠαίζουν: Βασίλης Λογοθετίδης, Ίλυα Λιβυκού, Νίτσα Τσαγανέα, Βύρων Πάλλης, Βαγγέλης Πρωτόπαππας, Λαυρέντης Διανέλλος, Νίκος Φέρμας, Θάνος Τζενεράλης, Ταϋγέτη, Σόνια Ζωίδου, Γιώργος Γαβριηλίδης, Περικλής Χριστοφορίδης, Στάθης Χατζηπαυλής, Λευκή Παπαζαφειροπούλου, Κώστας Σταυρινουδάκης, Άλκης Γιαννακάς, Βαγγέλης ΠλοιόςΥπόθεση: Ο απόστρατος στρατηγός Λάμπρος Δεκαβάλλας, που ζει φτωχικά πλην όμως έντιμα με τη γυναίκα του Ειρήνη και την κόρη του Πόπη, δέχεται την επίσκεψη του μέλλοντα γαμπρού του, ο οποίος του ανακοινώνει ότι σκοπεύει να ξενιτευτεί στην Αυστραλία, για να βγάλει λεφτά και να παντρευτεί την Πόπη. Την ίδια μέρα, ο Δεκαβάλλας δέχεται και την επίσκεψη του εξαδέλφου του Απόστολου, ο οποίος τον πληροφορεί ότι η πατρίδα, για να τον τιμήσει, αποφάσισε να αναγείρει τον ανδριάντα του, στη μικρή πλατεία μπροστά στο σπίτι του.Ωστόσο, την ημέρα των αποκαλυπτηρίων, η Πόπη αντιλαμβάνεται ότι η Τζένη, η κόρη του Απόστολου, σκοπεύει να παντρευτεί τον μνηστήρα της, πνίγει όμως τα δάκρυά της για να μη στενοχωρήσει τον πατέρα της, ο οποίος πλέει σε πελάγη ευτυχίας.Γρήγορα όμως, ο καλοκάγαθος στρατηγός αντιλαμβάνεται ότι η υπόθεση του ανδριάντα δεν ήταν παρά μία ακόμα κομπίνα για να φαγωθούν κρατικά χρήματα και διώχνει όλους τους προικοθήρες και τους απατεώνες.Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022, στις 19:00«Λέο Ντα Βίντσι: Αποστολή Μόνα Λίζα»(Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΜεταγλωττισμένη ταινία κινούμενων σχεδίων, παραγωγής Ιταλίας 2018.Σκηνοθεσία: Σέρτζιο ΜάνφιοΥπόθεση: Στην εκπνοή του Μεσαίωνα, ένα ανήσυχο και ευφυές αγόρι, ζει στο Βίντσι, μια μικρή πόλη της Τοσκάνης.Τον λένε Λεονάρντο και δεν σταματά να εφευρίσκει εντυπωσιακές μηχανές που παρουσιάζει στους φίλους του, Λορέντζο και Λίζα, με την οποία είναι κρυφά ερωτευμένος.Η τραγωδία όμως χτυπά την πόρτα της Λίζας. Το σπίτι της έχει καταστραφεί από φωτιά και ο αναγκαστικός γάμος με τον πλούσιο γιο του γαιοκτήμονα μοιάζει μονόδρομος.Ο Λέο αποφασίζει να πάει στη Φλωρεντία, να κερδίσει χρήματα, να ξεπληρώσει το χρέος της οικογένειας της Λίζας και να σταματήσει τον γάμο. Οι φίλοι του τον ακολουθούν.Στη μεγάλη πόλη, ένας μυστηριώδης ξένος τους μιλάει για έναν κρυμμένο θησαυρό, τον οποίο όμως εποφθαλμιούν και μερικοί αλλοπρόσαλλοι πειρατές.Η περιπέτεια έχει μόλις ξεκινήσει.Πρώτη τηλεοπτική μετάδοση για την ταινία που δημιουργήθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 500 χρόνων από τον θάνατο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι (1452-1519) και γνώρισε πρωτόγνωρη εισπρακτική επιτυχία, όπου κι αν προβλήθηκε.Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Ο Φανούρης και το σόι του»Κωμωδία, παραγωγής 1957.Σκηνοθεσία: Δημήτρης ΙωαννόπουλοςΣενάριο: Αλέκος ΣακελλάριοςΔιεύθυνση φωτογραφίας: Γρηγόρης ΔανάληςΠαίζουν: Μίμης Φωτόπουλος, Γκέλυ Μαυροπούλου, Τζόλυ Γαρμπή, Κώστας Δούκας, Νανά Σκιαδά, Λαυρέντης Διανέλλος, Θόδωρος Δημήτριεφ, Νίκος Φέρμας, Γιάννης Ιωαννίδης, Χριστόφορος Χειμάρας, Άννα Φόνσου, Νίκος ΜατθαίοςΥπόθεση: Ο Φανούρης, προκειμένου να παντρέψει την αδερφή του Κατίνα με τον Σόλωνα, δίνοντάς της και προίκα, προσπαθεί να πουλήσει ένα οικόπεδο.Ο Σόλων τον πιέζει κι εκείνος ελπίζει ότι ο αδερφός του Γιάννης από την Αμερική θα τον βοηθήσει.Ο Γιάννης με τη γυναίκα του έρχονται στην Ελλάδα, αλλά δεν βοηθούν τον Φανούρη. Υπάρχει όμως και ο Βαγγέλης, ένας ναυτικός που αγαπάει κρυφά την Κατίνα και ο οποίος, έπειτα από χρόνια απουσίας στα καράβια, γυρνάει στη στεριά και δημιουργεί οικογένεια μαζί της.Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022, στις 00:15«Το μυστικό της Ασημένιας Λίμνης»(Under the Silver Lake)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΤαινία μυστηρίου, παραγωγής ΗΠΑ 2018.Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Ρόμπερτ ΜίτσελΠρωταγωνιστούν: Άντριου Γκάρφιλντ,Ράιλι Κίου,Τόφερ ΓκρέιςΥπόθεση: Ο Σαμ είναι ένας απογοητευμένος 33χρονος που βρίσκει μια μυστηριώδη γυναίκα, τη Σάρα, να «πλατσουρίζει» στην κοινόχρηστη πισίνα του συγκροτήματος όπου κατοικεί.Όταν αυτή εξαφανίζεται, ο Σαμ ξεκινάει μία σουρεαλιστική αναζήτηση στο Λος Άντζελες για να ανακαλύψει το μυστικό που κρύβεται πίσω από την εξαφάνισή της.Ξαφνικά βρίσκεται χαμένος στα πιο ζοφερά και μυστηριώδη βάθη της παρανομίας του Λος Άντζελες.ΕΡΤ1Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Ο Φαντομάς εναντίον της Σκότλαντ Γιαρντ»(Fantomas contre Scotland Yard)Κωμική περιπέτεια, παραγωγής Γαλλίας 1967Σκηνοθεσία: Αντρέ ΙνεμπέλΠρωταγωνιστούν: Λουί ντε Φινές, Ζαν Μαρέ, Μιλέν Ντεμονζό, Ζαν Ροζέρ ΚουσιμόνΥπόθεση: Στην τρίτη συνέχεια της κωμικής σειράς του Φαντομά, ο επώνυμος κακοποιός επιβάλλει στους πλούσιους «φόρο ζωής» απειλώντας να σκοτώσει εκείνους που θα τολμήσουν να μην πληρώσουν. Ο δημοσιογράφος Φαντόρ και ο αστυνόμος Ζιβ προσκαλούνται στο σκοτσέζικο κάστρο του λόρδου ΜακΡάσλεϊ, ενός πιθανού στόχου του Φαντομά, ο οποίος έχει αποφασίσει να στήσει μια παγίδα στον ασύλληπτο κακοποιό. Όμως, ο καλλιτέχνης με τις πολλές μορφές -πότε γκάνγκστερ, πότε λόρδος- είναι τόσο έξυπνος που οι επιθεωρητές Ζιβ, Φαντόρ και Ελέν δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι ποιος.Η ταινία μεταδίδεται σε επανάληψη το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022 στις 17:00.Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Κοντσέρτο για πολυβόλα»Επετειακή δραματική – πολεμική ταινία, παραγωγής 1967Σκηνοθεσία: Ντίνος ΔημόπουλοςΣενάριο: Νίκος ΦώσκολοςΠαίζουν: Τζένη Καρέζη, Μάνος Κατράκης, Κώστας Καζάκος, Ανδρέας Μπάρκουλης, Ζώρας Τσάπελης, Σπύρος Καλογήρου, Άγγελος Αντωνόπουλος, Γιάννης Αργύρης κ.α.Υπόθεση: Η Νίκη Βάρσου (Τζένη Καρέζη), μια πολιτική υπάλληλος στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, παραμονές του πολέμου του 1940, παραδίδει στρατιωτικά έγγραφα στους Ιταλούς, οι οποίοι την εκβιάζουν με τη ζωή του αδελφού της, που τον κρατούν αιχμάλωτο.Η πράξη της αποκαλύπτεται και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε θάνατο, αλλά ο υποστράτηγος Καραγιαννόπουλος με το ψευδώνυμο Δαρείος (Μάνος Κατράκης) της προτείνει να συνεχίσει να προμηθεύει τους Ιταλούς με έγγραφα, πλαστά όμως αυτή τη φορά. Μαζί της, όμως, μπλέκει και ο Αλέξης Θεοδώρου (Κώστας Καζάκος), ένας νεαρός λοχαγός πεζικού, που είναι ερωτευμένος μαζί της.Όταν μία δήθεν κλοπή αποκαλύπτεται, ο λοχαγός δικάζεται ως υπαίτιος και καταδικάζεται σε θάνατο. Όμως η εκτέλεσή του είναι εικονική, για να πειστούν οι Ιταλοί για το γνήσιο των πληροφοριών που λαμβάνουν.Πηγή: TVNEA.COM