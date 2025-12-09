Ιδιαίτερα ανταγωνιστική ήταν η prime time ζώνη, με την κορυφή να κατακτά το «Ράδιο Αρβύλα» στον ANT1, το οποίο σημείωσε 18,6% και βρέθηκε καθαρά μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η νέα σειρά του Mega «Μια Νύχτα Μόνο» με 16,3%, ενώ το τρίτο σκαλί του πίνακα κατέλαβε η σειρά «Πόρτο Λεώνα» στον Alpha με 13,1%. Στο ίδιο κανάλι, ο «Άγιος Έρωτας» κατέγραψε 12,5%, ενώ εξαιρετική πορεία συνεχίζει και η σειρά «Να μ’ Αγαπάς», η οποία σημείωσε 12,4%.

Η δημοφιλής σειρά του Mega «Η Γη της Ελιάς» συγκέντρωσε 11%, ενώ η ψυχαγωγική «Φάρμα» έκλεισε με 9,5%. Η ξένη ταινία του Star σημείωσε 9,9%, προσθέτοντας ακόμη ένα ανταγωνιστικό ποσοστό στο prime time τοπίο. Το τηλεπαιχνίδι «The Wall» στον ΣΚΑΪ κινήθηκε στο 8,9%.

Χαμηλότερα κινούνται η σειρά «Καλά Θα Πάει Κι Αυτό» με 3%, η ελληνική ταινία της ΕΡΤ1 με 3,4%, καθώς και το πρόγραμμα «Το Παιδί» στο ίδιο κανάλι που σημείωσε 2,7%. Στο Open, η επανάληψη της σειράς «Αν Υπήρχε Στα Σε Χώριζα» έκλεισε με 2,2%.

Late Night: Πρωτιά για το «The 2Night Show»

Στη late night ζώνη, στην κορυφή βρέθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με το «The 2Night Show» στον ANT1, καταγράφοντας 11% και επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει από τις ισχυρές σταθερές της βραδινής τηλεοπτικής ζώνης.

Ακολούθησε το τηλεπαιχνίδι «Money Drop» στον Alpha με 7,1%, ενώ η εκπομπή «Η Δίκη» στον ΣΚΑΪ κινήθηκε στο 5,4%. Το Open έκλεισε τη ζώνη με την εκπομπή «11 Αυτοί, 11 Εμείς», η οποία σημείωσε 3,4%.

Η prime time και η late night τηλεοπτική μάχη εξελίχθηκαν για ακόμη μία φορά με έντονες ανατροπές και διακυμάνσεις, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει υψηλό και πολυδιάστατο.

Πηγή: tvnea.com