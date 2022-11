2022-11-13 09:48:34

Συνεχίζεται η μάχη ανάμεσα στο PRIME TIME των καναλιών Αναλυτικά για τα νούμερα για χθες:



Πρόγραμμα 18-54



JUST THE 2 OF US 15.6



FAMILY GAME 7,6



ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 3,0



ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA 12,2



ΤΑΙΝΙΑ STAR 14,7



TAINIA STAR 15,1



O,TI ΑΓΑΠΩ 1,9



ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΝΑΕΜΟΣ 4,9



ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 8,1



ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.



*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.



ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research



