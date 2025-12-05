2025-12-05 09:55:27
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό – Πώς διαμορφώθηκαν τα ποσοστά



Δυναμική ήταν η χθεσινή εικόνα στη μεσημεριανή τηλεοπτική ζώνη, με σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις εκπομπές που διεκδίκησαν την προτίμηση του κοινού.

Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1, καταγράφοντας 15% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή μάλιστα έφτασε έως και το εντυπωσιακό 18,2% σε επιμέρους τέταρτο, δείχνοντας την ισχυρή απήχησή της.

Στο STAR, η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» σημείωσε 10,4%, παραμένοντας σταθερή στην κατηγορία της και διατηρώντας το πιστό κοινό της.

Στον ΣΚΑΪ, το «Live You» κινήθηκε στο 6,5%, ενώ η ταξιδιωτική και ενημερωτική εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στο ίδιο κανάλι κατέγραψε 3,6%.

Το OPEN με την εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» έφτασε στο 3,3%, ενώ στην ΕΡΤ1 η ποπ μαγειρική εκπομπή της ζώνης συγκέντρωσε 2,5%.

Η μεσημεριανή ζώνη παραμένει άκρως ανταγωνιστική, με τον ΑΝΤ1 να κυριαρχεί καθαρά αυτή τη φορά, χάρη στη θεαματική επίδοση των «Αποκαλύψεων». Οι υπόλοιπες εκπομπές διατήρησαν σταθερή εικόνα, με τις διαφοροποιήσεις να αποτυπώνουν τις προτιμήσεις ενός ιδιαίτερα απαιτητικού κοινού.



Πηγή: tvnea.com
