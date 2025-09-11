





Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Ντάνου στην τηλεόραση γίνεται πραγματικότητα. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος υπέγραψε συμφωνία με τον ΑΝΤ1+ για να παρουσιάσει το νέο ριάλιτι «The Warriors», που έχει στο επίκεντρο την πυγμαχία. Ο ίδιος θα βρίσκεται στο ρινγκ από τη θέση του παρουσιαστή, αφού το συγκεκριμένο άθλημα αποτελεί προσωπικό του πάθος.

Σύμφωνα με τον Χάρη Λεμπιδάκη, η παραγωγή του ριάλιτι έχει προχωρήσει σημαντικά, ενώ –όπως συμπλήρωσε ο Κώστας Τσουρός– τα πρώτα επεισόδια έχουν ήδη ξεκινήσει να γυρίζονται.

Αν και κατά καιρούς είχε δεχθεί προτάσεις να επιστρέψει στο Survivor ή να παρουσιάσει το Exathlon, ο Αγγελόπουλος είχε επιλέξει να κρατήσει αποστάσεις από τη συγκεκριμένη τηλεοπτική φόρμα. Αυτή τη φορά είπε το «ναι» σε μια παραγωγή που φιλοδοξεί να συνδυάσει ποιοτικό περιεχόμενο με αγωνιστικό πνεύμα.

Το «The Warriors» είναι ένα ριάλιτι που συνδυάζει αγώνες πυγμαχίας με reality στοιχεία. Οι συμμετέχοντες θα αναμετρηθούν στο ρινγκ, ενώ ο παρουσιαστής θα έχει τον ρόλο του συντονιστή των αγώνων αλλά και του συνδετικού κρίκου με το κοινό.

Όπως συνέβη και με άλλες παραγωγές του ΑΝΤ1+, τα επεισόδια του «The Warriors» αναμένεται να προβληθούν και στον ΑΝΤ1.

Πηγή: tvnea.com