2025-09-11 10:39:46
Φωτογραφία για Ο Ντάνος στον ΑΝΤ1 - Τι θα παρουσιάζει;



Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Ντάνου στην τηλεόραση γίνεται πραγματικότητα. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος υπέγραψε συμφωνία με τον ΑΝΤ1+ για να παρουσιάσει το νέο ριάλιτι «The Warriors», που έχει στο επίκεντρο την πυγμαχία. Ο ίδιος θα βρίσκεται στο ρινγκ από τη θέση του παρουσιαστή, αφού το συγκεκριμένο άθλημα αποτελεί προσωπικό του πάθος.

Σύμφωνα με τον Χάρη Λεμπιδάκη, η παραγωγή του ριάλιτι έχει προχωρήσει σημαντικά, ενώ –όπως συμπλήρωσε ο Κώστας Τσουρός– τα πρώτα επεισόδια έχουν ήδη ξεκινήσει να γυρίζονται.

Αν και κατά καιρούς είχε δεχθεί προτάσεις να επιστρέψει στο Survivor ή να παρουσιάσει το Exathlon, ο Αγγελόπουλος είχε επιλέξει να κρατήσει αποστάσεις από τη συγκεκριμένη τηλεοπτική φόρμα. Αυτή τη φορά είπε το «ναι» σε μια παραγωγή που φιλοδοξεί να συνδυάσει ποιοτικό περιεχόμενο με αγωνιστικό πνεύμα.

Το «The Warriors» είναι ένα ριάλιτι που συνδυάζει αγώνες πυγμαχίας με reality στοιχεία. Οι συμμετέχοντες θα αναμετρηθούν στο ρινγκ, ενώ ο παρουσιαστής θα έχει τον ρόλο του συντονιστή των αγώνων αλλά και του συνδετικού κρίκου με το κοινό.

Όπως συνέβη και με άλλες παραγωγές του ΑΝΤ1+, τα επεισόδια του «The Warriors» αναμένεται να προβληθούν και στον ΑΝΤ1.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κολλημένο στα μονοψήφια το “Power Talk” - Αναλυτικά, η πορεία της τηλεθέασης ανά τέταρτο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κολλημένο στα μονοψήφια το “Power Talk” - Αναλυτικά, η πορεία της τηλεθέασης ανά τέταρτο
ΕΟΔΥ: 'Εξι νέα κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΟΔΥ: 'Εξι νέα κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
"Σέρρες": Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για την πρεμιέρα;
ΑΝΤ1 NEWS: Η εικόνα κόπωσης φέρνει την τελευταία θέση στον πίνακα τηλεθέασης...
ΑΝΤ1 NEWS: Η εικόνα κόπωσης φέρνει την τελευταία θέση στον πίνακα τηλεθέασης...
«Πρωινό Σαββατοκύριακο»: Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για το νέο του πρωινό τα σαββατοκύριακα;
«Πρωινό Σαββατοκύριακο»: Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για το νέο του πρωινό τα σαββατοκύριακα;
GRAND HOTEL: Πότε θα κάνει πρεμιέρα η σειρά του ΑΝΤ1 - Αυτή την ώρα θα παίζει
GRAND HOTEL: Πότε θα κάνει πρεμιέρα η σειρά του ΑΝΤ1 - Αυτή την ώρα θα παίζει
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την πρεμιέρα της σειράς «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την πρεμιέρα της σειράς «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ανησυχητικά νούμερα για το “Το ’χουμε” – Έφτασε το 7,2%, αλλά έκλεισε στο 4,2%
Ανησυχητικά νούμερα για το “Το ’χουμε” – Έφτασε το 7,2%, αλλά έκλεισε στο 4,2%
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/9/2025)
EBU: Η απάντηση στις χώρες που απειλούν να αποχωρήσουν από τη Eurovision 2026 λόγω του Ισραήλ
EBU: Η απάντηση στις χώρες που απειλούν να αποχωρήσουν από τη Eurovision 2026 λόγω του Ισραήλ
Το GNTM επιστρέφει ανανεωμένο με νέα κριτική επιτροπή και παρουσιάστρια... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το GNTM επιστρέφει ανανεωμένο με νέα κριτική επιτροπή και παρουσιάστρια... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
24ωρη απεργία σήμερα στα τρένα: Αυτά είναι τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν με προσωπικό ασφαλείας
24ωρη απεργία σήμερα στα τρένα: Αυτά είναι τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν με προσωπικό ασφαλείας