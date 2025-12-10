





Μετά την αιφνίδια αδιαθεσία της Έλενας Παπαρίζου και την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, η παραγωγή του The Voice προχώρησε σε προσωρινή αντικατάσταση, με τον Κωστή Μαραβέγια να επιστρέφει ξανά στην καρέκλα του coach.

Ο Μαραβέγιας ανέλαβε τη διαχείριση της ομάδας της Παπαρίζου στα Battles, έχοντας επικοινωνήσει μαζί της για τις τελικές επιλογές. Παρότι είχε χρόνια να βρεθεί στο talent show, κινήθηκε άνετα από την πρώτη στιγμή, αξιοποιώντας την εμπειρία του από τους προηγούμενους κύκλους στους οποίους είχε οδηγήσει τις ομάδες του στη νίκη.

Οι υπόλοιποι coaches τον υποδέχθηκαν ιδιαίτερα θερμά, με τον Πάνο Μουζουράκη να δείχνει ενθουσιασμό για την επιστροφή του στενού του φίλου. Η παρουσία του Μαραβέγια προσθέτει νέα δυναμική στα επεισόδια που έρχονται, μέχρι η Παπαρίζου να μπορέσει να επιστρέψει στο πλατό.

Πηγή: tvnea.com