Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά, όπου αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να ενταχθεί η Άρια Καλύβα στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».



«Όταν το ανακοινώσει το κανάλι, θα είναι επίσημο. Μου αρέσει η ιδέα να έρθει η Άρια στην εκπομπή, είναι εξαιρετική ρεπόρτερ και περσόνα. Υπάρχει καλή διάθεση από όλες τις πλευρές. Η Άρια είναι περιζήτητη, χτύπησε το τηλέφωνό της και για άλλα πράγματα.



Μακάρι να έρθει σε εμάς, θα μας κάνει καλό. Δεν γίνεται τίποτα στην εκπομπή χωρίς να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές. Έχει φοβερό ρεπορτάζ, είναι δύναμη η Άρια.



Χαίρομαι που το κανάλι ποντάρει σε αυτή την εκπομπή και τη στηρίζει», δήλωσε ο παρουσιαστής, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη δημοσιογραφική ομάδα και τη στήριξη που λαμβάνει το project από το κανάλι.



