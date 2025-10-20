2025-10-20 20:04:23
Φωτογραφία για Λάμπρος Κωνσταντάρας: Μακάρι να έρθει σε εμάς η Άρια...
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά, όπου αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να ενταχθεί η Άρια Καλύβα στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Όταν το ανακοινώσει το κανάλι, θα είναι επίσημο. Μου αρέσει η ιδέα να έρθει η Άρια στην εκπομπή, είναι εξαιρετική ρεπόρτερ και περσόνα. Υπάρχει καλή διάθεση από όλες τις πλευρές. Η Άρια είναι περιζήτητη, χτύπησε το τηλέφωνό της και για άλλα πράγματα.

Μακάρι να έρθει σε εμάς, θα μας κάνει καλό. Δεν γίνεται τίποτα στην εκπομπή χωρίς να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές. Έχει φοβερό ρεπορτάζ, είναι δύναμη η Άρια.

Χαίρομαι που το κανάλι ποντάρει σε αυτή την εκπομπή και τη στηρίζει», δήλωσε ο παρουσιαστής, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη δημοσιογραφική ομάδα και τη στήριξη που λαμβάνει το project από το κανάλι.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πύρινη σφαίρα εκρήγνυται από βαγόνι τρένου μετά από «δύο εκρήξεις» στον σταθμό Φούλγουελ στο Λονδίνο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πύρινη σφαίρα εκρήγνυται από βαγόνι τρένου μετά από «δύο εκρήξεις» στον σταθμό Φούλγουελ στο Λονδίνο
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια ;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια ;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αλλαγή σχεδίων για την Άρια Καλύβα - Σε ποια εκπομπή οδεύει;
Αλλαγή σχεδίων για την Άρια Καλύβα - Σε ποια εκπομπή οδεύει;
Η Άρια Καλύβα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έθεσε όρο “ή ο Μπαλάσκας ή εγώ” για την εκπομπή “Κοινωνία άνω κάτω”
Η Άρια Καλύβα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έθεσε όρο “ή ο Μπαλάσκας ή εγώ” για την εκπομπή “Κοινωνία άνω κάτω”
Ξέσπασε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν ασχολούμαι με το σκουπιδαριό – Οι σοβαροί άνθρωποι δεν χαίρονται με απολύσεις
Ξέσπασε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν ασχολούμαι με το σκουπιδαριό – Οι σοβαροί άνθρωποι δεν χαίρονται με απολύσεις
Τίνα Μεσσαροπούλου για Άρια Καλύβα: Έφυγε από το Πρωινό, επειδή είχε κόντρα όχι μόνο στον αέρα...
Τίνα Μεσσαροπούλου για Άρια Καλύβα: Έφυγε από το Πρωινό, επειδή είχε κόντρα όχι μόνο στον αέρα...
Ραντεβού το ΣΚ: Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου έκαναν πρεμιέρα στο OPEN
Ραντεβού το ΣΚ: Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου έκαναν πρεμιέρα στο OPEN
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δεύτερη ευκαιρία για τις σκουριασμένες ράγες του ΟΣΕ
Δεύτερη ευκαιρία για τις σκουριασμένες ράγες του ΟΣΕ
Μαθηματικά Στ΄ τάξης - Ενότητα Α΄ - Κεφάλαιο 14
Μαθηματικά Στ΄ τάξης - Ενότητα Α΄ - Κεφάλαιο 14 "Είμαστε και οι πρώτοι!"
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στη Κανδήλα, λόγω εργασιών στον βιολογικό καθαρισμό.
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στη Κανδήλα, λόγω εργασιών στον βιολογικό καθαρισμό.
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Αν μου έδιναν εκπομπή στην ΕΡΤ και έκανα 2%, θα είχα παραιτηθεί από μόνος μου
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Αν μου έδιναν εκπομπή στην ΕΡΤ και έκανα 2%, θα είχα παραιτηθεί από μόνος μου
Ρέβη-Κουρδής vs ΣΚΑΪ: Η δικαστική διαμάχη ξεκινά
Ρέβη-Κουρδής vs ΣΚΑΪ: Η δικαστική διαμάχη ξεκινά