Όταν η Sarah Regan πήγε να αλλάξει την πάνα του 9 μηνών μωρού της, διαπίστωσε με τρόμο ότι ήταν γεμάτη αίμα. Πανικοβλήθηκε και φοβήθηκε ότι η μικρή Birdie μπορεί να είχε πρόβλημα με το νεφρό της, η 38χρονη μητέρα έτρεξε με το παιδί στην εντατική το 2020, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις.Οι γιατροί έκαναν υπερήχους, εξετάσεις για τις ορμόνες της και ακτινογραφίες, διαπιστώνοντας ότι τα οστά της ήταν ανεπτυγμένα και στους 18 μήνες είχε διαγνωστεί με πρώιμη ήβη (precocious puberty), προτού ακόμη μπορέσει να περπατήσει ή να μιλήσει.ADVERTISING«Αυτή ήταν η πρώτη της περίοδος», είπε η μητέρα από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας στο Kennedy News. «Δεν ήξερα τι να σκεφτώ, δεν ξέραμε πολλά για αυτό και δεν το είχαμε ακούσει ξανά».Σύμφωνα με το Stanford Medicine, η πρώιμη ήδη εμφανίζεται σπάνια στα παιδιά και περιλαμβάνει σωματικά σημάδια σεξουαλικής ωριμότητας που εκδηλώνονται πολύ σύντομα.Επειδή η Birdie, η οποία είναι σήμερα κάτι παραπάνω από 2 ετών, είναι πολύ μικρή, δύσκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει αν έχει κι άλλα συμπτώματα, όπως αλλαγή στη διάθεση ή πόνους περιόδου. «Δεν έχει τριχοφυΐα ή στήθος, κάτι που εμφανίζουν κάποια άλλα παιδιά», λέει η Regan.Η μητέρα τριών παιδιών, η οποία έχει επίσης τον 10χρονο Zachary και την ενός έτους Elsie, παραδέχτηκε ότι είναι δύσκολο να εξηγήσει τι συμβαίνει με την κόρη της. «Στον παιδικό σταθμό, αισθανόμουν ότι έπρεπε να εξηγώ ότι αν βρουν αίμα στην πάνα της, συμβαίνει αυτό και έχουμε σημείωμα από τον γιατρό που βεβαιώνει ότι δεν συμβαίνει κάτι ανησυχητικό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο».Ωστόσο, η μητέρα τονίζει ότι είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος. «Δεν θέλω ο κόσμος να επαναπαύεται. Αν βρεθεί αίμα στο εσώρουχο ενός νηπίου, είναι κάτι που πρέπει να ερευνηθεί».

I rushed my baby to ER with a diaper full of blood — to be stunned by her diagnosis https://t.co/IFjJ1VIPh2 pic.twitter.com/rmHw5fyExH

— New York Post (@nypost) November 17, 2022