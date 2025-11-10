2025-11-10 08:42:40
Φωτογραφία για Ερευνητική εργασία Σπύρου Θεοδ. Μήτση: «Η Α/θμια και η Β/θμια Εκπαίδευση στο Δήμο Σολλίου κατά την πολιτικά και εκπαιδευτικά περίοδο, 1900-1930».

 



ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Ευχαριστούμε πολύ τον συμπατριώτη μας από το Αρχοντοχώρι, συνταξιούχο Δάσκαλο Σπύρο Θεοδ. Μήτση, για την εμπιστοσύνη και την παραχώρηση προς δημοσίευση, της πολύ ενδιαφέρουσας εργασίας του 296 σελίδων, ώστε να μάθουμε όλοι μας άγνωστα πράγματα της τοπικής εκπαιδευτικής μας ιστορίας, μια πραγματική και ανειδιοτελής συνεισφορά στη συλλογική μνήμη του τόπου μας, παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
