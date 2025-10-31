Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για αύριο παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξανδρου Σάββα με τίτλο

«Η Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας»

λόγω έκτακτου κοινωνικού γεγονότος .

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής θα ανακοινωθεί σύντομα.

ximeronews