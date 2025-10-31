Αναβάλλεται η αυριανή παρουσίαση βιβλίου του Αλέξανδρου Σάββα με τίτλο «Η Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας»
2025-10-31 07:34:44
Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για αύριο παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξανδρου Σάββα με τίτλο
«Η Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας»
λόγω έκτακτου κοινωνικού γεγονότος .
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής θα ανακοινωθεί σύντομα.
