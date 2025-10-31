2025-10-31 07:34:44
Φωτογραφία για Αναβάλλεται η αυριανή παρουσίαση βιβλίου του Αλέξανδρου Σάββα με τίτλο «Η Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας»



Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για αύριο παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξανδρου Σάββα  με τίτλο  

«Η Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας»

λόγω έκτακτου κοινωνικού γεγονότος .

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής θα ανακοινωθεί σύντομα.

ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
30 Οκτωβρίου 1908: Το ηλεκτρικό Τραμ της Αθήνας άλλαξε τη ροή της πόλης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
30 Οκτωβρίου 1908: Το ηλεκτρικό Τραμ της Αθήνας άλλαξε τη ροή της πόλης
Χρήστος Μπόνης : Η υποδοχή και οι αφίξεις τουριστικών σκαφών στο λιμάνι του Αστακού.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χρήστος Μπόνης : Η υποδοχή και οι αφίξεις τουριστικών σκαφών στο λιμάνι του Αστακού.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αχιλλέα Χεκίμογλου για τον ελληνικό σιδηρόδρομο.
Την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αχιλλέα Χεκίμογλου για τον ελληνικό σιδηρόδρομο.
Συλλυπητήριο μήνυμα του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Χρυσοβίτσας Ξηρομέρου για τον θάνατο του Γεράσιμου Γαντζουδη
Συλλυπητήριο μήνυμα του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Χρυσοβίτσας Ξηρομέρου για τον θάνατο του Γεράσιμου Γαντζουδη
Αναβάλλεται η δράση ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού από τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
Αναβάλλεται η δράση ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού από τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
«Μαμά – δες»: Αυτή αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής το Σάββατο 25 Οκτωβρίου
«Μαμά – δες»: Αυτή αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής το Σάββατο 25 Οκτωβρίου
Δελτίο Τύπου για το 9ο Συνέδριο «Το Φαρμακείο του Αύριο» με τίτλο
Δελτίο Τύπου για το 9ο Συνέδριο «Το Φαρμακείο του Αύριο» με τίτλο "Φαρμακείο 360°: Συνδέοντας Ανθρώπους, Τεχνολογία & Υγεία"
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ασφαλιστικός Οδηγός: Σύνταξη από τα 56 έτη - Πίνακες με τα όρια ηλικίας και τις αποδοχές
Ασφαλιστικός Οδηγός: Σύνταξη από τα 56 έτη - Πίνακες με τα όρια ηλικίας και τις αποδοχές
Σχέδιο εξυγίανσης του ΟΣΕ με μείωση θέσεων εργασίας
Σχέδιο εξυγίανσης του ΟΣΕ με μείωση θέσεων εργασίας
Πορτογαλία και Ισπανία έθεσαν στόχο για 5ωρη σιδηροδρομική σύνδεση Λισαβόνας-Μαδρίτης έως το 2030
Πορτογαλία και Ισπανία έθεσαν στόχο για 5ωρη σιδηροδρομική σύνδεση Λισαβόνας-Μαδρίτης έως το 2030
Νέα ημερομηνία η 28η Νοεμβρίου για τη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό για το δυστύχημα στα Τέμπη
Νέα ημερομηνία η 28η Νοεμβρίου για τη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό για το δυστύχημα στα Τέμπη
Αυτή είναι η νέα εκπομπή μαγειρικής του ΑΝΤ1 - Πότε θ κάνει πρεμιέρα;
Αυτή είναι η νέα εκπομπή μαγειρικής του ΑΝΤ1 - Πότε θ κάνει πρεμιέρα;