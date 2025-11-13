2025-11-13 07:01:57

Ορισμένες περιφερειακές πλατφόρμες τρένων της Βικτώριας είναι πολύ μικρές για τρένα VLocity έξι βαγονιώνΕπιβάτες αποβιβάζονται στον σταθμό Pyramid στη βόρεια Βικτώρια, όπου το τρένο είναι μακρύτερο από την πλατφόρμα. ( ABC News: Nethma Dandeniya )abc.net.auΟ Σύνδεσμος Χρηστών Δημόσιων Συγκοινωνιών της Βικτώριας καλεί την πολιτειακή κυβέρνηση να επεκτείνει τις πλατφόρμες σε όλους τους sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ