2025-11-13 07:01:57
Φωτογραφία για Αυστραλία: Τρένα δεν χωράνε στις αποβάθρες!
Ορισμένες περιφερειακές πλατφόρμες τρένων της Βικτώριας είναι πολύ μικρές για τρένα VLocity έξι βαγονιώνΕπιβάτες αποβιβάζονται στον σταθμό Pyramid στη βόρεια Βικτώρια, όπου το τρένο είναι μακρύτερο από την πλατφόρμα. ( ABC News: Nethma Dandeniya )abc.net.auΟ Σύνδεσμος Χρηστών Δημόσιων Συγκοινωνιών της Βικτώριας καλεί την πολιτειακή κυβέρνηση να επεκτείνει τις πλατφόρμες σε όλους τους sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τέμπη: Σε απολογία Τριαντόπουλος, Αγοραστός και ακόμα έξι κατηγορούμενοι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τέμπη: Σε απολογία Τριαντόπουλος, Αγοραστός και ακόμα έξι κατηγορούμενοι
Διαιτησία επιδιώκει ο ΟΣΕ για να «ξεμπλοκάρει» η υπογειοποίηση στα Σεπόλια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Διαιτησία επιδιώκει ο ΟΣΕ για να «ξεμπλοκάρει» η υπογειοποίηση στα Σεπόλια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τελεσίγραφο προς Hellenic Train: Καινούρια τρένα το 2027 αλλιώς καταγγελία της σύμβασης
Τελεσίγραφο προς Hellenic Train: Καινούρια τρένα το 2027 αλλιώς καταγγελία της σύμβασης
Η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αυστραλία, η Κίνα και η Σαουδική Αραβία αποκαλύπτουν μνημειώδη αρχιτεκτονικά αριστουργήματα στον σχεδιασμό σιδηροδρομικών σταθμών, μετατρέποντας τους ταξιδιωτικούς κόμβους σε εμβληματικά ορόσημα
Η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αυστραλία, η Κίνα και η Σαουδική Αραβία αποκαλύπτουν μνημειώδη αρχιτεκτονικά αριστουργήματα στον σχεδιασμό σιδηροδρομικών σταθμών, μετατρέποντας τους ταξιδιωτικούς κόμβους σε εμβληματικά ορόσημα
Τα σιδηροδρομικά έργα στο γερμανικό δίκτυο σταματούν 200 εμπορευματικά τρένα με την Ιταλία
Τα σιδηροδρομικά έργα στο γερμανικό δίκτυο σταματούν 200 εμπορευματικά τρένα με την Ιταλία
Βρετανία: Επανεξέταση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων μετά τις επιθέσεις με μαχαίρι σε τρένα
Βρετανία: Επανεξέταση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων μετά τις επιθέσεις με μαχαίρι σε τρένα
Τα νούμερα τηλεθέασης του prime time: Πρώτος ο «Εκατομμυριούχος» στις 8, κυρίαρχο το «The Voice» στις 9
Τα νούμερα τηλεθέασης του prime time: Πρώτος ο «Εκατομμυριούχος» στις 8, κυρίαρχο το «The Voice» στις 9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το σέλας φωτίζει απόψε τον ουρανό της Ευρώπης
Το σέλας φωτίζει απόψε τον ουρανό της Ευρώπης
Πιέζουν να μπουν στις ράγες: Η Ηλεία συζητά και ανησυχεί για το τρένο
Πιέζουν να μπουν στις ράγες: Η Ηλεία συζητά και ανησυχεί για το τρένο
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ Παντελή Μπαριανό.
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ Παντελή Μπαριανό.
ΠΕΘ: Με 229 κενά Θεολόγων, το Υπουργείο προσέλαβε 17 Θεολόγους!
ΠΕΘ: Με 229 κενά Θεολόγων, το Υπουργείο προσέλαβε 17 Θεολόγους!
Άρειος Πάγος: Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους οι ανακρίσεις για τις υποθέσεις Χρ. Τριαντόπουλου – Κ. Καραμανλή
Άρειος Πάγος: Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους οι ανακρίσεις για τις υποθέσεις Χρ. Τριαντόπουλου – Κ. Καραμανλή