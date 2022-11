Ελληνικές και ξένες ταινίες στην ΕΡΤ

tvnea

Ταινίες από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο περιλαμβάνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της ΕΡΤ από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022.Αναλυτικότερα:Η ΕΡΤ2 μεταδίδει κάθε μεσημέρι στις 2 μια ελληνική ταινία και κάθε βράδυ στις 10 μία ξένη ταινία. Επιλογές, όμως, υπάρχουν και για τους μικρούς μας φίλους, καθώς το Σάββατο 26 Νοεμβρίου στις 19:00 από το ίδιο κανάλι, μεταδίδεται η παιδική περιπέτεια κινούμενων σχεδίων «Καρό Νίντζα».Η ΕΡΤ1 μεταδίδει την Πέμπτη στις 22:00, το θρίλερ «Με απόκρυψη», ενώ την Κυριακή στις 23:00, μεταδίδεται η περιπέτεια τρόμου «Τρομακτικές ιστορίες στο σκοτάδι».ΕΡΤ2Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, στις 14:00«Ο θείος από τον Καναδά»Κωμωδία, παραγωγής 1959.Σκηνοθεσία-σενάριο: Φίλιππος ΦυλακτόςΔιεύθυνση φωτογραφίας: Τώνης ΝόβακΠαίζουν: Θανάσης Βέγγος, Γιάννης Γκιωνάκης, Γεωργία Βασιλειάδου, Γιώργος Καμπανέλλης, Μάρθα Καραγιάννη, Αλέκα Στρατηγού, Σταύρος Ιατρίδης, Γιάννης Σπαρίδης, Απόλλων Γαβριηλίδης, Διονυσία Ρώη, Παύλος Σφέτσας, Ανδρέας Βεντουράτος, Ευτυχία Παρθενιάδου, Κώστας Φυσσούν, Νίκος Τσαχιρίδης, Μίμης Θειόπουλος, Φραντζέσκα Αλεξάνδρου, Δημήτρης Φωτιάδης, Δημήτρης Χόπτηρης, Κώστας ΣταυρινουδάκηςΥπόθεση: Ο Κώστας, ο Γιώργος και ο Πάνος είναι τρεις πονηροί τύποι, οι οποίοι για να εξασφαλίσουν τη συμπάθεια και την ανοχή της σπιτονοικοκυράς τους, μηχανεύονται να της προξενέψουν έναν ανύπαρκτο θείο τους, ομογενή από τον Καναδά. Έτσι, της παρουσιάζουν μια μέρα έναν αποτυχημένο ηθοποιό, τον Χαρίλαο, και όλα πάνε πρίμα, μέχρι τη στιγμή που ο Γιώργος τσακώνεται με την κοπέλα του, την Καίτη, και πάνω στον καβγά τού ξεφεύγει πως ο Χαρίλαος είναι ένα γεροντοπαλίκαρο από το Κορωπί. Η κυρα-Ευανθία πάει να σκάσει από το κακό της, αλλά ο Χαρίλαος την έχει στο μεταξύ ερωτευτεί, και της ζητάει να παντρευτούν, σώζοντας έτσι την κατάσταση, παρ’ όλο που δεν ήταν ο θείος από τον Καναδά.Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, στις 22:00«Το πρόβλημά μου είσαι εσύ!»(En liberté! / The trouble with you)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΚωμωδία δράσης, παραγωγής Γαλλίας 2018.Σκηνοθεσία: Πιέρ ΣαλβαντορίΠρωταγωνιστούν: Αντέλ Ενέλ, Πιο Μαρμέ, Οντρέ Τοτού, Βενσάν Ελμπάζ, Νταμιάν ΜπονάρΥπόθεση: Η Ιβόν είναι μία νεαρή αστυνομικός που χάνει τον άντρα της Σαντί, επίσης αστυνομικό, εν ώρα καθήκοντος.Τον τιμάει σαν ήρωα, πιστεύοντας ότι υπήρξε ένας άμεμπτος υπηρέτης του νόμου.Όταν μία μέρα ανακαλύπτει, εντελώς τυχαία, ότι ο Σαντί δεν ήταν παρά ένας ακόμα διεφθαρμένος αστυνομικός, ο κόσμος της καταρρέει.Αποφασίζει να αποκαταστήσει όλες τις αδικίες που διέπραξε αυτός και έτσι συναντάει τον Αντουάν που έμεινε οκτώ χρόνια αδίκως φυλακισμένος.O Αντουάν, μετά τη άδικη καταδίκη του, δεν πιστεύει πια στη Δικαιοσύνη και πλέον ρέπει προς την παρανομία, ενώ η Ιβόν θα κάνει τα πάντα να τον επαναφέρει στον σωστό δρόμο με απρόβλεπτα αποτελέσματα!Η ταινία ήταν υποψήφια για 9 βραβεία Σεζάρ το 2019.Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, στις 14:00«Γαμήλιες περιπέτειες»Κωμωδία, παραγωγής 1959.Σκηνοθεσία-σενάριο: Κώστας ΓεωργούτσοςΠαίζουν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Ξένια Καλογεροπούλου, Κώστας Κακκαβάς, Θανάσης Βέγγος, Γιάννης Γκιωνάκης, Γιώργος Δαμασιώτης, Άννα Παϊτατζή, Μαργαρίτα Λαμπρινού, Νανά Παπαδοπούλου, Βαγγέλης Σάκαινας, Βασίλης Γεωργούτσος, Ράνια Ιωαννίδου, Άγγελος Αγγελάκης, Μίμης ΡουγγέρηςΥπόθεση: Μια νέα και ευαίσθητη κοπέλα, η Έλενα, επιστρέφει στην Ελλάδα, έπειτα από σπουδές στο Παρίσι. Στο πλοίο γνωρίζεται με τον Ντίνο και η μεταξύ τους συμπάθεια είναι αμοιβαία. Ο Ντίνος είναι τόσο ενθουσιώδης ώστε της προτείνει αμέσως γάμο, αλλά η Έλενα αρνείται την πρότασή του, γιατί είναι ήδη έγκυος ύστερα από μία άτυχη ερωτική γνωριμία που συνέβη πριν από λίγο καιρό – όπως θα εξομολογηθεί αργότερα στους γονείς της.Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, στις 22:00«Η λιακάδα μέσα μου»(Un Beau Soleil Intérieur / Let The Sunshine In)Ρομαντική δραματική κομεντί, παραγωγής Γαλλίας 2017.Σκηνοθεσία: Κλερ ΝτενίΣενάριο: Κριστίν Ανζό, Κλερ ΝτενίΠρωταγωνιστούν: Ζιλιέτ Μπινός, Ξαβιέ Μποβουά, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Βαλέρια Μπρούνι-Τεντέσκι, Φιλίπ Κατρίν, Ζοσιάν Μπαλασκό, Μπρουνό Πονταλιντές, Σαντρίν ΝτουμάΥπόθεση: Η Ιζαμπέλ (Ζιλιέτ Μπινός) είναι μια Παριζιάνα καλλιτέχνις και χωρισμένη μητέρα που δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια να βρει τον αληθινό έρωτα. Παρόλο που το κενό μεταξύ αυτού που ψάχνει και των αντρών που παρουσιάζονται στη ζωή της μεγαλώνει συνεχώς, οι διαφορετικοί άντρες έχουν όλοι κάτι το μοναδικό, ακόμα κι αν δεν είναι αυτό που αναζητεί.Οι ελπίδες, οι προσδοκίες και η απογοήτευση κάνουν πολλούς κύκλους και προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για γέλιο, καθώς παρ’ όλες τις ατυχίες, η προσπάθεια της Ιζαμπέλ συνεχίζεται Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022, στις 14:00«Το Ποντικάκι»Αστυνομικό-κοινωνικό δράμα, παραγωγής 1954.Σκηνοθεσία-σενάριο: Νίκος Τσιφόρος, Γιώργος ΑσημακόπουλοςΠαίζουν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Γιώργος Λευτεριώτης, Μίμης Φωτόπουλος, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Νίκος Ρίζος, Μάρα Λάνιε, Κώστας Παππάς, Δημήτρης Σκλάβος, Ρίκα Διαλυνά, Περικλής ΧριστοφορίδηςΥπόθεση: Ο Λουκής, έπειτα από μια επιτυχημένη διάρρηξη, θα καταφέρει να ξεφύγει από την αστυνομία, χάρη στη νεαρή ανθοπώλιδα Κρινιώ που του συστήνεται ως «Ποντικάκι». Θα την πάρει μαζί του στο κρησφύγετό του, όπου μένει με τον Βαγγέλη, τη Χριστίνα και τον αρχηγό της συμμορίας, Κώστα. Ο Λουκής θα θελήσει να επανέλθει στον τίμιο δρόμο και θα νοικιάσει ένα δωμάτιο. Θα προσπαθήσει να ξαναρχίσει τη ζωή του μαζί με το Ποντικάκι. Ο Κώστας όμως, δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί τόσο εύκολα τη διάλυση της συμμορίας του…Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022, στις 22:00«Τέλος διαδρομής»(The End of the Tour)Βιογραφικό δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 2015.Σκηνοθεσία: Τζέιμς ΠόνσολντΠρωταγωνιστούν: Τζέισον Σίγκελ, Τζέσι Άιζενμπεργκ, Τζόαν Κιούζακ, Ρον ΛίβινγκστονΥπόθεση: Πρόκειται για την ιστορία της πενθήμερης συνέντευξης που διενήργησε ο ρεπόρτερ του «Rolling Stone», Ντέιβιντ Λίπσκι στον βραβευμένο μυθιστοριογράφο Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας.Κατά έναν ειρωνικό τρόπο, η συνέντευξη δεν δημοσιεύτηκε ποτέ και οι κασέτες με τις μαγνητοφωνημένες συζητήσεις τους, παρέμειναν για πάντα στο ντουλάπι του Λίπσκι. Οι δύο άνδρες δεν συναντήθηκαν ποτέ ξανά.Η ταινία βασίζεται στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα του Λίπσκι, με αφορμή την αξέχαστη αυτή συνάντηση, που συνέγραψε μετά την αυτοκτονία του Γουάλας, το 2008.Οι ερμηνείες του Τζέισον Σίγκελ και του Τζέσι Άιζενμπεργκ ξεχειλίζουν από συναίσθημα.Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, στις 14:00«Μην είδατε τον Παναή»Κωμωδία, παραγωγής 1962.Σκηνοθεσία: Ορέστης ΛάσκοςΣενάριο: Ναπολέων ΕλευθερίουΠαίζουν: Θανάσης Βέγγος, Ανδρέας Μπάρκουλης, Κώστας Δούκας, Νίτσα Μαρούδα, Αθηνά Μερτύρη, Χριστίνα Αποστόλου, Μιρέλλα Τσάρου, Πέτρος Πανταζής, Τζίνα Βούλγαρη, Διονυσία Ρώη, Γιάννης Μπέρτος, Ζαννίνο, Δημήτρης Κατσούλης, Άγγελος ΘεοδωρόπουλοςΥπόθεση: Ο Παναής (Θανάσης Βέγγος), ακολουθεί τον φίλο του Φάνη (Ανδρέας Μπάρκουλης) στη Χαλκίδα. Θέλουν να αποφύγουν τον αδελφό μιας ερωμένης του Φάνη. Και εκεί όμως θα τους βρουν και θα τους κυνηγήσουν οι γυναίκες.Τελικά, ο Φάνης θα ερωτευτεί και θα παντρευτεί μια κοπέλα που θα γνωρίσει τυχαία. Ο Παναής, όμως, που παντρεύεται τη θεία της, θα εξαφανιστεί την πρώτη νύχτα του γάμου του.Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, στις 22:00«Η τελευταία φάρσα»Δράμα, παραγωγής 2013.Σκηνοθεσία: Βασίλης ΡαΐσηςΣενάριο: Βασίλης Ραΐσης, Γαβριήλ ΕυσταθίουΠαίζουν: Νικόλας Πιπεράς, Μαρίνα Καλογήρου, Ανδρέας Μαριανός, Νίκος Μοναστηριώτης, Μιχάλης Καλιότσος, Γιώτα Αργυροπούλου, Αριστείδης Μπαλτάς, Γιώργος ΜπινιάρηςΥπόθεση: Τέσσερις νέοι επιστήμονες έχουν για χόμπι τις φάρσες σε μέντιουμ, παραψυχολόγους και πνευματιστές.Ένας απ’ αυτούς μπαίνει στο κοινόβιο ενός ψευδοθεραπευτή, με σκοπό την αποκάλυψη της απάτης.Εκεί εμπλέκεται συναισθηματικά με μία ασθενή κι αρχίζει να αναρωτιέται κατά πόσο δικαιούται να διαλύσει μια τόσο παρηγορητική «θεραπευτική αυταπάτη».Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, στις 23:30«Βίαιη εξίσωση»Ταινία μικρού μήκους 3D CG animation, παραγωγής Ελλάδας 2019.Σκηνοθεσία-σενάριο: Αντώνης Ντούσιας.Υπόθεση: Σε έναν πολύχρωμο εξπρεσιονιστικό κόσμο, κάποιες μορφές αρχίζουν μια εξελικτική πορεία προς την τελειότητα.Κάποιες από τις υπόλοιπες μορφές αντιμετωπίζουν τις «εξελιγμένες» µε φόβο και αποφασίζουν να τις καταστρέψουν.Όταν το κατορθώνουν, στρέφουν τη βία τους σε όποιον τολμά να είναι διαφορετικός.Κυριαρχεί η λατρεία της άγνοιας και το ευαγγέλιο του φθόνου μιας οργανωμένης μειοψηφίας.Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, στις 23:45«Κάλα Αζάρ»(Kala Azar)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΔράμα, συμπαραγωγής Ελλάδας-Ολλανδίας 2020.Σκηνοθεσία-σενάριο: Τζάνις Ραφαηλίδου (Janis Rafa)Φωτογραφία: Θόδωρος ΜιχόπουλοςΠαίζουν: Πηνελόπη Τσιλίκα, Δημήτρης Λάλος, Μαρία Αλιφέρη, Μισέλ Βάλεϊ, Τάσος Ραφαηλίδης, Όγκουζ Χαν Κάγια, Νίκος Παντελίδης, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Έρρικα ΜπίγιουΥπόθεση: Στα περίχωρα μιας πόλης, κάπου στη νότια Ευρώπη, ένα νεαρό ζευγάρι ξεκινά την καθημερινή του ρουτίνα, κάνοντας επισκέψεις σε σπίτια, με σκοπό την παραλαβή νεκρών κατοικίδιων και τη μεταφορά τους σε ένα εξειδικευμένο αποτεφρωτήριο.Ωστόσο, παραβιάζοντας τον κανονισμό της δουλειάς τους, συλλέγουν προς αποτέφρωση και όσα σκοτωμένα ζώα βρίσκουν στους δρόμους οδηγώντας. Η στωική επιμονή τους δημιουργεί έναν χώρο, μέσα από τον οποίο ο έρωτάς τους μεγαλώνει και αναπτύσσεται, μέχρι τη στιγμή που οι ίδιοι προκαλούν τον θάνατο ενός ζώου σε τροχαίο δυστύχημα…Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, στις 14:00«Ο χρυσός και ο τενεκές»Κωμωδία παραγωγής 1966.Σκηνοθεσία-σενάριο: Ίων ΝταϊφάςΠαίζουν: Μίμης Φωτόπουλος, Μιράντα Κουνελάκη, Παντελής Ζερβός, Ερρίκος Μπριόλας, Ντίνα Τριάντη, Λαυρέντης Διανέλλος, Τζόλη Γαρμπή, Γιάννης Φέρμης, Βασίλης Ανδρεόπουλος, Κατερίνα Γιουλάκη, Γιώργος ΤσιτσόπουλοςΥπόθεση: Ένας επιχειρηματίας, που έκανε περιουσία ως πλανόδιος μανάβης, πληρώνει τους μνηστήρες της κόρης του για να την αφήσουν ήσυχη. Εκείνη, όμως, αρνείται τον άνδρα που της προξενεύει και ερωτεύεται τον βοηθό του, έναν φτωχό αλλά έντιμο και ειλικρινή άνθρωπο, ο οποίος αρνείται τα λεφτά του πατέρα της και καταφέρνει να αποδείξει την αξία του.Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, στις 22:00«H ζωή του Τζον Φ. Ντόνοβαν»(The Death & Life of John F. Donovan)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΔράμα, συμπαραγωγής Καναδά – Αγγλίας 2018.Σκηνοθεσία: Ξαβιέ ΝτολάνΣενάριο: Ξαβιέ Ντολάν, Τζέικομπ ΤίρνεϊΠρωταγωνιστούν: Κιτ Χάρινγκτον, Νάταλι Πόρτμαν, Σούζαν Σαράντον, Κάθι Μπέιτς, Τζέικομπ ΤρέμπλεϊΥπόθεση: Ο Τζον Φ. Ντόνοβαν είναι διάσημος ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, όταν πεθαίνει αιφνιδίως έπειτα από μία σειρά σκανδάλων.Ένας θαυμαστής του, ο 11χρονος Ρούπερτ Τέρνερ είναι ο μόνος που γνωρίζει τι συνέβη στη ψυχή του Τζον.Για πέντε χρόνια, ο Τζον και ο Ρούπερτ αλληλογραφούσαν κρυφά.Fast-forward στο μέλλον, ο Ρούπερτ είναι ένας επιτυχημένος ηθοποιός και έχει γράψει ένα βιβλίο για την επικοινωνία του με τον Ντόνοβαν.Σε μία συνέντευξή του, ο Ρούπερτ θα μιλήσει και θα αποκαλύψει όλα όσα γνωρίζει για την ταραγμένη ζωή του Τζον και όλους τους συμβιβασμούς που έκανε για τη φήμη, καθώς και για τη δική του προσωπική ανάγκη να συνδεθεί με το είδωλό του.Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022, στις 14:00«Ο ανακατωσούρας»Κωμωδία, παραγωγής 1967.Σκηνοθεσία: Γρηγόρος ΓρηγορίουΣενάριο: Γιώργος ΛαζαρίδηςΠαίζουν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Γκέλυ Μαυροπούλου, Νίκος Σταυρίδης, Μαρίκα Κρεββατά, Κούλης Στολίγκας, Γιώργος Γαβριηλίδης, Περικλής Χριστοφορίδης, Βαγγέλης Πλοιός, Δήμητρα Ζέζα, Σάκης Τσολακάκης, Τούλα Διακοπούλου, Μανώλης Παπαγιαννάκης, Γιώργος Πάλλης, Βιβή Μαρκουτσά, Άλκης ΣτέαςΥπόθεση: Ένας μικροαστός υπάλληλος, που η γυναίκα του τον θεωρεί ανθρωπάκι και η πεθερά του ακαμάτη, αποφασίζει να τους αποδείξει την αξία του, δημιουργώντας έναν έξυπνο, αλλά απατεώνα, σωσία του.Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022, στις 19:00«Καρό Νίντζα»(Checkered Ninja)Παιδική περιπέτεια κινούμενων σχεδίων, παραγωγής Δανίας 2018.Σκηνοθεσία: Άντερς Μάθεσεν, Θορμπιόρν ΚριστόφερσενΣενάριο: Άντερς ΜάθεσενΥπόθεση: Μία στοιχειωμένη κούκλα Νίντζα συνεργάζεται με τον Άλεξ για να πάρει εκδίκηση για τον χαμό ενός φτωχού παιδιού, στη μακρινή Ταϊλάνδη.Ο Καρό Νίντζα βοηθάει τον Άλεξ να αντιμετωπίσει τον τραμπούκο του σχολείου, να κατακτήσει το κορίτσι των ονείρων του αλλά και να βρει τον τρόπο να πολεμήσει για όσα επιθυμεί.Εκείνος, με τη σειρά του, μαθαίνει στον Καρό Νίντζα ότι η εκδίκηση για ένα έγκλημα δεν είναι καλή όταν είναι έγκλημα και αυτή.Δύσκολη και αιχμηρή ταινία για το μικρότερο κοινό που όμως έχει τον τρόπο, με την καταιγιστική δράση και κυρίως με την ταύτιση με τον αρχικά αδύναμο ήρωα, να μιλήσει στα παιδιά για έναν κόσμο κάθε άλλο παρά αγγελικά πλασμένο.Η ταινία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία στη χώρα της, τη Δανία, και απέσπασε βραβεία και διακρίσεις.ΕΡΤ1Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, στις 22:00«Με απόκρυψη»(El Desconocido / Retribution)Θρίλερ, παραγωγής Ισπανίας 2015Σκηνοθεσία: Ντάνι ντε λα ΤόρεΠρωταγωνιστούν: Λουίς Τοσάρ, Ελβίρα Μινγκέζ, Χαβιέ Γκουτιέρεζ, Γκόγια ΤολέδοΥπόθεση: Ο Κάρλος είναι υψηλόβαθμο στέλεχος μιας ισπανικής τράπεζας. Παντρεμένος και με δύο παιδιά, ζει μια ζωή πλούσια και άνετη, αλλά συνάμα αγχώδη και η σχέση του με τη γυναίκα του δεν βρίσκεται και στα καλύτερά της. Μια μέρα ετοιμάζεται να πάει στη δουλειά του και αποφασίζει να πάρει και τα παιδιά του μαζί για να τα αφήσει στο σχολείο τους.Καθώς οδηγεί, δέχεται μια ανώνυμη κλήση από ένα κινητό τηλέφωνο που βρίσκει μέσα στο αυτοκίνητό του. Μια άγνωστη φωνή τον πληροφορεί ότι υπάρχει βόμβα κάτω από το κάθισμά του και ότι έχει λίγες ώρες να συγκεντρώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Διαφορετικά, το αυτοκίνητό του θα ανατιναχθεί…Μήπως πρόκειται για φάρσα; Ποιος είναι αυτός ο άγνωστος που τον απειλεί; Και γιατί το κάνει; Γιατί τον έχει επιλέξει;Την πρώτη της παγκόσμια «εμφάνιση» η ταινία την έκανε στο Φεστιβάλ Βενετίας 2015, όπου συμμετείχε στο παράλληλο τμήμα του διαγωνιστικού, στο «Venice Days». Το 2016 ήταν υποψήφια για οκτώ βραβεία Goya –τα ισπανικά Όσκαρ– αποσπώντας τελικά δύο: αυτά του μοντάζ και του ήχου.Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022, στις 23:15«Το γέλιο βγήκε από τον Παράδεισο»Κωμωδία, παραγωγής 1963.Σκηνοθεσία-σενάριο: Γιώργος Παπακώστας.Παίζουν: Γιώργος Κωνσταντίνου, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Μαρίκα Νέζερ, Νίκος Ρίζος, Βούλα Αβραμίδου, Ρένα Γαλάνη, Γκιζέλα Ντάλι, Γιώργος Τσιτσόπουλος.Υπόθεση: Ο επιχειρηματίας Ξενοφών Καρύδης πασχίζει να παντρέψει τη ναζιάρα κόρη του Λίζα, που μόλις επέστρεψε από το εξωτερικό, με τον καλοσυνάτο συνεταίρο του Προκόπη, αλλά αυτός τα θαλασσώνει ελαφρώς, επιτρέποντας στη Λίζα να φλερτάρει με κάποιον τύπο, ο οποίος επίσης επέστρεψε στην Ελλάδα προσφάτως. Ο πατέρας της, με τη βοήθεια του Προκόπη, διαδίδει ότι η «περίφημη» σταρ του σινεμά Γκιζέλα Ντάλι ήταν ερωμένη του Προκόπη – πράγμα που τον καθιστά περιζήτητο μεταξύ των γυναικών, αφού ακόμα και η «ποζάτη» Λίζα πιστεύει το παραμύθι. Το όλο σχέδιο φαίνεται να εξελίσσεται καλά, μέχρις ότου καταφτάνει η Γκιζέλα Ντάλι αυτοπροσώπως, πληροφορούμενη τις περίεργες φήμες, ο δε ζηλιάρης αρραβωνιαστικός της Βρασίδας ζητεί τον λόγο από τον Προκόπη.Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, στις 23:00«Τρομακτικές ιστορίες στο σκοτάδι»(Scary Stories to Tell in the Dark)Περιπέτεια τρόμου, συμπαραγωγής ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικό 2019.Σκηνοθεσία: Αντρέ ΕβρεντάλΣενάριο: Νταν Χέιγκμαν, Κέβιν Χέιγκμαν, Γκιγιέρμο Ντελ ΤόροΠρωταγωνιστούν: Ζόι Μάργκαρετ Κολέτι, Μάικλ Γκάρζα, Γκάμπριελ Ρας, Τζιλ ΜπέλοουςΥπόθεση: Αμερική 1968. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα μυρίζει αλλαγή… αλλά όχι στη μικρή πόλη της Μιλ Βάλει, όπου για γενιές, η σκιά της οικογένειας Μπέλοους πέφτει βαριά. Στην έπαυλη τους στην άκρη της πόλης, η Σάρα, ένα μικρό κορίτσι με φριχτά μυστικά, μετέφερε τη ζωή της σε μία σειρά από τρομαχτικές ιστορίες, γραμμένες σε ένα βιβλίο που έχει υπερβεί τον χρόνο. Ιστορίες που έχουν έναν τρόπο να ζωντανέψουν σε βάρος μίας παρέας εφήβων που θα ανακαλύψει το τρομαχτικό βιβλίο της Σάρα.Ο σκηνοθέτης Αντρέ Εβρεντάλ έχοντας την αρωγή του σκοτεινού παραμυθά Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο σε σενάριο και παραγωγή, στήνει ένα εφηβικό θρίλερ γύρω από μια σειρά μεταφυσικών φόνων.Η ταινία βασίζεται στην ομότιτλη σειρά βιβλίων παιδικού τρόμου του Άλβιν Σβαρτς που κυκλοφόρησαν τη δεκαετία 1981-1991.Πηγή: TVNEA.COM