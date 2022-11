O Δεκέμβριος είναι μήνας γιορτινός και φυσικά το Netflix προσαρμόζεται με μπόλικο περιεχόμενο για τα Χριστούγεννα, όμως στη λίστα με τις νέες κυκλοφορίες του μήνα υπάρχει ως συνήθως μεγάλη ποικιλία.







Το prequel του Witcher με τίτλo Blood Origin ξεχωρίζει στις σειρές, ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη γίνεται η πρώτη ελληνική παραγωγή που μπαίνει στην πλατφόρμα.







Ελληνικό… άρωμα και με το Glass Onion, τη συνέχεια του Knives Out που γυρίστηκε στη χώρα μας και κάνει πρεμιέρα στις 23 Δεκεμβρίου, ενώ με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε και τον «Πινόκιο» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο. Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με το νέο περιεχόμενο του Netflix.







ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX







01/12/20







Dead E







Μια παρέα αλλάζει κατά λάθος αυτοκίνητο μ’ έναν ληστή τραπεζών, ο οποίος στη συνέχεια τους καταδιώκει για να πάρει πίσω τα κλεμμένα χρήματα που άφησε στο πορτ μπαγκά

02/12/20







Firefly Lane: Season 2 Part







Για την Κέιτ και την Τάλι, δεν υπάρχει εμπόδιο που μπορεί να σταθεί στη φιλία τους. Υπάρχει, όμως, κάποιο λάθος που θα μπορούσε να τις χωρίσει για πάντ







Hot Sku







Σε έναν δυστοπικό κόσμο, καθώς μια επιδημία εξαπλώνεται μέσω της λεκτικής επικοινωνίας, ένα τυραννικό ίδρυμα καταδιώκει έναν γλωσσολόγο που έχει ανοσία στην ασθένει







My Unorthodox Life: Season







Η μάχη διαζυγίου της Τζούλια φτάνει στα άκρα, η Μπατσάβα και η Μίριαμ κάνουν αλλαγές στον έρωτα και τη δουλειά, και ο Άρον δεν θέλει να απομακρυνθεί από τη θρησκεί







07/12/20







Smil







Δύο άντρες και οι φίλοι τους στη Βαρκελώνη παλεύουν με δισταγμούς, εμπόδια και παρ’ ολίγον συναντήσεις, καθώς αναζητούν την αληθινή αγάπη που τους λείπε







Too Hot to Handle: Σεζόν







(Νέα επεισόδια εβδομαδιαία | 07 Δεκεμβρίου: Επεισόδια 1-5, 14 Δεκεμβρίου: Επεισόδια 6-1







Ακόμη μια ομάδα από σινγκλ φτάνει στο θέρετρο, σε μια ακαταμάχητη νέα βίλα, όπου θα πρέπει να πουν όχι στις φυσικές τους ορμές για να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλ







I Hate Christm







Αφού είπε ψέματα στην οικογένειά της ότι έχει αγόρι, μια νοσοκόμα αρχίζει μια απέλπιδα αναζήτηση για να βρει σύντροφο μέχρι τα Χριστούγεννα, τα οποία είναι σε 24 μέρε







09/12/20







How to Ruin Christmas: The Baby Show







Μετά από δύο χαοτικά Χριστούγεννα, θα αφήσουν οι οικογένειες Σέλο και Τουάλα τις διαφορές τους στην άκρη για να καλωσορίσουν το πρώτο μωρό της Μπιούτι και του Σμπου;







14/12/2022







Glitter







Στο Σόποτ της Πολωνίας του 1976, τρεις αποφασισμένες γυναίκες βιώνουν κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές, ενώ αναζητούν ανεξαρτησία, οικονομική ελευθερία και αγάπη.







16/12/2022







The Recruit







Ένας πρωτάρης δικηγόρος της CIA παρασύρεται στον επικίνδυνο κόσμο της διεθνούς κατασκοπείας, όταν μια πρώην πληροφοριοδότρια απειλεί να αποκαλύψει μυστικά της υπηρεσίας.







Paradise PD: Part 4







Χωρίς λειτουργική αστυνομία, η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με απειλές από δολοπλόκους δισεκατομμυριούχους, εκδικητικούς καλλιτέχνες, κακόβουλη τεχνητή νοημοσύνη και άλλα.







A Storm for Christmas







Η μοίρα σμίγει ταξιδιώτες και εργαζόμενους σε ένα αεροδρόμιο, οι οποίοι, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, πρέπει να μείνουν εκεί λίγες ώρες πριν από τα Χριστούγεννα.







21/12/2022







Emily in Paris: Season 3







Έναν χρόνο μετά τη μετακόμισή της στο Παρίσι για τη δουλειά των ονείρων της, η Έμιλι καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για τα επαγγελματικά και τα προσωπικά της.







22/12/2022







Alice in Borderland: Σεζόν 2







Τα παιχνίδια είναι πιο φονικά, ο κόσμος πιο άγριος και σκληρός: θα καταφέρει ο Αρίσου να επιστρέψει ποτέ στον πραγματικό κόσμο — και άξιζε που έχασε τόσα;







25/12/2022







Time Hustler







Αφού τον χτυπούν στο κεφάλι, ένας άντρας ξυπνάει στο 1927 και ανακαλύπτει ότι είναι ολόιδιος με έναν διαβόητο ληστή — κι αποφασίζει να το εκμεταλλευτεί.







The Witcher: Blood Origin







Πάνω από χίλια χρόνια πριν από τον κόσμο του “Γητευτή”, επτά απόκληροι στον κόσμο των ξωτικών ξεκινούν έναν αιματηρό πόλεμο κόντρα σε μια ασταμάτητη δύναμη.







26/12/2022







Treason







Το λαμπρό μέλλον ενός πράκτορα της MI6 αλλάζει γρήγορα έπειτα από την επανασύνδεσή του με μια Ρωσίδα κατάσκοπο, αναγκάζοντάς τον να αμφισβητήσει ολόκληρη τη ζωή του.







29/12/2022







Rise of Empires: Ottoman: Season 2







Χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο σουλτάνος Μωάμεθ Β’ έχει εδραιώσει την εξουσία του, αλλά ένας σκληρός ηγέτης της Βλαχίας απειλεί την αυτοκρατορία του.







30/12/2022







Chicago Party Aunt: Μέρος 2







Η Θεία των Πάρτι του Σικάγου, Νταϊάν, είναι μια ταραχοποιός με ταλέντο στην αποφυγή της ενηλικίωσης και αδυναμία στον ανιψιό της που βρίσκεται σε φάση ενδοσκόπησης.







Alpha Males







Οι φίλοι Πέδρο, Λουίς, Ραούλ και Σάντι νιώθουν αμήχανα στον κόσμο των χειραφετημένων γυναικών και προσπαθούν να προσαρμοστούν, ο καθένας με τον δικό του ασυνάρτητο τρόπο.

