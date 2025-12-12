





Η ΕΡΤ μπαίνει δυναμικά στο δεύτερο μισό της σεζόν με ένα πλούσιο μείγμα νέων σειρών, τόσο στην ΕΡΤ1 όσο και στο ERTFLIX, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της να επενδύει συστηματικά στη σύγχρονη ελληνική μυθοπλασία.

Στην ΕΡΤ1, τρεις νέες παραγωγές αναμένεται να δώσουν νέο χρώμα στο πρόγραμμα:







«Το Τελευταίο Νησί»

Με πρωταγωνιστές τον Ανδρέα Κωνσταντίνου και τη Δανάη Σκιάδη, η σειρά μεταφέρει την ένταση ενός προσωπικού δράματος σε ένα απομονωμένο ακριτικό νησί. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από έναν άνθρωπο που προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια του μετά από μια τραγωδία, μόνο για να βρεθεί αντιμέτωπος με μυστικά και αλήθειες που κρύβει η μικρή κοινωνία του νησιού. Μια σειρά που επενδύει στην ατμόσφαιρα, στους χαρακτήρες και στην ανθρώπινη ψυχολογία.







«Από Ήλιο σε Ήλιο»

Πρόκειται για ένα δραματικό έργο εποχής, με τους Ντάνη Γιαννακοπούλου, Αλέκο Συσσοβίτη και Σταύρο Σβήγκο. Η σειρά αναπλάθει μια παλαιότερη εποχή, φέρνοντας στο προσκήνιο ιστορίες ανθρώπων που παλεύουν με δυσκολίες, έρωτες και αντιξοότητες. Με έντονο κοινωνικό φόντο και δυνατές ερμηνείες, η παραγωγή στοχεύει να μεταφέρει τον θεατή σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις και οι επιλογές της ζωής κρίνονταν καθημερινά «από ήλιο σε ήλιο».

«TV Land»

Η πιο ανάλαφρη και σατιρική πρόταση της ΕΡΤ1. Το «TV Land» είναι μια παρωδία της ελληνικής τηλεόρασης, γραμμένη από τον Γιώργο Φειδά, σε παραγωγή της Φρόσως Ράλλη. Με αυτοαναφορικό χιούμορ και άφθονες τηλεοπτικές αναφορές, η σειρά υπόσχεται γρήγορο ρυθμό, έξυπνες ατάκες και μια παιχνιδιάρικη ματιά στα παρασκήνια της μικρής οθόνης.







Νέες πρεμιέρες και στο ERTFLIX

Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ συνεχίζει επίσης με δύο νέες παραγωγές:

«Αύριο»

Η νέα σειρά του Γιώργου Γκικαπέππα, με πρωταγωνιστές τον Χρήστο Λούλη και τη Στεφανία Γουλιώτη, φέρνει μια πιο σύγχρονη, δραματική ματιά στις σχέσεις, στις επιλογές ζωής και στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την επόμενη μέρα — το «αύριο» που συχνά ανατρέπει όλα όσα θεωρούμε δεδομένα.







«Οι θάλασσες μας χώρισαν»

Μια σειρά εποχής με τον Λεωνίδα Κακούρη και την Κατερίνα Λέχου, που πλέκει ένα δραματικό αφήγημα γεμάτο συναίσθημα, συγκρούσεις και ανθρώπινες διαδρομές που χωρίζονται — κυριολεκτικά και μεταφορικά — από «θάλασσες». Ένα έργο που υπόσχεται ένταση, συναίσθημα και υψηλή αισθητική.

Με αυτά τα νέα πρότζεκτ, η ΕΡΤ επιχειρεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το προφίλ της εγχώριας μυθοπλασίας, προσφέροντας στο κοινό σειρές διαφορετικού ύφους αλλά κοινής φιλοδοξίας: να ξεχωρίσουν για την ποιότητα και το περιεχόμενό τους.

Πηγή: tvnea.com