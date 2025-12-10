2025-12-10 11:35:14
Το πρωί της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας υποδέχθηκε στο πλατό του «Πρωινού» τον Νίκο Γεωργιάδη. Οι δυο τους φαίνεται πως είχαν υπάρξει παρεξηγήσεις το προηγούμενο διάστημα, τις οποίες ο παρουσιαστής δεν παρέλειψε να θίξει κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Δεν με διαβάζεις», του είπε ο Νίκος Γεωργιάδης,με τον Γιώργο Λιάγκα να απαντά: «Τώρα σε έχω κάνει μπλοκ. Γιατί με έχεις τσαντίσει. Έχω πάθει Ουγγαρέζο. Είδες εγώ κακίες δεν κρατάω. Σε φώναξα εδώ. Εσύ κρατάς κακίες».

«Με βλέπεις να κρατάω κακίες; Εδώ είμαι», ανταπάντησε ο δημοσιογράφος.

Σχόλιο: Γιώργο μου μην αγχώνεσαι κι αυτός το ίδιο κάνει... ;) 

