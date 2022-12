2022-12-21 12:51:39

Πέντε νέοι παίκτες που θα μπουν στο Survivor All Star ανακοινώθηκαν μέσα από ένα νέο τρέιλερ.



Η εκπομπή «Πρωινό μας» δημοσιοποίησε ένα ολοκαίνουριο τρέιλερ, το οποίο μάλιστα, χώρισε σε τρία μέρη.



Όπως φαίνεται, στο Survivor All Star θα μπουν οι Εύη Σαλταφερίδου, Κατερίνα Δαλάκα, Βρισηίδα Ανδριώτου, Κώστας Αναγνωστόπουλος και Ηλίας Μπόγδανος.



«Αυτή τη φορά έρχομαι πιο δυνατή. Και στόχος μου είναι να φτάσω μέχρι το τέλος», ακούγεται να λέει η Εύη Σαλταφερίδου, με την Κατερίνα Δαλάκα να σημειώνει: «Το έχω πάρει ήδη μία φορά, ήρθε η ώρα να κατακτήσω τον τίτλο του Survivor All Star».



Από τη μεριά της, η Βρισηίδα Ανδριώτου αναφέρει: «Κάποιοι έκαναν το λάθος και με υποτίμησαν. Τώρα θα με φοβούνται», ενώ ο Κώστας Αναγνωστόπουλος δήλωσε: «Ο πειρατής επέστρεψε».



Πηγή: TVNEA.COM

