2026-01-07 10:05:38

Ισχυρή παρουσία κατέγραψε η απογευματινή ζώνη, με τις σειρές και τα τηλεπαιχνίδια να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού.



Στην κορυφή βρέθηκε η επανάληψη της σειράς «Στο Παρά Πέντε» με 14,7%, ενώ σημαντική ήταν η τηλεθέαση για το «Deal» με 12,4% και το «Τροχός της Τύχης» με 11,0%. Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» σημείωσαν 10,9%, ενώ το «Cash or Trash» κατέγραψε 9,0%.



Σε μεσαία επίπεδα κινήθηκαν το «Ρουκ Ζουκ» με 8,0%, η σειρά «The Chase» (επανάληψη) με 8,1% και η εκπομπή «Δημήτρη μου… Δημήτρη μου» στον ΣΚΑΪ με 7,7%. Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (επανάληψη) σημείωσε 6,8%.



Χαμηλότερα βρέθηκαν οι εκπομπές «Στούντιο 4» με 5,8%, «Καθαρές Κουβέντες» στο Open με 5,1% και «Το ’χουμε!» με 4,5%.



Η απογευματινή ζώνη ανέδειξε την πρωτοκαθεδρία των επαναλήψεων σειρών και των δημοφιλών τηλεπαιχνιδιών, με τα υπόλοιπα προγράμματα να διατηρούν μέτρια τηλεθέαση.



Πηγή: tvnea.com



