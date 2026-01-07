2026-01-07 10:05:38
Ισχυρή παρουσία κατέγραψε η απογευματινή ζώνη, με τις σειρές και τα τηλεπαιχνίδια να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού.
Στην κορυφή βρέθηκε η επανάληψη της σειράς «Στο Παρά Πέντε» με 14,7%, ενώ σημαντική ήταν η τηλεθέαση για το «Deal» με 12,4% και το «Τροχός της Τύχης» με 11,0%. Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» σημείωσαν 10,9%, ενώ το «Cash or Trash» κατέγραψε 9,0%.
Σε μεσαία επίπεδα κινήθηκαν το «Ρουκ Ζουκ» με 8,0%, η σειρά «The Chase» (επανάληψη) με 8,1% και η εκπομπή «Δημήτρη μου… Δημήτρη μου» στον ΣΚΑΪ με 7,7%. Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (επανάληψη) σημείωσε 6,8%.
Χαμηλότερα βρέθηκαν οι εκπομπές «Στούντιο 4» με 5,8%, «Καθαρές Κουβέντες» στο Open με 5,1% και «Το ’χουμε!» με 4,5%.
Η απογευματινή ζώνη ανέδειξε την πρωτοκαθεδρία των επαναλήψεων σειρών και των δημοφιλών τηλεπαιχνιδιών, με τα υπόλοιπα προγράμματα να διατηρούν μέτρια τηλεθέαση.
Πηγή: tvnea.com
Στην κορυφή βρέθηκε η επανάληψη της σειράς «Στο Παρά Πέντε» με 14,7%, ενώ σημαντική ήταν η τηλεθέαση για το «Deal» με 12,4% και το «Τροχός της Τύχης» με 11,0%. Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» σημείωσαν 10,9%, ενώ το «Cash or Trash» κατέγραψε 9,0%.
Σε μεσαία επίπεδα κινήθηκαν το «Ρουκ Ζουκ» με 8,0%, η σειρά «The Chase» (επανάληψη) με 8,1% και η εκπομπή «Δημήτρη μου… Δημήτρη μου» στον ΣΚΑΪ με 7,7%. Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (επανάληψη) σημείωσε 6,8%.
Χαμηλότερα βρέθηκαν οι εκπομπές «Στούντιο 4» με 5,8%, «Καθαρές Κουβέντες» στο Open με 5,1% και «Το ’χουμε!» με 4,5%.
Η απογευματινή ζώνη ανέδειξε την πρωτοκαθεδρία των επαναλήψεων σειρών και των δημοφιλών τηλεπαιχνιδιών, με τα υπόλοιπα προγράμματα να διατηρούν μέτρια τηλεθέαση.
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΜεσημεριανή ζώνη: Χαμηλά ποσοστά για όλες τις εκπομπές
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ