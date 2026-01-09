





Ισχυρή ήταν η τηλεθέαση στην prime time ζώνη, με τις δημοφιλείς ελληνικές σειρές να κυριαρχούν. Στην κορυφή βρέθηκαν οι δύο προβολές της σειράς «Το Σόι σου» (επανάληψη) με 17,8% και 14,8%, ενώ ισχυρή παρουσία είχε η σειρά «Στο Παρά Πέντε», με 17,7% και 17,4% αντίστοιχα.

Δυναμική παρουσία κατέγραψε η «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» (επανάληψη) με 15,7%, ενώ το «Κάτι τρέχει με τους δίπλα» (επανάληψη) σημείωσε 14,4% και το «Tracker» 10,2%. Το «Μίλα μου βρώμικα» (επανάληψη) κατέγραψε 8,1%, η ταινία «John Wick» στο Star 10,7% και η ταινία «Killers: Γάμος να σου πετύχει» στον ΣΚΑΪ 8,7%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα τηλεθέασης βρέθηκαν τα «Τα Φαντάσματα» 6,7%, το «Vinylio» 5,0%, η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» 3,5%, οι «Σέρρες» 2,4% και το «Γιατί ρε Πατέρα;» 3,4%. Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν η σειρά «Αριστοτέλης ο άριστος» με 2,2%, το «Real View» με 2,8%, το «Στην Πίεση» με 0,5% και το «Σφαίρες στο Μεξικό» στην ΕΡΤ1με 1,6%.

Η prime time ζώνη επιβεβαίωσε τη σταθερή προτίμηση του κοινού στις ελληνικές σειρές, με τις ταινίες και τις ψυχαγωγικές εκπομπές να συμπληρώνουν τη ζώνη σε μέτρια έως χαμηλά επίπεδα τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com