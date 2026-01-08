





Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε η επανάληψη της σειράς «Στο Παρά Πέντε», η οποία σημείωσε 14,9% το πρώτο επεισόδιο και 20,1% το δεύτερο επεισόδιο , αποδεικνύοντας την αδιαμφισβήτητη δυναμική της. Σημαντική τηλεθέαση παρουσίασαν και οι δύο προβολές της σειράς «Το Σόι σου» με 15,2% και 14,8%, αντίστοιχα.

Ισχυρή ήταν η παρουσία και της σειράς «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» (VI επανάληψη) με 16,2%, ενώ το «Κάτι τρέχει με τους δίπλα» κατέγραψε 11,5% και 11,3% σε διαφορετικά slots. Το «Tracker» σημείωσε 9,9%, το «Μίλα μου βρώμικα» 9,3% και η ταινία «Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο» στο Star 9,0%.

«Το Σόι σου» και το «Στο Παρά Πέντε» κυριάρχησαν στην prime time ελληνική ζώνη, με τα υπόλοιπα προγράμματα να κινούνται σε μεσαία ή χαμηλότερα επίπεδα. Σε αυτά περιλαμβάνονται το «Don’t Forget the Lyrics» με 8,0%, το «Το Απαγορευμένο Βασίλειο» στον ΣΚΑΪ με 5,2%, το «Τα Φαντάσματα» 6,2%, το «Vinylio» 4,3% και το «Κοινωνία Άνω Κάτω» 4,1%.

Στο τέλος του πίνακα βρέθηκαν τα «Σέρρες» με 3,2%, το «Real View» 3,2%, το «Σαββόπουλος Long Play» 3,5%, το «Γιατί ρε Πατέρα;» 3,6% και το «Καλά θα πάει κι αυτό» με 1,0%. Το «Το Παιδί – Special Edition» ολοκλήρωσε τη ζώνη με 2,0%.

Η prime time ζώνη επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία των ελληνικών σειρών, με ισχυρά ποσοστά για τις δημοφιλείς επαναλήψεις και σταθερό κοινό για τα τηλεπαιχνίδια και τις ταινίες.

Πηγή: tvnea.com