2026-01-07 10:05:38
Φωτογραφία για Prime time: Δυνατές σειρές στην κορυφή – «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Στο Παρά Πέντε» πρωταγωνιστούν
Ισχυρή ήταν η τηλεθέαση στην prime time ζώνη, με τις ελληνικές σειρές και τα δημοφιλή ψυχαγωγικά προγράμματα να κυριαρχούν.

Στην κορυφή βρέθηκε η σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» (VI επανάληψη) με 14,9%, ενώ το «Στο Παρά Πέντε» σημείωσε 14,3% σε μία προβολή και 12,3% σε άλλη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του. Το «Το Σόι σου» (IV επανάληψη) κατέγραψε 14,3% και 11,8% σε διαφορετικά slots, ενώ η σειρά «Κάτι τρέχει με τους δίπλα» σημείωσε 13,3%.

Σε μεσαία επίπεδα κινήθηκαν το «Tracker» με 9,6%, η «Η Μούμια: Η Αυτοκρατορία του Δράκου» στον ΣΚΑΪ με 9,4% και η ταινία «Dune: Part One» στο Star με 7,3%. Το τηλεπαιχνίδι «Μίλα μου Βρώμικα» κατέγραψε 6,3%, το «Don’t Forget the Lyrics» 6,2% και η «Status Quo» 6,8%.

Χαμηλότερα βρέθηκαν οι επαναλήψεις «Δύο Εβδομάδες Προθεσμία» στο Open και το «Vinylio» με 5,8% και 6,0% αντίστοιχα, η σειρά «Γιατί ρε Πατέρα;» με 4,6%, το «Σέρρες» με 3,0% και το «Το Παιδί – Special Edition» με 2,0%. Την τελευταία θέση μοιράστηκαν «Αριστοτέλης ο Άριστος» και «Καλά θα πάει κι αυτό» με 1,3%.

Η prime time ζώνη ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις ελληνικές σειρές ως τον βασικό πόλο έλξης του κοινού, με τις ταινίες και τα ψυχαγωγικά formats να συμπληρώνουν τη ζώνη σε μέτρια επίπεδα τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com
