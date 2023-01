Δύο «χαμένα» βαγόνια τρένου που πιστεύεται ότι μετέφεραν επιβάτες του Τιτανικού στην αποβάθρα στο Σαουθάμπτον για το καταδικασμένο παρθενικό τους ταξίδι, ανακαλύφθηκαν να μαραζώνουν σε μια αυλή 110 χρόνια αργότερα.Τα σαλόνια φαγητού αποτελούσαν μέρος του «Boat Train Express» που διοικούσε ο London and South Western Railway (LSWR) κατά τη χρυσή εποχή των τρένων και των θαλάσσιων ταξιδιών. Μετέφεραν επιβάτες πρώτης θέσης από το London Waterloo στο Southampton για επιβίβαση στα επιβατικά πλοία White Star Line και Cunard, συμπεριλαμβανομένου του Τιτανικού.Το στυλ και η χλιδή των βαγονιών για φαγητό ήταν σύμφωνο με το περιβάλλον που θα ζούσαν οι επιβάτες στο πιο πολυτελές πλοίο του κόσμου.Μετά την τραγωδία τον Απρίλιο του 1912, οι άμαξες μετατράπηκαν σε διαμερίσματα ασθενοφόρων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και χρόνια αργότερα μετέφεραν στρατεύματα που εκκενώθηκαν από τη Δουνκέρκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από το Ντόβερ στο Λονδίνο.Το 2000 τα βαγόνια αγοράστηκαν από τον καπετάνιο Τσαρλς Τζέιμς του Pontypool and Blaenavon Railway στη Νότια Ουαλία.Στη δεκαετία του 1970 ήταν σε ερειπωμένη κατάσταση και αποκτήθηκαν από έναν κληρονομικό σιδηρόδρομο με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να διατηρηθούν.Αυτό όμως δεν συνέβη ποτέ και το 2000 αγοράστηκαν από τον καπετάνιο Τσαρλς Τζέιμς του Pontypool and Blaenavon Railway στη Νότια Ουαλία.Ο πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού και λάτρης του τρένου ατμού ήλπιζε να βρει κάποιον για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της αποκατάστασης των ξύλινων διαμερισμάτων μήκους 58 ποδιών. Αλλά δεν τα κατάφερε και το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να ξαναβάλει γυαλί στα παράθυρα και να καλύψει την άμαξα για να τα προστατεύσει από τα στοιχεία.Στη συνέχεια, πέρυσι, η Βρετανική Εταιρεία Τιτανικών έμαθε την ύπαρξή τους και ήρθε σε επαφή.Τα βαγόνια μετέφεραν επιβάτες από το Λονδίνο για να πλεύσουν στον Τιτανικό από τις αποβάθρες του Σαουθάμπτον.Συγκινημένοι ιστορικοί της οργάνωσης έχουν δημιουργήσει τώρα ένα φιλανθρωπικό καταπίστευμα, που ονομάζεται Titanic Boat Train Heritage Trust, με στόχο να συγκεντρώσει £550.000 για να σώσει τα δύο βαγόνια και να τα επιστρέψει στην παλιά τους δόξα.Μέχρι στιγμής έχουν αγοράσει ξυλεία για να ενισχύσουν το εσωτερικό των βαγονιών για να αποτρέψουν την κατάρρευση τους.Τον Ιανουάριο ελπίζουν να μπορέσουν να στείλουν τα βαγόνια των 34 τόνων σε έναν κληρονομικό σιδηρόδρομο στο Hampshire όπου θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.Ο David Scott-Bedard, γραμματέας της Titanic Society, δήλωσε: «Αυτές είναι οι τελευταίες εναπομείνασες άμαξες που έχουν απομείνει από τα Boat Trains που μετέφεραν τους ανθρώπους στο Southampton στις αρχές του 20ού αιώνα.«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι αυτά ήταν ακριβώς τα βαγόνια που οδήγησαν στο θάνατο τους επιβάτες του Τιτανικού.Ο Τιτανικός έφυγε από το Σαουθάμπτον στο παρθενικό του ταξίδι τον Απρίλιο του 1912 πριν συμβεί η τραγωδία.«Ο Κάπτεν Τζέιμς έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να μην καταρρεύσει εντελώς τα βαγόνια. Ήταν πάνω από το φεγγάρι όταν είπαμε ότι ξεκινούσαμε το έργο.«Έχουμε σχηματίσει το καταπίστευμα και με τις πρώτες δωρεές έχουμε αγοράσει ξυλεία για να ενισχύσουμε τους εσωτερικούς χώρους.«Όλη η δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής έχει γίνει σε εθελοντική βάση και πρέπει απλώς να τοποθετήσουμε μουσαμά για να μην τους πέσει η βροχή.«Σκοπεύουμε να υποβάλουμε αίτηση στο Heritage Lottery Fund για περισσότερα χρήματα, τα οποία ελπίζουμε να μας βοηθήσουν να επιστρέψουμε τα βαγόνια στο Χάμσαϊρ.«Το καλύτερο αποτέλεσμα θα ήταν να αποκατασταθούν πλήρως τα βαγόνια, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να πάνε ξανά στο Σαουθάμπτον.Στην ιστοσελίδα τους έχουν θέσει οικονομικούς στόχους για το χρηματικό ποσό που χρειάζονται για να τους αποκαταστήσουν πλήρως. Συνολικά, πιστεύουν ότι θα κοστίσει 557.000 £.Τα Boat Trains που εκμεταλλευόταν η LSWR θα είχαν οκτώ έως 10 βαγόνια, με δύο βαγόνια τραπεζαρίας.Ο καπετάνιος Τσαρλς Τζέιμς του Pontypool and Blaenavon Railway στη Νότια ΟυαλίαΟ 87χρονος καπετάνιος Τζέιμς είπε: «Κατάφερα να σώσω αυτές τις δύο ιστορικές άμαξες το 1996, αφού ένα προηγούμενο έργο για τη διάσωσή τους είχε αποτύχει.«Ρώτησα τον εαυτό μου τι έπρεπε να κάνω και η απάντηση ήταν αιματηρή, σώσε τους.«Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να τα διατηρήσω σε λογική κατάσταση, έβαλα καινούργια τζάμια στα παράθυρα και προσπάθησα να τα καλύψω με μουσαμά για να μην τους πέσει η βροχή."Και τα δύο βαγόνια έχουν απίστευτες ιστορίες. Όχι μόνο πήραν επιβάτες από το Λονδίνο για να πλεύσουν στον Τιτανικό από το Σαουθάμπτον, αλλά βοήθησαν επίσης να βγουν στρατιώτες από το Ντόβερ όταν είχαν διασωθεί από τη Δουνκέρκη.«Θα ήταν απίστευτα πολυτελή όταν χρησιμοποιήθηκαν ως τρένα με σκάφος. Υπήρχε μια ειδική θήκη για σαμπάνια και υπήρχαν πολλά ποτήρια κρασιού διαθέσιμα.«Και τα δύο βαγόνια θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν άνετα 20 άτομα το καθένα.«Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα παιδιά επέστρεφαν από την κόλαση της Δουνκέρκης βρεγμένα και παγωμένα.Οι άμαξες βοήθησαν επίσης να βγουν οι στρατιώτες από το Ντόβερ όταν είχαν διασωθεί από τη Δουνκέρκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.«Αυτές οι άμαξες τους πρόσφεραν κάποιου είδους καλωσόρισμα ενώ τους μετέφεραν σε ασφαλές μέρος.«Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν ως βαγόνια ασθενοφόρων κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου πολέμου.«Τα είδα για πρώτη φορά στο Pontypool, αφού κάποιος άλλος είχε προσπαθήσει να κανονίσει την αποκατάστασή τους και δυστυχώς απέτυχε.«Εκείνη την εποχή σκέφτηκα ότι το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να τους πάμε στο Blaenavon και να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιον να τους φροντίσει.«Χάρηκα όταν η Titanic Society ήρθε σε επαφή για να πει ότι ήθελε να αποκαταστήσει πλήρως αυτά τα καταπληκτικά βαγόνια.«Το επόμενο βήμα είναι να τους φέρουμε σε μια κατάσταση όπου θα μπορούν να μεταφερθούν πίσω στο Σαουθάμπτον για να συνοδεύσουν και πάλι επιβάτες από το Λονδίνο.«Ελπίζω να αντέξω αρκετά για να τους δω να πηγαίνουν ξανά».itv.comsidirodromikanea.blogspot.com