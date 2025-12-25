2025-12-25 22:50:04
Φωτογραφία για Hellenic Train: Αμαξοστοιχία με 347 επιβάτες ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικής βλάβης στη μηχανή.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 56, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στις 21:18 κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικής βλάβης στη μηχανή. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές προκειμένου να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία προς το Λειανοκλάδι και να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής.Με sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ένα πεντανόστιμο γλυκάκι από εμένα για όλους και ιδιαίτερα για τους εορτάζοντες, αλλά και για όλους όσους με διαβάζουν…
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ένα πεντανόστιμο γλυκάκι από εμένα για όλους και ιδιαίτερα για τους εορτάζοντες, αλλά και για όλους όσους με διαβάζουν…
Δράση κατά της παχυσαρκίας: τι κάνουμε στο φαρμακείο, τι πληρωνόμαστε και τι να προσέξουμε
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δράση κατά της παχυσαρκίας: τι κάνουμε στο φαρμακείο, τι πληρωνόμαστε και τι να προσέξουμε
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια ενόψει εορτών στον Οδοντωτό
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια ενόψει εορτών στον Οδοντωτό
Hellenic Train: 23 νέα τρένα και αποζημίωση του Δημοσίου έως και 1 εκατ. ευρώ - Τι προβλέπει η νέα σύμβαση
Hellenic Train: 23 νέα τρένα και αποζημίωση του Δημοσίου έως και 1 εκατ. ευρώ - Τι προβλέπει η νέα σύμβαση
Hellenic Train: Υπογραφή σύμβασης με την Alstom για 23 νέους ηλεκτροκίνητους συρμούς Coradia Stream – Επένδυση 308 εκατ. ευρώ
Hellenic Train: Υπογραφή σύμβασης με την Alstom για 23 νέους ηλεκτροκίνητους συρμούς Coradia Stream – Επένδυση 308 εκατ. ευρώ
Στη… “μάχη της πρωινής ζώνης”: «Mega Σαββατοκύριακο» και «Καλημέρα» πολύ κοντά
Στη… “μάχη της πρωινής ζώνης”: «Mega Σαββατοκύριακο» και «Καλημέρα» πολύ κοντά
Hellenic Train: καταργούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων στη διαδρομή Βόλος–Λάρισα–Βόλος εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Hellenic Train: καταργούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων στη διαδρομή Βόλος–Λάρισα–Βόλος εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πνευμονιόκοκκος: Τι αλλάζει με το νέο 21δύναμο εμβόλιο στους ενήλικες και ποιοι έχουν το μεγαλύτερο όφελος
Πνευμονιόκοκκος: Τι αλλάζει με το νέο 21δύναμο εμβόλιο στους ενήλικες και ποιοι έχουν το μεγαλύτερο όφελος
Symmetry Magazine: Η 12 μέρες της Φυσικής των Χριστουγέννων
Symmetry Magazine: Η 12 μέρες της Φυσικής των Χριστουγέννων
Φυσική, Χριστούγεννα και Χιούμορ
Φυσική, Χριστούγεννα και Χιούμορ
Χριστουγεννιάτικες ευχές από φίλους Ξηρομεριτες
Χριστουγεννιάτικες ευχές από φίλους Ξηρομεριτες
AMD Ryzen 7 9850X3D: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΑΚΡΙΒΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ gaming
AMD Ryzen 7 9850X3D: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΑΚΡΙΒΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ gaming