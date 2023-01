Όταν προσπαθούμε να χάσουμε βάρος, τα ποτά και τα ροφήματα που καταναλώνουμε είναι εξίσου σημαντικά για το μεταβολισμό μας με τα τρόφιμα που τρώμε, ειδικά για τις γυναίκες άνω των 50 ετών. Είναι φυσικό καθώς μεγαλώνουμε ο οργανισμός μας να χρειάζεται διαφορετικά συστατικά για να μπορεί να κρατά τον μεταβολισμό μας σε πλήρη αρμονία για ένα υγιές ανοσοποιητικό. Τι είναι όμως αυτό που πρέπει να προσέχουμε και ποιες διατροφικές μας συνήθειες να αποφεύγουμε; Τα energy drinks και οι πολλοί καφέδες είναι γεμάτα με επεξεργασμένα σάκχαρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιβράδυνση του μεταβολισμού σας, λένε οι ειδικοί.Συγκεκριμένα, η υπερβολική κατανάλωση κρύου καφέ μπορεί να είναι επιζήμια για την απώλεια βάρους που έχουμε θέσει ως στόχο. Οι ειδικός υγείας και fitness expert Nataly Komova και η Trista Best, MPH, RD, LD, εγγεγραμμένη διαιτολόγος στο Balance One Supplements είπαν στο shefinds.com ότι οι κρύοι καφέδες είναι συχνά γεμάτοι με ζαχαρούχα, πλούσια σε θερμίδες συστατικά και η κατανάλωσή τους κάθε πρωί θα μπορούσε να καταστρέψει τον μεταβολισμό μας και να συμβάλει στην αύξηση του βάρους μας.Πώς ο κρύος καφές μπορεί να καταστρέψει τον μεταβολισμό σουΠαρά το γεγονός ότι αυτά τα ποτά είναι απολύτως γευστικά, τα παγωμένα ροφήματα καφέ είναι γεμάτα με ραφιναρισμένη ζάχαρη και κρέμες γάλακτος με πλήρη λιπαρά που είναι καταστροφικά για το μεταβολισμό μας και τελικά οδηγούν σε αύξηση βάρους όταν καταναλώνονται τακτικά.«Δυστυχώς, για όσους θέλουν να χάσουν βάρος, αυτές οι συνήθειες του καφέ μπορεί να καθυστερούν τις προσπάθειές τους», προσθέτει η Best. «Αυτή η καθημερινή συνήθεια του παγωμένου καφέ είναι επιζήμια για τους στόχους απώλειας βάρους, ειδικά για όσους καταναλώνουν περισσότερο από 1 φλιτζάνι την ημέρα», συνεχίζει. Και, αυτά τα συστατικά μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα φλεγμονής που μπορούν και να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την απώλεια βάρους.«Η λήψη ενός φλιτζανιού παγωμένου καφέ με κρέμες και γάλα ειδικά από καφετέριες, μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά τον μεταβολισμό και να προκαλέσει αύξηση βάρους», λέει η Komova.Ενώ ο μαύρος καφές είναι γενικά χαμηλός σε θερμίδες, οι κρύοι καφέδες είναι συνήθως γεμάτοι με θερμίδες από την πληθώρα σιροπιών, κρέμας, σαντιγί και πολλών άλλων. Όλα αυτά τα σάκχαρα αθροίζονται πραγματικά. «Ο κρύος καφές είναι πλούσιος σε σάκχαρα και θερμίδες, που κυμαίνονται από 400 έως 1200», σημειώνει. «Όταν καταναλώνετε όλες αυτές τις θερμίδες αμέσως μόλις ξυπνήσετε, ξεκινάτε το σώμα σας σε λάθος δρόμο για την υπόλοιπη ημέρα».Η Komova προειδοποιεί ότι αυτό μπορεί να «επιβραδύνει την πέψη και τον μεταβολισμό ενώ σας αφαιρεί κάθε φυσική προσπάθεια του σώματος για να μειώσει το βάρος».Η Best λέει, αντί να πίνουμε κρύους καφέδες, «να προτιμάς φυσικά γλυκαντικά ή κρέμες φυτικής προέλευσης». Παρόλο που οι φυτικές κρέμες είναι γενικά πιο υγιεινές και αντιφλεγμονώδεις, μερικές εξακολουθούν να είναι πλούσιες σε πλήρη λιπαρά και επεξεργασμένα σάκχαρα. Επομένως, είναι «σημαντικό να προσέχετε ακόμα περισσότερο τι πίνετε».«Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε μέλι ή κανέλα για να αρωματίσετε τον καφέ σας αντί για επεξεργασμένα σάκχαρα. Αυτά τα δύο συστατικά είναι φυσικά, και αντιφλεγμονώδη και η κανέλα μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του μεταβολισμού και στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα», συνιστά η Best. «Όλα αυτά», προσθέτει, «μπορούν να βελτιώσουν τις προσπάθειες απώλειας βάρους και να μειώσουν το φούσκωμα».Φυσικά και μπορείς να πιεις καφέ ακόμα κι αν προσπαθείς να χάσεις βάρος. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αφήσεις έξω τα ζαχαρούχα συστατικά εάν θέλεις να διατηρήσεις έναν γρήγορο μεταβολισμό και να χάσεις βάρος. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει να αφαιρέσεις τον κρύο καφέ από τη διατροφή σου. Αντ ‘αυτού, μπορείς να επιλέξεις ένα φλιτζάνι πράσινο ή μαύρο τσάι με μια κουταλιά γάλα. Αυτό είναι πολύ χαμηλότερο σε λιπαρά και με το πράσινο τσάι μπορείς ακόμη και να επιταχύνεις τον μεταβολισμό σου μειώνοντας κατά πολύ το λίπος στην κοιλιά!

πηγή



themaygeias