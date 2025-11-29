2025-11-29 08:36:37
Φωτογραφία για Σύλλογος Γυναικών Αστακού: αιμοδοσία 1 Δεκεμβρίου 2025 στον Αστακό

 



ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ.



ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ Δ.Σ.
ximeronews
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Υπουργείο Εξωτερικών για τη λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας
Στην πρώτη θέση το «The 2Night Show» και τον Νοέμβριο
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (28/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/11/2025)
Σύλλογος Επαγγελματιών Τουρισμού Αλυζίας: Διαμαρτυρία και ΟΧΙ στην εγκατάσταση 16 μεμονωμένων ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά Όρη.
Παρασκευή, 28/11/2025: Εργασίες ημέρας
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Dark web: ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ, ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ INTERNET
Κυρανάκης: Για πρώτη φορά εκπαίδευση μηχανοδηγών με προσομοιωτή και αυτόματη πέδηση
ΟΙ 5 ΠΡΩΤΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ
Το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο τρένο του Καναδά επιστρέφει στο ταξίδι του σε όλη τη χώρα
Σύλλογος Επαγγελματιών Τουρισμού Αλυζίας: Διαμαρτυρία και ΟΧΙ στην εγκατάσταση 16 μεμονωμένων ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά Όρη.
