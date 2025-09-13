2025-09-13 00:01:47
Όλοι γνωρίζουμε τις φράουλες και όλοι κάποια στιγμή έχουμε γευτεί τους νόστιμους καρπούς της φραουλιάς.

Πόσοι όμως γνωρίζουμε πως και τα φύλλα της φραουλιάς χρησιμοποιούνται για τις θρεπτικές και φαρμακευτικές τους ιδιότητες;

Λοιπόν-

Τα φύλλα φραουλιάς, αυτά τα μικρά σκούρα πράσινα,

οδοντωτά,

τρίφυλλα φυλλαράκια τα χρησιμοποιούμε για τις θρεπτικές και φαρμακευτικές τους ιδιότητες.

Τα φύλλα της φράουλας περιέχουν ellagic acid, μια φυσική πολυφαινόλη, (η οποία βρίσκεται σε πολλά φρούτα και φυτά, δρα ως αντιοξειδωτικό και έχει συνδεθεί με πολλά οφέλη για την υγεία, όπως η μείωση της ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων, η ανακούφιση της φλεγμονής και η προστασία της λειτουργίας του εγκεφάλου)

βιταμίνη C,

τανίνες (που η παρουσία τους δίνει στα φύλλα μια στυπτική ποιότητα, παρόμοια με το πράσινο τσάι)

σίδηρο,

ασβέστιο και άλλα ισχυρά η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/etoimazo-rofima-me-apoxiramena-fylla-fraoylias/
